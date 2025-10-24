Ινδία: Γιατρός θύμα βιασμού από αστυνομικό αυτοκτονεί - Το ανατριχιαστικό σημείωμα στην παλάμη της

Συγκλονίζει η περίπτωση μιας 28χρονης γιατρού στην Ινδία, η οποία έβαλε τέλος στη ζωή της, αφήνοντας ιδιόχειρο σημείωμα αυτοκτονίας στην παλάμη του χεριού της, αποκαλύπτοντας πως βιάστηκε κατ΄επανάληψη απο έναν αστυνομικό.

Η κοπέλα εργαζόταν σε νοσοκομείο στη Σατάρα της Μαχαράστρα, και βρέθηκε νεκρή μέσα στο δωμάτιο ενός ξενοδοχείου.

Στο σημείωμα αυτοκτονίας της, το θύμα έγραψε ότι ο αστυνομικός, τον οποίο κατονόμασε τη βίασε πολλές φορές σε διάστημα πέντε μηνών. Επίσης κατονομάζει ακόμα ένα άτομο ότι την παρενόχλησε ψυχικά, και πρόκειται για τον επίσης αστυνομικό και γιο του ιδιοκτήτη του σπιτιού όπου έμενε η γιατρός.

Η αστυνομία έστειλε τη σορό για νεκροψία και ξεκίνησε ιατροδικαστική ανάλυση του σημειώματος αυτοκτονίας που ήταν γραμμένο στο χέρι της γιατρού. Εν τω μεταξύ, ο κατηγορούμενος αστυνομικός έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα και έχει εξαπολυθεί κυνήγι τόσο για τον ίδιο όσο και για τους άλλους κατηγορούμενους.

? | Maharashtra doctor dies by suicide, leaving a note accusing two police officers of sexual assault; authorities launch forensic tests and investigation to verify claims and determine criminal responsibility.#TheStatesman pic.twitter.com/E0eFkXBOmP

— The Statesman (@TheStatesmanLtd) October 24, 2025



Η οικογένεια της γιατρού ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση και ψυχική παρενόχληση από δύο αστυνομικούς για εβδομάδες πριν από το θάνατό της. Ο θείος της ισχυρίστηκε ότι η νεαρή γιατρός βρισκόταν υπό τεράστια πίεση να αλλάξει μια μεταθανάτια έκθεση σε μια εν εξελίξει υπόθεση - πίεση που φέρεται να προερχόταν από το ίδιο το αστυνομικό τμήμα. Επίσης άλλο συγγενικό της πρόσωπο άφησε υπόνοιες ακόμα και για πολιτική παρέμβαση στην ίδια υπόθεση.

Οι αποκαλύψεις έχουν προκαλέσει οργή στη Σατάρα, με αιτήματα για έρευνα υψηλού επιπέδου, ενώ η υπόθεση έχει λάβει και πολιτικές διαστάσεις με την αντιπολίτευση να ζητά πλήρη διερεύνησης, στρέφοντας τα βέλη προς την αστυνομία.