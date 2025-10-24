Ινδία: Λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες έπειτα από σύγκρουση με μοτοσικλέτα - 25 νεκροί

Τα κατάλοιπα του καμμένου λεωφορείου σε έναν αυτοκινητόδρομο στο χωριό Chinnatekuru, στην πολιτεία Andhra Pradesh της Ινδίας, την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025.

Τραγωδία σημειώθηκε στην Ινδία, όπου ένα λεωφορείο τυλίχθηκε στις φλόγες αφού συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα νωρίς την Παρασκευή, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 25 άτομα και να τραυματιστούν πολλά άλλα, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Η φωτιά κατέστρεψε το λεωφορείο μέσα σε λίγα λεπτά, παγιδεύοντας δεκάδες επιβάτες στο εσωτερικό του καθώς κινούταν με μεγάλη ταχύτητα σε έναν αυτοκινητόδρομο κοντά στην περιοχή Kurnool της πολιτείας Andhra Pradesh, σύμφωνα με τον ανώτερο αξιωματικό της αστυνομίας Vikrant Patil.

Κάποιοι κατάφεραν να σπάσουν τα παράθυρα και να πηδήξουν έξω με ελαφρά τραύματα, ενώ άλλοι κάηκαν ζωντανοί πριν φτάσει η βοήθεια, είπε ο Patil.

Την στιγμή του τροχαίου δυστυχήματος στο λεωφορείο επέβαιναν 44 άτομα.

Όλα συνέβησαν όταν μια μοτοσικλέτα έπεσε με δύναμη πάνω στο λεωφορείο που έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα, είπε ο Patil. Η μοτοσικλέτα σύρθηκε για κάποια μέτρα, προκαλώντας σπίθες που έκαψαν το ρεζερβουάρ καυσίμου του λεωφορείου.

«Καθώς ο καπνός άρχισε να εξαπλώνεται, ο οδηγός σταμάτησε το λεωφορείο και προσπάθησε να σβήσει τη φωτιά χρησιμοποιώντας έναν πυροσβεστήρα, αλλά η φωτιά ήταν τόσο έντονη που δεν μπόρεσε να την ελέγξει», εξήγησε ο Patil.

Οι περισσότεροι επιβάτες κοιμόντουσαν τη στιγμή της σύγκρουσης. Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν και ο άγνωστος μοτοσικλετιστής.

