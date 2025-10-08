Τραγωδία στην Ινδία: Καταπλακώθηκαν από βράχια επιβάτες λεωφορείου - 15 νεκροί, αγνοοείται ένα παιδί

Κατολίσθηση έπληξε ένα λεωφορείο στην Ινδία σκοτώνοντας δεκαπέντε άτομα, μεταξύ των οποίων δύο παιδιών, ενώ ένας ανήλικος συνεχίζει να αγνοείται, ανέφεραν οι τοπικές αρχές την Τετάρτη (08/10).

Σε βίντεο που διακινήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώθηκαν οι στιγμές αγωνίας για τη διάσωση των επιβατών, με τις τοπικές αρχές να χρησιμοποιούν σκαπτικά οχήματα για να ξεθάψουν το λεωφορείο.

Tragic Landslide Incident Leaves 15 Dead As Bus Pelted With Debris In Himachal Pradesh



According to reports, around 30 passengers were onboard the vehicle during the incident in Bilaspur district’s Bhalughat area, and three have been sent to hospital for treatment.



? -… pic.twitter.com/CwuFbtasYP — RT_India (@RT_India_news) October 8, 2025

Δύο παιδιά τραυματίστηκαν στο περιστατικό, το οποίο συνέβη το βράδυ της Τρίτης, δήλωσε ο υποδιοικητής της Εθνικής Δύναμης Αντιμετώπισης Καταστροφών (NDRF) Karam Singh στο πρακτορείο ειδήσεων ANI, σύμφωνα με το Reuters.

«Σε αυτό το φρικτό ατύχημα, 15 άτομα έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων 9 άνδρες, 4 γυναίκες και 2 αθώα παιδιά, ενώ 2 παιδιά τραυματίστηκαν και η αναζήτηση για ένα από αυτά συνεχίζεται», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Mukesh Agnihotri σε ανάρτησή του στο X την Τετάρτη.

BREAKING: A landslide has buried a private bus, killing 10 people, with around 30–35 others still feared trapped.



?Jhanduta, near Balughat (Bhalla Bridge), Himachal Pradesh, India. pic.twitter.com/YikmexHUg2 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) October 7, 2025

Εικόνες του ANI έδειξαν τα συντρίμμια του λεωφορείου να βρίσκονται σε έναν ορεινό δρόμο, ενώ οι διασώστες έσκαβαν στα συντρίμμια για να βρουν τα 18 άτομα που θάφτηκαν όταν έπληξε η κατολίσθηση.

«Η κύρια αιτία αυτού του ατυχήματος είναι η βροχή που έπεφτε τις τελευταίες δύο ημέρες στην περιοχή», δήλωσε ο αστυνομικός Sandeep Dhawal στo ANI.

Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις σε ολόκληρη την περιοχή των Ιμαλαΐων της Ινδίας αυτή την εβδομάδα.

Τουλάχιστον 23 άτομα έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Νταρτζίλινγκ της πολιτείας Δυτικής Βεγγάλης μέχρι τη Δευτέρα, και άλλα 50 στο γειτονικό Νεπάλ, μετά από συνεχείς βροχές που προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις που παρέσυραν σπίτια και δρόμους.

