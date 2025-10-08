Τραγωδία στην Ινδία: Καταπλακώθηκαν από βράχια επιβάτες λεωφορείου - 15 νεκροί, αγνοοείται ένα παιδί
Δεκαπέντε άτομα, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά, σκοτώθηκαν όταν λάσπη και πέτρες έθαψαν λεωφορείο
Κατολίσθηση έπληξε ένα λεωφορείο στην Ινδία σκοτώνοντας δεκαπέντε άτομα, μεταξύ των οποίων δύο παιδιών, ενώ ένας ανήλικος συνεχίζει να αγνοείται, ανέφεραν οι τοπικές αρχές την Τετάρτη (08/10).
Σε βίντεο που διακινήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώθηκαν οι στιγμές αγωνίας για τη διάσωση των επιβατών, με τις τοπικές αρχές να χρησιμοποιούν σκαπτικά οχήματα για να ξεθάψουν το λεωφορείο.
Δύο παιδιά τραυματίστηκαν στο περιστατικό, το οποίο συνέβη το βράδυ της Τρίτης, δήλωσε ο υποδιοικητής της Εθνικής Δύναμης Αντιμετώπισης Καταστροφών (NDRF) Karam Singh στο πρακτορείο ειδήσεων ANI, σύμφωνα με το Reuters.
«Σε αυτό το φρικτό ατύχημα, 15 άτομα έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων 9 άνδρες, 4 γυναίκες και 2 αθώα παιδιά, ενώ 2 παιδιά τραυματίστηκαν και η αναζήτηση για ένα από αυτά συνεχίζεται», δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Mukesh Agnihotri σε ανάρτησή του στο X την Τετάρτη.
Εικόνες του ANI έδειξαν τα συντρίμμια του λεωφορείου να βρίσκονται σε έναν ορεινό δρόμο, ενώ οι διασώστες έσκαβαν στα συντρίμμια για να βρουν τα 18 άτομα που θάφτηκαν όταν έπληξε η κατολίσθηση.
«Η κύρια αιτία αυτού του ατυχήματος είναι η βροχή που έπεφτε τις τελευταίες δύο ημέρες στην περιοχή», δήλωσε ο αστυνομικός Sandeep Dhawal στo ANI.
Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν εκτεταμένες πλημμύρες και κατολισθήσεις σε ολόκληρη την περιοχή των Ιμαλαΐων της Ινδίας αυτή την εβδομάδα.
Τουλάχιστον 23 άτομα έχασαν τη ζωή τους στην περιοχή Νταρτζίλινγκ της πολιτείας Δυτικής Βεγγάλης μέχρι τη Δευτέρα, και άλλα 50 στο γειτονικό Νεπάλ, μετά από συνεχείς βροχές που προκάλεσαν πλημμύρες και κατολισθήσεις που παρέσυραν σπίτια και δρόμους.