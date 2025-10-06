Ινδία: Φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις - Στους 24 οι νεκροί - Δείτε βίντεο

Η γέφυρα Dudhia Iron Bridge πάνω από τον ποταμό Balason μετά από καταρρακτώδεις βροχές στο Darjeeling της Ινδίας, 5 Οκτωβρίου 2025.

Στους τουλάχιστον 24 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών από τις αδιάκοπες ισχυρές βροχοπτώσεις, που προκάλεσαν μια σειρά από τεράστιες κατολισθήσεις στην περιοχή Darjeeling της Δυτικής Βεγγάλης στην Ινδία, ενώ διασώστες δίνουν «μάχη» με τον χρόνο για να βρουν αγνοούμενους, σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές.

Ομάδες του ινδικού στρατού και διασώστες της Υπηρεσίας Αντιμετώπισης Καταστροφών ψάχνουν για τους αγνοούμενους που φοβούνται ότι έχουν παγιδευτεί κάτω από συντρίμμια, δήλωσε ο Ουνταγιάν Γκούχα, υπουργός Ανάπτυξης της πολιτείας της Δυτικής Βεγγάλης.

Οι βροχοπτώσεις και οι έντονες ζημιές, που έχουν υποστεί οι δρόμοι, εμποδίζουν τους διασώστες από το να φτάσουν σε πολλά χωριά που έχουν επηρεαστεί, ενώ βίντεο που κυκλοφορούν στα τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν τους διασώστες να χρησιμοποιούν εκσκαφείς για να απομακρύνουν τα συντρίμμια.

Several people have died amid the heavy rains and landslides in West Bengal's Darjeeling on Sunday. Furthermore, due to the excessive rainfall, an iron bridge also collapsed. As per the latest update, at least thirteen people have died due to the landslides. #Darjeeling pic.twitter.com/80FjsT6Jnw — DR Yadav (@DrYadav5197) October 5, 2025

Οι κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από τις έντονες βροχοπτώσεις κατέστρεψαν σπίτια και υποδομές και άφησαν εκατοντάδες τουρίστες εγκλωβισμένους στο Darjeeling το Σαββατοκύριακο. Οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν επίσης την κατάρρευση δύο σιδερένιων γεφυρών, σύμφωνα με ανάρτηση της πρωθυπουργού της Δυτικής Βεγγάλης, Μαμάτα Μπανερτζί, στο «X».

VIDEO | Darjeeling, West Bengal: Repair work is underway for the Dudhia Iron Bridge, which collapsed yesterday following heavy rainfall.



(Full video available on PTI Videos- https://t.co/dv5TRAShcC) pic.twitter.com/cECKf8qkkJ — Press Trust of India (@PTI_News) October 6, 2025

#Watch | Heavy rainfall triggered massive landslides in Darjeeling, leading to the collapse of the Balason Bridge in Kurseong. The incident has severely disrupted road connectivity across the hills, with rescue teams rushing to restore access and ensure safety in affected areas.… pic.twitter.com/tAYZ8nNaGC — India Today NE (@IndiaTodayNE) October 5, 2025

Η μετεωρολογική υπηρεσία της Ινδίας προβλέπει έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή μέχρι την Τρίτη.

Οι καταιγίδες, οι πλημμύρες και οι κατολισθήσεις έχουν προκαλέσει σημαντικές απώλειες ζωών και περιουσιών τους τελευταίους μήνες σε ολόκληρη την Ινδία. Τον Αύγουστο, πλημμύρες σάρωσαν ένα ολόκληρο χωριό στη βόρεια πολιτεία Ουταράκαντ.

Την Κυριακή, τουλάχιστον 44 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο Νεπάλ λόγω κατολισθήσεων και πλημμυρών που προκλήθηκαν από έντονες βροχοπτώσεις.

Heavy rains in Nepal have caused a sharp rise in the water level of the Kosi River, triggering flood fears across several districts of north Bihar, particularly Supaul, Saharsa, Madhepura, and Khagaria. Continuous rainfall in Nepal’s catchment areas has heightened concerns of… pic.twitter.com/Wy7dJleDlF — IndiaToday (@IndiaToday) October 6, 2025

Οι ειδικοί λένε ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή εντείνει τους μουσώνες της Νότιας Ασίας, οι οποίοι παραδοσιακά διαρκούν από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο και ξανά από τον Οκτώβριο έως τον Δεκέμβριο. Οι βροχές, που κάποτε ήταν προβλέψιμες, τώρα έρχονται σε αναπάντεχα που ρίχνουν εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες νερού σε σύντομα χρονικά διαστήματα, ακολουθούμενες από περιόδους ξηρασίας.

