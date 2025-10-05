Φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Ινδία: Τουλάχιστον 17 νεκροί - Βίντεο

Τουλάχιστον 17 άτομα σκοτώθηκαν όταν αδιάκοπες ισχυρές βροχοπτώσεις, που προκάλεσαν μια σειρά από τεράστιες κατολισθήσεις στην περιοχή Darjeeling της Δυτικής Βεγγάλης στην Ινδία το Σάββατο, καταστρέφοντας σπίτια, προκαλώντας ζημιές σε δρόμους και αποκόβοντας αρκετές απομακρυσμένες οικίες, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί, καθώς προκύπτουν διαφορετικές αναφορές. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων PTI, ο υπουργός Ανάπτυξης της Βόρειας Βεγγάλης, Udayan Guha, χαρακτήρισε την κατάσταση «ανησυχητική» και ανέφερε ότι ο αριθμός των θυμάτων ανέρχεται σε 17, επικαλούμενος προκαταρκτικές αναφορές από τις τοπικές αρχές. Εν τω μεταξύ, το πρακτορείο ειδήσεων AFP ανέφερε ότι τουλάχιστον 20 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους.

Το περιστατικό έχει διαταράξει σοβαρά τη συνδεσιμότητα των δρόμων στις ορεινές περιοχές, με τις ομάδες διάσωσης να σπεύδουν να αποκαταστήσουν την πρόσβαση και να διασφαλίσουν την ασφάλεια στις πληγείσες περιοχές.

#Watch | Heavy rainfall triggered massive landslides in Darjeeling, leading to the collapse of the Balason Bridge in Kurseong. The incident has severely disrupted road connectivity across the hills, with rescue teams rushing to restore access and ensure safety in affected areas.… pic.twitter.com/tAYZ8nNaGC — India Today NE (@IndiaTodayNE) October 5, 2025

Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντα Μόντι έγραψε στο Χ:

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση στο Νταρτζίλινγκ και τις γύρω περιοχές που έχουν πληγεί από τις έντονες βροχοπτώσεις και τις κατολισθήσεις. Οι σκέψεις μου είναι με τις οικογένειες των θυμάτων. Εύχομαι στους τραυματίες ταχεία ανάρρωση.

Authorities are closely monitoring the situation in Darjeeling and surrounding areas affected by heavy rainfall and landslides. My thoughts are with the bereaved families. Wishing the injured a quick recovery. — Narendra Modi (@narendramodi) October 5, 2025

Incessant #rains triggered #landslides across #Darjeeling & Kalimpong districts of #WestBengal, killing at least 14 people so far. Local officials have recovered 7 bodies while several people still remain missing. #CNBCTV18Digital pic.twitter.com/dk4suJrsen — CNBC-TV18 (@CNBCTV18News) October 5, 2025

Several people have died amid the heavy rains and landslides in West Bengal's Darjeeling on Sunday. Furthermore, due to the excessive rainfall, an iron bridge also collapsed. As per the latest update, at least thirteen people have died due to the landslides. #Darjeeling pic.twitter.com/80FjsT6Jnw — DR Yadav (@DrYadav5197) October 5, 2025

