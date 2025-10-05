Φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις στην Ινδία: Τουλάχιστον 17 νεκροί - Βίντεο
Ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί, καθώς προκύπτουν διαφορετικές αναφορές
Τουλάχιστον 17 άτομα σκοτώθηκαν όταν αδιάκοπες ισχυρές βροχοπτώσεις, που προκάλεσαν μια σειρά από τεράστιες κατολισθήσεις στην περιοχή Darjeeling της Δυτικής Βεγγάλης στην Ινδία το Σάββατο, καταστρέφοντας σπίτια, προκαλώντας ζημιές σε δρόμους και αποκόβοντας αρκετές απομακρυσμένες οικίες, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.
Ο αριθμός των θυμάτων αναμένεται να αυξηθεί, καθώς προκύπτουν διαφορετικές αναφορές. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων PTI, ο υπουργός Ανάπτυξης της Βόρειας Βεγγάλης, Udayan Guha, χαρακτήρισε την κατάσταση «ανησυχητική» και ανέφερε ότι ο αριθμός των θυμάτων ανέρχεται σε 17, επικαλούμενος προκαταρκτικές αναφορές από τις τοπικές αρχές. Εν τω μεταξύ, το πρακτορείο ειδήσεων AFP ανέφερε ότι τουλάχιστον 20 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους.
Το περιστατικό έχει διαταράξει σοβαρά τη συνδεσιμότητα των δρόμων στις ορεινές περιοχές, με τις ομάδες διάσωσης να σπεύδουν να αποκαταστήσουν την πρόσβαση και να διασφαλίσουν την ασφάλεια στις πληγείσες περιοχές.
Ο πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντα Μόντι έγραψε στο Χ:
Οι αρχές παρακολουθούν στενά την κατάσταση στο Νταρτζίλινγκ και τις γύρω περιοχές που έχουν πληγεί από τις έντονες βροχοπτώσεις και τις κατολισθήσεις. Οι σκέψεις μου είναι με τις οικογένειες των θυμάτων. Εύχομαι στους τραυματίες ταχεία ανάρρωση.