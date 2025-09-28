Αλγερία: Πέντε νεκροί, ανάμεσά τους τρία παιδιά, από τις σφοδρές πλημμύρες

Οι καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις που έπληξαν πολλές επαρχίες της Αλγερίας είχαν τραγικό απολογισμό πέντε νεκρούς, μεταξύ των οποίων τρία παιδιά, σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι ένα παιδί δύο ετών παρασύρθηκε από χείμαρρο κοντά στο φράγμα Ουμ Ενταρού, στην επαρχία Τζέλφα, περίπου 300 χλμ. νότια της πρωτεύουσας. Στη Σίντι Αΐσα, στην επαρχία Μεσίλα (230 χλμ. νότια του Αλγερίου), βρέθηκαν νεκρά δύο ακόμη παιδιά, ηλικίας 3 και 5 ετών, σε πάρκο που πλημμύρισε.

Devastating flooding in Constantine, Algeria yesterday ?? VC: constantine la plus belle ville. pic.twitter.com/2NmHJDKl0Z — Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 24, 2025

Παράλληλα, σε άλλο περιστατικό, χείμαρρος στην περιοχή Γουάντι Φρίτις παρέσυρε αυτοκίνητο με δύο επιβαίνοντες. Η πολιτική προστασία ανέφερε ότι εντοπίστηκε αρχικά το ένα πτώμα, ενώ το δεύτερο βρέθηκε 30 χιλιόμετρα μακριά.

Η μετεωρολογική υπηρεσία είχε ήδη εκδώσει προειδοποιήσεις για έντονη βροχόπτωση, έως 15 χιλιοστά, κυρίως στην ανατολική Αλγερία (Κωνσταντίνη, Σετίφ, Σουκ Αχράς), αλλά και στις νοτιότερες επαρχίες Μεσίλα και Τζέλφα.