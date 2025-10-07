Ινδία: Πληρωμές με αναγνώριση προσώπου και δακτυλικά αποτυπώματα

Η Ινδία ανοίγει νέο κεφάλαιο στις ψηφιακές συναλλαγές, καθώς από τις 8 Οκτωβρίου οι χρήστες θα μπορούν να εγκρίνουν πληρωμές μέσω του εθνικού δικτύου Unified Payments Interface (UPI) χρησιμοποιώντας βιομετρικά στοιχεία όπως αναγνώριση προσώπου και δακτυλικά αποτυπώματα, σύμφωνα με τρεις πηγές με άμεση γνώση του θέματος.

Η πιστοποίηση θα βασίζεται στα βιομετρικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στο σύστημα μοναδικής ταυτοποίησης της ινδικής κυβέρνησης, Aadhar. Σύμφωνα με το Reuters, πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της ασφάλειας και της ευχρηστίας των ψηφιακών πληρωμών, διευρύνοντας τις επιλογές ταυτοποίησης πέρα από τα παραδοσιακά PIN.

Η απόφαση αυτή ακολουθεί τις πρόσφατες κατευθυντήριες οδηγίες της Reserve Bank of India, οι οποίες επιτρέπουν εναλλακτικές μορφές πιστοποίησης, σηματοδοτώντας ουσιαστικά τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο όπου τα βιομετρικά δεδομένα αντικαθιστούν τους αριθμητικούς κωδικούς.

Η National Payments Corporation of India (NPCI), που διαχειρίζεται το UPI, αναμένεται να παρουσιάσει επίσημα το νέο χαρακτηριστικό στο Global Fintech Festival που πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στη Βομβάη. Οι πηγές, που ζήτησαν ανωνυμία καθώς δεν είναι εξουσιοδοτημένες να μιλήσουν στα μέσα ενημέρωσης, ανέφεραν ότι η πιλοτική εφαρμογή έχει ήδη ολοκληρωθεί με επιτυχία.