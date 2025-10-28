Ο τυφώνας «Μελίσσα» χτυπάει την Τζαμάικα με ταχύτητα 300 χλμ

Ο τυφώνας «Μελίσσα», κατηγορίας 5, είναι ένας από τους ισχυρότερους τυφώνες που έχουν καταγραφεί ποτέ στον Ατλαντικό

Ο τυφώνας «Μελίσσα» χτυπάει την Τζαμάικα με ταχύτητα 300 χλμ
A woman and a child stand along the Kingston waterfront as Hurricane Melissa approaches, in Kingston, Jamaica, October 27, 2025. REUTERS/Octavio Jones TPX IMAGES OF THE DAY
REUTERS
Ο τυφώνας Μελίσα έφτασε στην Τζαμάικα «στα νοτιοδυτικά [της χώρας] , κοντά στο Νιου Χόουπ, με συνεχείς ανέμους που εκτιμώνται σε 295 χλμ./ώρα », ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC).

Hurricane Melissa approaches, in Jamaica
Water flows, as Hurricane Melissa approaches, in Kingston, Jamaica, October 28, 2025. REUTERS/Octavio JonesREUTERS

Είναι ο ισχυρότερος τυφώνας που έχει πλήξει ποτέ τη χώρα της Καραϊβικής.

Οι εξαιρετικά ισχυροί άνεμοι και οι συνεχιζόμενες καταρρακτώδεις βροχές του Melissa έχουν προκαλέσει ανησυχία στους κατοίκους, καθώς πολλοί δεν κατάφεραν να μετακινηθούν σε ασφαλέστερες περιοχές.

Η τεράστια καταιγίδα έπληξε την ξηρά το απόγευμα της Τρίτης.Josh Reiter / CIRA

Αυτός ο τυφώνας κατηγορίας 5, ο υψηλότερος στην κλίμακα Σαφίρ-Σίμπσον, θα μπορούσε να πλήξει τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους, είχε προειδοποιήσει προηγουμένως ο Ερυθρός Σταυρός.

Έχει ήδη στοιχίσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην Τζαμάικα, τρεις στην Αϊτή και έναν στη Δομινικανή Δημοκρατία. Τώρα είναι πιο ισχυρός από τον τυφώνα Κατρίνα , ο οποίος κατέστρεψε τη Νέα Ορλεάνη πριν από 20 χρόνια.

Hurricane Melissa approaches, in Jamaica
People swim in the water, as Hurricane Melissa approaches, in Kingston, Jamaica, October 28, 2025. REUTERS/Octavio JonesREUTERS

«Ωστόσο, αυτός ο αριθμός [των 1,5 εκατομμυρίων] είναι μια σημαντική υποεκτίμηση, καθώς ο αντίκτυπος στον πληθυσμό θα περιλαμβάνει διαταραχές σε βασικές υπηρεσίες, διαταραχές στις αγορές και, φυσικά, αποκλεισμούς δρόμων. Αυτό σημαίνει ότι ολόκληρος ο πληθυσμός θα μπορούσε να επηρεαστεί με τον έναν ή τον άλλον τρόπο », πρόσθεσε.

Μέσα στο μάτι του τυφώνα «Μελίσσα»

Βίντεο δείχνει το «μάτι του τέρατος» του τυφώνα «Μελίσσα».

Ο τυφώνας Μελίσα άρχισε να πλήττει την Τζαμάικα την Τρίτη, όπου απειλεί να προκαλέσει καταστροφικές πλημμύρες και κατολισθήσεις. «Η ανθρωπιστική απειλή είναι σοβαρή », δήλωσε ο Μγκέντι. Η ανησυχία εντείνεται από την πολύ χαμηλή ταχύτητα του τυφώνα, η οποία ανέρχεται στα 4 χλμ./ώρα. Συνεπώς, οι καταρρακτώδεις βροχές και οι ισχυροί άνεμοι θα μπορούσαν να παραταθούν.

Hurricane Melissa approaches, in Jamaica
Waves travel towards the coastline, as Hurricane Melissa approaches, in downtown Kingston, Jamaica, October 28, 2025. REUTERS/Octavio JonesREUTERS

«Αυτή είναι η τελευταία σας ευκαιρία να σώσετε τη ζωή σας (...) βρείτε αμέσως καταφύγιο », προέτρεψε το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων των ΗΠΑ (NHC), καθώς πλημμύρες ήδη σημειώνονται σε ορισμένα σημεία και αναφέρονται διακοπές ρεύματος, ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα Κίνγκστον. «Δεν είναι η κατάλληλη στιγμή για γενναιότητα », δήλωσε ο Υπουργός Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ντέσμοντ ΜακΚένζι, ενώ, στο X, ο Τζαμαϊκανός αστέρας του σπριντ Γιουσέιν Μπολτ προέτρεψε τους συμπατριώτες του να «μείνουν ασφαλείς» .

Hurricane Melissa approaches, in Jamaica
A man watches the waves, as Hurricane Melissa approaches, in Kingston, Jamaica, October 28, 2025. REUTERS/Octavio JonesREUTERS

«Πρόκειται για έναν τεράστιο τυφώνα» και «οι επιπτώσεις του αναμένεται να είναι τεράστιες », δήλωσε η Αν-Κλερ Φοντάν, ειδικός σε τροπικούς κυκλώνες στον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO) στη Γενεύη. «Θα υπάρξουν καταστροφικές ξαφνικές πλημμύρες και πολυάριθμες κατολισθήσεις », είπε. Αν συνεχιστεί, θα είναι ο ισχυρότερος τυφώνας που θα φτάσει στην Τζαμάικα από τότε που άρχισαν να τηρούνται αρχεία. «Αυτή είναι η καταιγίδα του αιώνα για την Τζαμάικα μέχρι στιγμής », είπε η Φοντάν.

Έως 630 χιλιοστά


Ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνες, προειδοποίησε για τον κίνδυνο σημαντικών ζημιών στα δυτικά της χώρας.

«Δεν νομίζω ότι καμία υποδομή σε αυτήν την περιοχή μπορεί να αντέξει έναν τυφώνα κατηγορίας 5, επομένως θα μπορούσε να υπάρξει σημαντική καταστροφή », δήλωσε στο CNN, καλώντας τους κατοίκους «να μετακινηθούν σε υψηλότερο έδαφος, να προστατεύσουν την περιουσία τους και τις οικογένειές τους » και ιδιαίτερα να εκκενώσουν περιοχές υψηλού κινδύνου. Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, 881 καταφύγια είναι ανοιχτά για τα 2,8 εκατομμύρια κατοίκους του νησιού.

Πολλοί κάτοικοι, ωστόσο, αρνήθηκαν να ακολουθήσουν αυτές τις οδηγίες. Και βίντεο που δημιουργήθηκαν από τεχνητή νοημοσύνη και υποβάθμιζαν την απειλή του τυφώνα κατέκλυσαν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ανέφερε το Agence France-Presse (AFP) τη Δευτέρα, στα οποία απεικονίζονταν κάτοικοι να διασκεδάζουν ή να κάνουν τζετ σκι. «Βλέπω όλα αυτά τα βίντεο να κυκλοφορούν. Πολλά από αυτά είναι ψεύτικα », δήλωσε η Ντάνα Ντίξον, υπουργός Πληροφοριών της Τζαμάικα.

Ο τυφώνας «Μελίσσα» έγινε κατηγορίας 4 σε 24 ώρες, με ανέμους ταχύτητας 225 χλμ./ώρα. Στη συνέχεια ενισχύθηκε περαιτέρω, μετατρέποντας τον σε τυφώνα κατηγορίας 5 , με ανέμους έως και 295 χλμ./ώρα.

Αναμένεται να ρίξει μεταξύ 500 χιλιοστών και 630 χιλιοστών βροχής σε τμήματα του νησιού. Ωστόσο, το έδαφος είναι ήδη καλυμμένο με νερό μετά τις βροχές των προηγούμενων εβδομάδων, αυξάνοντας τον κίνδυνο κατολισθήσεων.


Στη συνέχεια, η Μελίσα αναμένεται να φτάσει στην Κούβα

Η κλιματική αλλαγή επιδεινώνει «όλες τις πιο καταστροφικές πτυχές του τυφώνα Μέλισσα », δήλωσε στο AFP ο Ντάνιελ Γκίλφορντ, κλιματολόγος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Climate Central.

«Προκαλεί περισσότερες βροχοπτώσεις και παράκτιες πλημμύρες και μεγαλύτερες εντάσεις από ό,τι θα είχαν παρατηρηθεί σε έναν κόσμο χωρίς την κλιματική αλλαγή». Σύμφωνα με μια αρχική ανάλυση του οργανισμού, ο τυφώνας Μέλισσα πέρασε πάνω από νερά που ήταν 1,4°C θερμότερα λόγω της κλιματικής αλλαγής. Οι θερμοκρασίες αυξήθηκαν τουλάχιστον 500 φορές περισσότερο από την ανθρώπινη δραστηριότητα. Ο Γκίλφορντ εξήγησε ότι ενώ «η θέρμανση της ατμόσφαιρας τείνει να μειώνει την ένταση και η θέρμανση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας τείνει να αυξάνει την ένταση », γενικά «οι θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας υπερισχύουν» στον προσδιορισμό της ισχύος των καταιγίδων.

Ο τελευταίος μεγάλος τυφώνας που έφτασε στην Τζαμάικα ήταν ο τυφώνας Γκίλμπερτ τον Σεπτέμβριο του 1988, ο οποίος σκότωσε 40 ανθρώπους και προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές. Έκτοτε, το νησί έχει πληγεί από αρκετούς τυφώνες, με πιο πρόσφατο τον Μπέριλ τον Ιούλιο του 2024 , ο οποίος δεν έφτασε στην ξηρά. Την περασμένη εβδομάδα, ο Τζαμαϊκανός Ερυθρός Σταυρός βρίσκεται σε ύψιστη επιφυλακή, με τουλάχιστον 400 εθελοντές να έχουν κινητοποιηθεί, δήλωσε την Τρίτη η IFRC. «Ελπίζουμε για το καλύτερο, αλλά πρέπει να προετοιμαστούμε για το χειρότερο », επέμεινε ο Μγκέντι.

Ο τυφώνας «Μελίσσα» αναμένεται να χτυπήσει στη συνέχεια την Κούβα, όπου οι αρχές έχουν αρχίσει να κλείνουν σχολεία και να εκκενώνουν τους κατοίκους, καθώς η διακοπή ρεύματος εμποδίζει την ορθή διάδοση των προειδοποιητικών μηνυμάτων. Συνεχίζοντας βόρεια, ο τυφώνας θα μπορούσε στη συνέχεια να πλήξει τις νότιες Μπαχάμες και τα νησιά Τερκς και Κάικος, βρετανικό έδαφος.

