Βραζιλία: 20 νεκροί σε αστυνομική έφοδο για ναρκωτικά και trafficking στο Ρίο ντε Τζανέιρο – Βίντεο
Στην επιχείρηση συμμετείχαν περίπου 2.500 αστυνομικοί που είχαν στόχο την εξάρθρωση κυκλωμάτων εμπορίας ναρκωτικών και trafficking
Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ρίο ντε Τζανέιρο της Βραζιλίας, που είχε στόχο την εξάρθρωση κυκλωμάτων ναρκωτικών και trafficking.
Σύμφωνα με τις αρχές, στην επιχείρηση συμμετείχαν περίπου 2.500 αστυνομικοί, ενώ έγιναν 56 συλλήψεις. Ο κυβερνήτης της πολιτείας, Κλαούντιο Κάστρο, δήλωσε πως 18 εγκληματίες εξουδετερώθηκαν, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη επιχείρηση στην ιστορία του Ρίο.
Όπως ανέφερε, σκοπός ήταν να περιοριστεί η δράση των εγκληματικών οργανώσεων που ελέγχουν τις φαβέλες της περιοχής. Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν και νεκροί αστυνομικοί, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.