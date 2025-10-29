Ολλανδία: Αγνώριστη η βασίλισσα Μάξιμα – Εμφανίστηκε με φούμο και στρατιωτική παραλλαγή

Η 54χρονη βασίλισσα της Ολλανδίας, έλαβε μέρος σε δύο εκπαιδευτικές ασκήσεις

Newsbomb

Ολλανδία: Αγνώριστη η βασίλισσα Μάξιμα – Εμφανίστηκε με φούμο και στρατιωτική παραλλαγή
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Φορώντας στρατιωτική παραλλαγή και φούμο στο πρόσωπο, η βασίλισσα Μάξιμα της Ολλανδίας εμφανίστηκε σχεδόν αγνώριστη την Τρίτη σε κέντρο εκπαίδευσης των ολλανδικών ενόπλων δυνάμεων κοντά στο Άμστερνταμ.

Η 54χρονη Μάξιμα έλαβε μέρος σε δύο εκπαιδευτικές ασκήσεις με μέλη της Βασιλικής Στρατοχωροφυλακής, όπως μετέδωσαν ολλανδικά μέσα ενημέρωσης. Σε μια από αυτές τις ασκήσεις, η βασίλισσα της Ολλανδίας βοήθησε να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες σε «τραυματία» σε συνθήκες προσομοίωσης μάχης, όπως περιέγραψαν ορισμένοι συμμετέχοντες.

Οι ασκήσεις πραγματοποιήθηκαν στο κέντρο εκπαίδευσης του Χαρντερβίκ, περίπου 70 χιλιόμετρα ανατολικά του Άμστερνταμ, στο πλαίσιο του έτους εθελοντικής θητείας, ενός προγράμματος με στόχο την προσέλκυση νεοσύλλεκτων στις ολλανδικές ένοπλες δυνάμεις.

Η κόρη της βασίλισσας Μάξιμα, η 21χρονη πριγκίπισσα Αμαλία, ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο στρατιωτική εκπαίδευση, λαμβάνοντας βαθμό υπαξιωματικού. Παράλληλα, σπουδάζει Νομική στο πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:52WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 29 Οκτωβρίου

04:32ΚΟΣΜΟΣ

Από μια κλωστή η εκεχειρία στη Γάζα – 11 νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις της Τρίτης – Καμία ανησυχία από τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ

04:08ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά: Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς για την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου

03:44ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Αγνώριστη η βασίλισσα Μάξιμα – Εμφανίστηκε με φούμο και στρατιωτική παραλλαγή

03:18ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 6Κ/2025: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 23 μόνιμες θέσεις στην ΕΡΤ (ΤΕ/ΔΕ)

02:54ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Καταρρίψεις ουκρανικών drones που κατευθύνονταν στη Μόσχα – Έκλεισαν προσωρινά δύο αεροδρόμια

02:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εκτελέστηκε ο 15ος θανατοποινίτης στη Φλόριντα από τις αρχές του 2025

02:04ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αμερικής Ελπιδοφόρος: Το μεγάλο ΟΧΙ των ηρώων του 1940 είναι ένα παντοδύναμο ΝΑΙ στην ελευθερία και στην αλήθεια

01:42ΚΟΣΜΟΣ

Εκτόξευση πυραύλων κρουζ από τη Βόρεια Κορέα, λίγο πριν την επίσκεψη Τραμπ στη Νότια Κορέα

01:20ΕΘΝΙΚΑ

Με εικόνες από την Προεδρική Φρουρά και το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη η ανάρτηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για την 28η Οκτωβρίου

00:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Βαθμολογία Euroleague: Στο 5-2 ο Παναθηναϊκός – Τα highlights της νίκης κόντρα στη Μακάμπι

00:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακάθεκτη η Wall Street – Νέα ιστορικά ρεκόρ σημείωσαν οι δείκτες

00:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: «3 στα 3» ο ΟΦΗ, σεφτέ έκαναν Παναιτωλικός, Κηφισιά – Βαθμολογία και highlights

00:24ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: Η διάγνωση για τον τραυματισμό του Χολμς - Τα ματς που θα χάσει σε Euroleague και GBL

00:13ΚΟΣΜΟΣ

Στο έλεος της «καταιγίδας του αιώνα» η Τζαμάικα: Κατέρρευσαν υποδομές, νοσοκομεία - Εικόνες καταστροφής -απόγνωσης και ο απρόβλεπτος κίνδυνος από τους κροκόδειλους

23:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση on air με την Λατινοπούλου: Ζήτω ο Μεταξάς – Να απολυθούν «σκουπίδια» εκπαιδευτικοί

23:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

North Evia Pass 2025: Μέχρι αύριο οι αιτήσεις για την κάρτα των 150 ευρώ

23:43ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός - Μακάμπι Τελ Αβίβ: «Ο Χολμς μπορεί να μείνει εκτός για έναν μήνα» | Οι δηλώσεις Αταμάν

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Ανυπόφορη η κατάσταση με τα σκουπίδια στα Σκόπια - Δύο συλλήψεις υπευθύνων

23:24ΥΓΕΙΑ

Οι 6 καλύτερες φυσικές θεραπείες για τον βήχα – Τι προτείνουν οι ειδικοί

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
00:13ΚΟΣΜΟΣ

Στο έλεος της «καταιγίδας του αιώνα» η Τζαμάικα: Κατέρρευσαν υποδομές, νοσοκομεία - Εικόνες καταστροφής -απόγνωσης και ο απρόβλεπτος κίνδυνος από τους κροκόδειλους

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Συμφωνία για 20 Eurofighter στην Τουρκία παρά τις ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα

18:34LIFESTYLE

Viral μελισσοκόμος σε Καραμήτρου: «Δεν περίμενα να επικοινωνήσετε μαζί μου» - Η νέα συνάντηση

14:14ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου 1940: Πώς φτάσαμε στο «Όχι» και στην ελληνική εποποιία

23:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Μακάμπι 99-85: Την τελείωσε με μπασκετάρα στο δεύτερο ημίχρονο

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Χώροι πάρκινγκ: Τι ισχύει για τις πιλοτές - Πώς θα αποφεύγονται οι συγκρούσεις

23:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ένταση on air με την Λατινοπούλου: Ζήτω ο Μεταξάς – Να απολυθούν «σκουπίδια» εκπαιδευτικοί

14:37ΚΟΣΜΟΣ

Τζαμάικα: Τρομακτικά πλάνα από το «μάτι» του τυφώνα «Μελίσσα» - Ο ισχυρότερος από το 1851

03:44ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Αγνώριστη η βασίλισσα Μάξιμα – Εμφανίστηκε με φούμο και στρατιωτική παραλλαγή

17:05ΕΛΛΑΔΑ

ΗΠΑ: Καταδίωξη με τραγική κατάληξη στο Λος Άντζελες

08:38ΚΑΙΡΟΣ

Μαρουσάκης: Παρέλαση με κοντομάνικα - Πότε έρχεται κακοκαιρία εξπρές

06:20ΕΘΝΙΚΑ

Νύχτα-νύχτα το Έπος του 1940: Πώς καταγράφηκαν όλες οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ημερολόγιο του Γενικού Στρατηγείου - Νέο ντοκουμέντο

06:32ΚΟΣΜΟΣ

Explainer - Eurofighter: Ποια είναι τα μαχητικά αεροσκάφη που παίρνει η Τουρκία και το βασικό μειονέκτημα

17:41WHAT THE FACT

Η πραγματική ευτυχία βρίσκεται στη θάλασσα, δίπλα στο κύμα – Το… λέει και η επιστήμη

15:39ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Συγκίνησε στην παρέλαση η μικρή Αλεξία που πυροβολήθηκε στο κεφάλι πριν 6χρόνια - Εικόνες

20:02ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Κύμα ισραηλινών επιθέσεων με εντολή Νετανιάχου δοκιμάζει την εκεχειρία Βανς: Αψιμαχίες

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

02:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Εκτελέστηκε ο 15ος θανατοποινίτης στη Φλόριντα από τις αρχές του 2025

03:58ΕΘΝΙΚΑ

Πρόσκληση για κατάταξη στο Στρατό Ξηράς με την 2025 ΣΤ'/ΕΣΣΟ – Όλες οι πληροφορίες

22:09ΚΟΣΜΟΣ

Ο τυφώνας «Μελίσσα» χτυπάει την Τζαμάικα - Αποκολλήθηκε στέγη νοσοκομείου - Χωρίς ρεύμα το μισό νησί - Προειδοποίηση για κροκόδειλους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ