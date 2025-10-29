Τουρκία: Εξαώροφο κτίριο κατέρρευσε στην περιοχή Γκέμπζε του Κοτζαελί - Βίντεο

Πολυάριθμες ομάδες έσπευσαν στο σημείο.

Ένα εξαώροφο κτίριο κατέρρευσε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στην περιοχή Γκέμπζε του Κοτζαελί στην Τουρκία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συνοικία Güzeller της Gebze. Πολυάριθμες ομάδες έσπευσαν στο σημείο.

Ο δήμαρχος της Γκέμπζε, Ζινούρ Μπουγιουκγκόζ, δήλωσε: «Υπάρχουν αναφορές ότι δύο οικογένειες επτά ατόμων ζούσαν μέσα. Ήταν και τα επτά άτομα στο κτίριο; Αυτό δεν είναι σαφές προς το παρόν».

