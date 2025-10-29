Τουρκία: Εξαώροφο κτίριο κατέρρευσε στην περιοχή Γκέμπζε του Κοτζαελί - Βίντεο
Πολυάριθμες ομάδες έσπευσαν στο σημείο.
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Ένα εξαώροφο κτίριο κατέρρευσε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στην περιοχή Γκέμπζε του Κοτζαελί στην Τουρκία.
Το περιστατικό σημειώθηκε στη συνοικία Güzeller της Gebze. Πολυάριθμες ομάδες έσπευσαν στο σημείο.
Ο δήμαρχος της Γκέμπζε, Ζινούρ Μπουγιουκγκόζ, δήλωσε: «Υπάρχουν αναφορές ότι δύο οικογένειες επτά ατόμων ζούσαν μέσα. Ήταν και τα επτά άτομα στο κτίριο; Αυτό δεν είναι σαφές προς το παρόν».
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:54 ∙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
3+1 κολπάκια για το iOS που (κατά πάσα πιθανότητα) δεν γνωρίζεις
07:48 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Η Κίνα έχει φτιάξει νέα δάση σε έκταση ίση με αυτή του Τέξας
06:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού την Τετάρτη στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
06:36 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Φοροδιαφυγή: Κυριαρχεί ακόμη το «μαύρο χρήμα», δεν δηλώθηκαν 4 δισ. ευρώ
05:16 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ