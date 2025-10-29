Τουρκία: Εξαώροφο κτίριο κατέρρευσε στην περιοχή Γκέμπζε του Κοτζαελί - Βίντεο

Ένα εξαώροφο κτίριο κατέρρευσε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες στην περιοχή Γκέμπζε του Κοτζαελί στην Τουρκία.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη συνοικία Güzeller της Gebze. Πολυάριθμες ομάδες έσπευσαν στο σημείο.

Ο δήμαρχος της Γκέμπζε, Ζινούρ Μπουγιουκγκόζ, δήλωσε: «Υπάρχουν αναφορές ότι δύο οικογένειες επτά ατόμων ζούσαν μέσα. Ήταν και τα επτά άτομα στο κτίριο; Αυτό δεν είναι σαφές προς το παρόν».

