ΗΠΑ: Πίθηκοι δραπέτευσαν από φορτηγό που τους μετέφερε - Όλοι, εκτός από έναν, θανατώθηκαν

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές του Μισισίπι, όταν ένα φορτηγό που μετέφερε πιθήκους ανετράπη, με αποτέλεσμα να απελευθερωθούν όλα τα θηλαστικά, σύμφωνα με τις Αρχές.

Όλοι οι πίθηκοι που δραπέτευσαν, εκτός από έναν, θανατώθηκαν, ανέφερε το Τμήμα Σερίφη του Jasper County σε μια ανάρτηση στο Facebook, προειδοποιώντας ότι ήταν «επιθετικοί». Δεν είναι σαφές πόσοι πίθηκοι υπήρχαν αρχικά στο φορτηγό.

Το φορτηγό μετέφερε πιθήκους που ανήκουν στο είδος ρήσος, οι οποίοι ζυγίζουν συνήθως περίπου 7,7 κιλά και είναι από τα πιο ιατρικά μελετημένα ζώα στον πλανήτη.

Βίντεο, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, δείχνει τους πιθήκους να σέρνονται μέσα στο γρασίδι στην άκρη του αυτοκινητόδρομου 59, βόρεια του Heidelberg, στο Μισισίπι.

Οι πίθηκοι στεγάζονταν στο Εθνικό Κέντρο Βιοϊατρικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Tulane στη Νέα Ορλεάνη της Λουιζιάνα, το οποίο παρέχει πρωτεύοντα θηλαστικά σε επιστημονικούς ερευνητικούς οργανισμούς, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο. Σε δήλωσή του, το Πανεπιστήμιο Tulane ανέφερε ότι οι πίθηκοι δεν ανήκουν σε εκείνο και ότι δεν μεταφέρονταν από αυτό.

Δεν έχει γίνει γνωστό ποιος είναι ο ιδιοκτήτης των πιθήκων, ποιος τους μετέφερε ή πού τους μετέφερε, ούτε τι προκάλεσε την ανατροπή του φορτηγού.

Οι τοπικές Αρχές ανέφεραν αρχικά ότι οι πίθηκοι ήταν φορείς ασθενειών, αλλά το Πανεπιστήμιο Tulane δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι οι πίθηκοι «δεν έχουν εκτεθεί σε κανένα μολυσματικό παράγοντα».