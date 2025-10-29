ΗΠΑ: Πίθηκοι δραπέτευσαν από φορτηγό που τους μετέφερε - Όλοι, εκτός από έναν, θανατώθηκαν

Όλοι οι πίθηκοι που δραπέτευσαν, εκτός από έναν, θανατώθηκαν, ανέφερε το Τμήμα Σερίφη του Jasper County σε μια ανάρτηση στο Facebook, προειδοποιώντας ότι ήταν «επιθετικοί»

Newsbomb

ΗΠΑ: Πίθηκοι δραπέτευσαν από φορτηγό που τους μετέφερε - Όλοι, εκτός από έναν, θανατώθηκαν
AP
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές του Μισισίπι, όταν ένα φορτηγό που μετέφερε πιθήκους ανετράπη, με αποτέλεσμα να απελευθερωθούν όλα τα θηλαστικά, σύμφωνα με τις Αρχές.

Όλοι οι πίθηκοι που δραπέτευσαν, εκτός από έναν, θανατώθηκαν, ανέφερε το Τμήμα Σερίφη του Jasper County σε μια ανάρτηση στο Facebook, προειδοποιώντας ότι ήταν «επιθετικοί». Δεν είναι σαφές πόσοι πίθηκοι υπήρχαν αρχικά στο φορτηγό.

Το φορτηγό μετέφερε πιθήκους που ανήκουν στο είδος ρήσος, οι οποίοι ζυγίζουν συνήθως περίπου 7,7 κιλά και είναι από τα πιο ιατρικά μελετημένα ζώα στον πλανήτη.

Βίντεο, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, δείχνει τους πιθήκους να σέρνονται μέσα στο γρασίδι στην άκρη του αυτοκινητόδρομου 59, βόρεια του Heidelberg, στο Μισισίπι.

Οι πίθηκοι στεγάζονταν στο Εθνικό Κέντρο Βιοϊατρικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Tulane στη Νέα Ορλεάνη της Λουιζιάνα, το οποίο παρέχει πρωτεύοντα θηλαστικά σε επιστημονικούς ερευνητικούς οργανισμούς, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο. Σε δήλωσή του, το Πανεπιστήμιο Tulane ανέφερε ότι οι πίθηκοι δεν ανήκουν σε εκείνο και ότι δεν μεταφέρονταν από αυτό.

Δεν έχει γίνει γνωστό ποιος είναι ο ιδιοκτήτης των πιθήκων, ποιος τους μετέφερε ή πού τους μετέφερε, ούτε τι προκάλεσε την ανατροπή του φορτηγού.

Οι τοπικές Αρχές ανέφεραν αρχικά ότι οι πίθηκοι ήταν φορείς ασθενειών, αλλά το Πανεπιστήμιο Tulane δήλωσε σε ανακοίνωσή του ότι οι πίθηκοι «δεν έχουν εκτεθεί σε κανένα μολυσματικό παράγοντα».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:42ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Άντε να δούμε πότε θα ξαναβρέξει» - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

18:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Δημοσιογράφος του NBC ευχαρίστησε στα ελληνικά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο – Δείτε video

18:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός: Δραστικό rotation στην ενδεκάδα από τον Ράφα Μπενίτεθ

18:38ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι φαίνεται η Κρήτη από το Διάστημα: Μαγευτικό βίντεο από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Ο τυφώνας «Μελίσσα» χτυπά την Κούβα μετά τις μεγάλες καταστροφές στην Τζαμάικα

18:20ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Ενοχλήσεις ο Γιόβιτς, θα υποβληθεί σε μαγνητική

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Κίσσαμο: «Κοντραρίζονταν, από τη μία ήθελε να τον προστατέψει κι από την άλλη ήθελε να τον πειράξει» - Νέες μαρτυρίες για την σχέση θύτη και θύματος

18:17ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE το Κύπελλο Ελλάδας: Καταιγιστικός ο Ολυμπιακός κόντρα στον Βόλο - Νίκες για ΑΕΚ και Άρη

18:05WHAT THE FACT

Πανσέληνος Νοεμβρίου 2025: Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι του Κάστορα»

18:05ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Ανακοίνωση για τα επόμενα τρία εκτός έδρας παιχνίδια της Euroleague

18:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Δούκας: «Το σπίτι του Παναθηναϊκού παίρνει σάρκα και οστά, με φόντο την Ακρόπολη» - Βίντεο

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Live - Υπουργείο Άμυνας: Τα αποκαλυπτήρια της βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτιρίου

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: Περισσότερα ραντεβού στα γραφεία όλης της χώρας - Διευρύνεται το ωράριο

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Στους 132 οι νεκροί από την αιματηρή αστυνομική επιδρομή κατά καρτέλ στο Ρίο

17:48ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 49χρονος που έδωσε στον ανήλικό γιο του φωτοβολίδες κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα

17:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

H UEFA τιμώρησε τη Φέγενορντ για τα καπνογόνα πριν το ματς με τον Παναθηναϊκό

17:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ηλιούπολη – ΑΕΚ 0-1: Ο Καλοσκάμης διατήρησε το απόλυτο στο 96ο λεπτό για την κάκιστη «Ένωση»

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η στιγμή της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη - Βίντεο ντοκουμέντο

17:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Το μυστηριώδες λευκό αυτοκίνητο με τους τρεις επιβάτες στο «μικροσκόπιο» των Αρχών

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Εγκαινιάζεται η νέα βιοκλιματική όψη του υπουργείου Άμυνας - Έργο-σύμβολο στη λεωφόρο Μεσογείων - Εικόνες-Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:02ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Νοεμβρίου: Έρχονται εκπλήξεις και αστάθεια

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Live - Υπουργείο Άμυνας: Τα αποκαλυπτήρια της βιοκλιματικής όψης του κεντρικού κτιρίου

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Κίσσαμο: «Κοντραρίζονταν, από τη μία ήθελε να τον προστατέψει κι από την άλλη ήθελε να τον πειράξει» - Νέες μαρτυρίες για την σχέση θύτη και θύματος

16:04ΚΟΣΜΟΣ

Τζαμάικα: Εικόνες Αποκάλυψης από τον τυφώνα «Μελίσσα» - Προειδοποίηση για... κροκόδειλους στις πόλεις

17:52ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Στους 132 οι νεκροί από την αιματηρή αστυνομική επιδρομή κατά καρτέλ στο Ρίο

15:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόντρα Κανέλλη-Κωνσταντοπούλου στη Βουλή: «Παράσημο η μήνυση» - «Επί χούντας έκανες καριέρα»

16:33ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ναύπλιο: Μόνο 9 χρόνια κάθειρξη στους δυο υπεύθυνους για τον θανατηφόρο ξυλοδαρμό 50χρονου έξω από μπαρ

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Η στιγμή της κατάρρευσης της πολυκατοικίας στην Κωνσταντινούπολη - Βίντεο ντοκουμέντο

21:24ΚΟΣΜΟΣ

Guardian: Συμφωνία για 20 Eurofighter στην Τουρκία παρά τις ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα

15:27ΚΟΣΜΟΣ

Η πολιτική του ενός παιδιού - To μοιραίο λάθος της Κίνας που πυροδότησε μια «δημογραφική βόμβα»

07:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Ποιοι θα πάρουν αναδρομικά - Τι ισχύει για όσους δεν έκαναν αγωγές

15:53ΕΛΛΑΔΑ

Έλενα Κρεμλίδου: «Η περίπτωσή μου να λειτουργήσει αποτρεπτικά» - Τα πρώτα λόγια μετά την δικαστική απόφαση για την υπόθεση revenge porn

17:02ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Τέλος στη δικαστική τους διαμάχη έβαλαν ο Γιάννης Κούστας και η Σοφία Γιαννικοπούλου

17:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Το μυστηριώδες λευκό αυτοκίνητο με τους τρεις επιβάτες στο «μικροσκόπιο» των Αρχών

11:42ΚΟΣΜΟΣ

«Κερκόπορτα» τα Eurofighter για να «τρυπώσει» η Τουρκία στο πρόγραμμα SAFE - Το «Plan B» και η... λακούβα

14:15ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει το POS, βγάλε μετρητά καλύτερα» - Η απίστευτη καταγγελία δημοσιογράφου για οδηγό ταξί

06:32ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νυχτερινό ρεύμα: Πότε τίθεται σε εφαρμογή το χειμερινό ωράριο - Πώς θα εξοικονομήσετε ενέργεια

12:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο μαέστρος Γιώργος Νιάρχος: Συγκινεί η ανάρτηση της συζύγου του, Μάρας Θρασυβουλίδου

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο σοκ από δολοφονικό ξυλοδαρμό το 2024 σε νυχτερινό μαγαζί στο Ναύπλιο 

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βαρομετρικό χαμηλό «σπάει» τον αντικυκλώνα - Κατεβαίνει «ρωσικό κρύο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ