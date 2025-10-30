Συναγερμός πάνω από τη Βαλτική: Πολωνικά μαχητικά αναχαίτισαν ρωσικό αναγνωριστικό

Δύο πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-29 αναχαίτισαν ένα ρωσικό αναγνωριστικό αεροσκάφος Il-20 στον διεθνή εναέριο χώρο πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα το πρωί της 30ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με την Επιχειρησιακή Διοίκηση των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Το ρωσικό αεροσκάφος, το οποίο πετούσε χωρίς κατατεθειμένο σχέδιο πτήσης και με τον αναμεταδότη του απενεργοποιημένο, δεν παραβίασε τον πολωνικό εναέριο χώρο και συνοδεύτηκε εκτός της ζώνης ευθύνης, σύμφωνα με το πολωνικό στρατό.

Το περιστατικό ακολουθεί μια παρόμοια περίπτωση από τις 28 Οκτωβρίου, όταν δύο πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη αναχαίτισαν και συνόδευσαν ένα άλλο ρωσικό αεροσκάφος Il-20 πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα.

Το Ilyushin Il-20 είναι ένα αεροσκάφος αναγνώρισης της σοβιετικής εποχής, σχεδιασμένο για ηλεκτρονική επιτήρηση, το οποίο εξακολουθεί να χρησιμοποιείται από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

«Κάθε μέρα, οι Πολωνοί στρατιώτες φυλάσσουν τους ουρανούς της χώρας με αταλάντευτη αφοσίωση», ανέφερε ο πολωνικός στρατός στο X.

Οι χώρες του ΝΑΤΟ στέλνουν τακτικώς μαχητικά αεροσκάφη ως απάντηση σε ύποπτες ρωσικές αεροπορικές δραστηριότητες στον διεθνή εναέριο χώρο. Τους τελευταίους μήνες, οι ευρωπαίοι σύμμαχοι ανέφεραν επίσης ότι ρωσικά drones και αεροσκάφη εισέβαλαν στα σύνορά τους.

Η Πολωνία κατέρριψε αρκετά ρωσικά drones πάνω από το έδαφός της στις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ η Εσθονία και η Λιθουανία ανέφεραν ότι ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη εισέβαλαν για λίγο στον εναέριο χώρο τους τον περασμένο μήνα και τον Οκτώβριο, αντίστοιχα.

Τα περιστατικά αυτά έχουν αυξήσει τις εντάσεις μεταξύ του ΝΑΤΟ και της Μόσχας, με ορισμένες συμμαχικές χώρες να ζητούν μια πιο δυναμική αντίδραση στις παρεισφρύσεις, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας κατάρριψης ρωσικών αεροσκαφών σε περίπτωση παραβιάσεων.

