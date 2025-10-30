Ιμαλάια: Η στιγμή που τεράστια χιονοστιβάδα «κατάπιε» μια ολόκληρη κατασκήνωση

Τουρίστες στα Ιμαλάια κατέγραψαν τη στιγμή που μια τεράστια χιονοστιβάδα άρχισε να κατευθύνεται κατά πάνω τους με μεγάλη ταχύτητα σε υψόμετρο περίπου 4.100 μέτρων και «κατάπιε» μια ολόκληρη κατασκήνωση.

Όλα συνέβησαν στις 26 Οκτωβρίου, όταν πεζοπόροι και οι οδηγοί τους βρέθηκαν στη Βόρεια Βάση του όρους Αναπούρνα και παρακολούθησαν με δυσπιστία καθώς ένας τεράστιος τοίχος χιονιού άρχισε να κατεβαίνει και να κατευθύνεται κατά πάνω τους από ένα υψόμετρο περίπου 4.100 μέτρων, στην περιοχή Myagdi του Νεπάλ.

Σε λίγα δευτερόλεπτα, η ορατότητα έπεσε στο μηδέν καθώς η χιονοστιβάδα «κατάπιε» ολόκληρη την περιοχή. Οι σκηνές που βρίσκονταν στο σημείο εξαφανίστηκαν κάτω από έναν τοίχο χιονιού. Δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, ούτε θάνατος από το τρομακτικό περιστατικό.

«Ήταν σαν να βλέπαμε μια καταιγίδα να πέφτει από τον ουρανό», είπε ένας μάρτυρας. «Μπορούσαμε να νιώσουμε την πίεση να μας χτυπάει πριν καν δούμε το χιόνι», θυμήθηκε ένας άλλος πεζοπόρος.

Δείτε το βίντεο: