Η Ρωσία αγοράζει χρυσό: 142 δισ. σε δύο χρόνια και η Δύση δεν ξέρει πώς να αντιδράσει

Μέσα σε μόλις δύο χρόνια, η Ρωσία έχει προσθέσει στα θησαυροφυλάκιά της χρυσό αξίας 142 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ακολουθώντας μια στρατηγική που έχει προκαλέσει αμηχανία και ανησυχία στις δυτικές οικονομίες.

Αν ο χρυσός είναι το απόλυτο σύμβολο ασφάλειας και σταθερότητας, τότε η Μόσχα δείχνει να τον χρησιμοποιεί ως ασπίδα επιβίωσης απέναντι στις κυρώσεις που εξακολουθούν να την πιέζουν μετά την εισβολή στην Ουκρανία.

