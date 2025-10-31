Η Ρωσία αγοράζει χρυσό: 142 δισ. σε δύο χρόνια και η Δύση δεν ξέρει πώς να αντιδράσει
Η Ρωσία συσσωρεύει χρυσό αξίας 142 δισ. δολαρίων σε δύο χρόνια, ακολουθώντας στρατηγική που προκαλεί ανησυχία στη Δύση. Πώς ο Πούτιν μετατρέπει τον χρυσό σε όπλο οικονομικής αντοχής.
Μέσα σε μόλις δύο χρόνια, η Ρωσία έχει προσθέσει στα θησαυροφυλάκιά της χρυσό αξίας 142 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ακολουθώντας μια στρατηγική που έχει προκαλέσει αμηχανία και ανησυχία στις δυτικές οικονομίες.
Αν ο χρυσός είναι το απόλυτο σύμβολο ασφάλειας και σταθερότητας, τότε η Μόσχα δείχνει να τον χρησιμοποιεί ως ασπίδα επιβίωσης απέναντι στις κυρώσεις που εξακολουθούν να την πιέζουν μετά την εισβολή στην Ουκρανία.
