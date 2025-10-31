Πέθανε ο πρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας, Φάτος Νάνο

Σε ηλικία 73 ετών απεβίωσε ο Φάτος Νάνο, πρώην πρωθυπουργός της Αλβανίας και ιδρυτής του Σοσιαλιστικού Κόμματος της χώρας. Ο Νάνο, που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην πολιτική σκηνή της Αλβανίας, νοσηλευόταν για σύντομο χρονικό διάστημα πριν από τον θάνατό του.

Ο Φάτος Νάνο υπηρέτησε ως μέλος του Αλβανικού Κοινοβουλίου από το 1991 έως το 1996 και ξανά από το 1997 έως το 2009. Ως ιδρυτής και πρώτος ηγέτης του Σοσιαλιστικού Κόμματος, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη μεταμόρφωση της πολιτικής ιδεολογίας της Αριστεράς στη χώρα.

Μετατόπισε το κόμμα από τις αρχές του μαρξισμού-λενινισμού και της αντιρεβιζιονιστικής γραμμής που χαρακτήριζε το Κόμμα Εργασίας της Αλβανίας, προς μια πιο μετριοπαθή σοσιαλδημοκρατική κατεύθυνση.

Κατά την ηγεσία του, το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Αλβανίας εντάχθηκε στη Σοσιαλιστική Διεθνή και στο Κόμμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, ενισχύοντας τη διεθνή του παρουσία και συνεργασίες.

Ο Νάνο υπέβαλε υποψηφιότητα για την προεδρία της χώρας το 2007, χωρίς όμως να εκλεγεί. Στις προεδρικές εκλογές του 2012, δεν κατάφερε καν να προκριθεί ως υποψήφιος, καθώς η υποψηφιότητά του αντιμετώπισε αντιδράσεις από ηγετικά στελέχη των πολιτικών κομμάτων στο Κοινοβούλιο, τα οποία απέτρεψαν τους βουλευτές τους από το να τον στηρίξουν.