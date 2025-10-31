Ο Ντόναλντ Τραμπ παρουσίασε το νέο του μπάνιο του στον Λευκό Οίκο: «Πολυτελές και μαρμάρινο»

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, παρουσίασε τον ανακαινισμένο χώρο του μπάνιου στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ δημοσίευσε φωτογραφίες από το πριν και το μετά στην πλατφόρμα Truth Social.

Η φωτογραφία δείχνει έναν εξαιρετικά πολυτελή και προσεγμένο χώρο μπάνιου, με σαφή έμφαση στην κομψότητα και τα κλασικά υλικά. ««Το ανακαινισμένο μπάνιο Lincoln στο Λευκό Οίκο — Πολυτελές, μαρμάρινο!»

Νωρίτερα, είχε δημοσιεύσει το πριν και το μετά, γράφοντας σε σχετική ανάρτηση:

«Ανακαίνισα το Μπάνιο του Λίνκολν στον Λευκό Οίκο. Είχε ανακαινιστεί τη δεκαετία του 1940 σε στυλ αρ ντεκό με πράσινα πλακάκια, κάτι που ήταν εντελώς ακατάλληλο για την εποχή του Λίνκολν. Το έκανα με μαύρο και λευκό γυαλιστερό μαρμάρινο Statuary. Αυτό ήταν πολύ πιο κατάλληλο για την εποχή του Αβραάμ Λίνκολν και, στην πραγματικότητα, θα μπορούσε να είναι το μαρμάρινο που υπήρχε αρχικά».

