Τραγωδία στις Άλπεις: Τρεις ορειβάτες νεκροί, δύο αγνοούνται

H στιγμή που καταρρέει ο παγετώνας στις Ελβετικές Άλπεις

Τρεις Γερμανοί ορειβάτες έχασαν τη ζωή τους σε χιονοστιβάδα στις Άλπεις, στο Νότιο Τιρόλο.

Σύμφωνα με την ιταλική υπηρεσία ορειβασίας, η ομάδα τους παγιδεύτηκε στη χιονοστιβάδα ενώ έκανε αναρρίχηση στις Άλπεις Όρτλερ. Δύο άλλοι ορειβάτες αγνοούνται.

Τα θύματα, δύο νεαροί άνδρες και μια νεαρή γυναίκα, παρασύρθηκαν από τη χιονοστιβάδα ενώ σκαρφάλωναν σε μια χαράδρα στη βόρεια πλευρά με πιολέδες και κραμπόν.

Ο συναγερμός σήμανε γύρω στις 3:50 μ.μ. και ξεκίνησε αμέσως επιχείρηση έρευνας.

Η πρώτη ομάδα που αποτελούνταν από τρία άτομα, παρασύρθηκε ολοσχερώς και οι τρεις ορειβάτες σκοτώθηκαν.

Από τη δεύτερη ομάδα , που αποτελούνταν από τέσσερα άτομα, δύο επέζησαν, ενώ δύο άλλοι αγνοούνται.

Οι έρευνες συνεχίζονται με τη χρήση του ελικοπτέρου Pelikan 3, με την υποστήριξη drones.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης συντονίζονται από τον Σταθμό Διάσωσης Solda Alpine με την υποστήριξη γειτονικών σταθμών, της Υπηρεσίας Διάσωσης Guardia di Finanza Alpine, της υπηρεσίας διάσωσης με ελικόπτερα και των πυροσβεστών στην κοιλάδα.