ΗΠΑ: Ο αλ Σάρα θα συναντηθεί με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο - Η Συρία θα ενταχθεί στη Συμμαχία των ΗΠΑ

Ο Σύρος πρόεδρος Αχμέντ αλ Σάρα σε συνάντηση με τον επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Μάρκο Ρούμπιο, στη Νέα Υόρκη στις 22 Σεπτεμβρίου 2025.

Ο πρόεδρος της Συρίας Αχμέντ αλ Σάρα (γνωστός ως Τζολάνι πριν γίνει πρόεδρος) θα επισκεφθεί την Ουάσινγκτον στις 10 Νοεμβρίου και αναμένεται να συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, όπως δήλωσε ο Αμερικανός απεσταλμένος στη Συρία Τομ Μπάρακ στο Axios.

Ο Μπάρακ δήλωσε ότι ο αλ Σάρα αναμένεται να υπογράψει κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του μια συμφωνία για την ένταξη στη συμμαχία υπό την ηγεσία των ΗΠΑ κατά του ISIS.

Ο νόμος Caesar Syria Civilian Protection Act, που πήρε το όνομά του από έναν Σύρο στρατιωτικό αποστάτη που έβγαλε λαθραία φωτογραφίες θυμάτων βασανιστηρίων, είναι ένας αμερικανικός νόμος που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο του 2020.

Στόχευε το καθεστώς Άσαντ και όσους συνεργάζονταν μαζί του, ειδικά σε τομείς όπως η ενέργεια, οι κατασκευές και η χρηματοδότηση.

Η κυβέρνηση Τραμπ εξέδωσε προσωρινές απαλλαγές από αυτές τις κυρώσεις, αλλά μόνο το Κογκρέσο μπορεί να ψηφίσει την ακύρωσή τους.

Η τελευταία επίσκεψη ανώτερου αξιωματούχου της Συρίας στο Λευκό Οίκο ήταν τον Δεκέμβριο του 1999. Ο τότε υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Farouq al-Sharaa, επισκέφθηκε το Λευκό Οίκο για ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ισραήλ.

Ο Μπάρακ σημείωσε ότι η πέμπτη σειρά άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Συρίας, με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών, αναμένεται να πραγματοποιηθεί μετά την επίσκεψη του αλ-Σάραα στην Ουάσιγκτον.