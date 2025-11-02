Πάει για ένα τεχνικό θαύμα: Η Ισπανία κατασκευάζει την ψηλότερη γέφυρα της Ευρώπης

Η Ισπανία ετοιμάζεται για ένα τεχνικό θαύμα, αφού έχει κινήσει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ώστε να κατασκευάσει την ψηλότερη γέφυρα στην Ευρώπη, επιτρέποντας τη διέλευση τεράστιων πλοίων από τον ποταμό Γουαδαλκιβίρ.

Το υπουργείο Μεταφορών και Βιώσιμης Κινητικότητας ενέκρινε την κατασκευή του μεγαλεπήβολου έργου στη Σεβίλλη, με τις εργασίες να είναι προγραμματισμένες για το 2026.

Η συγκεκριμένη υποδομή θα ενώνει τις περιοχές Dos Hermanas (A–4 Sur) με Palomares και Coria del Río (A–8058), διασχίζοντας τον ποταμό Γουαδαλκιβίρ, το σημαντικότερο υδάτινο κανάλι της Ανδαλουσίας.

Η πολύπλοκη μηχανική πρόκληση του έργου σχετίζεται με το ύψος του καταστρώματος που απαιτεί η Λιμενική Αρχή της Σεβίλλης. Προκειμένου να μην επηρεαστεί η λειτουργία του λιμανιού, η κάθετη απόσταση από το νερό πρέπει να είναι τουλάχιστον 70,8 μέτρα, σχεδόν το ύψος μίας 25ώροφης πολυκατοικίας.

Αυτό καθιστά τη SE–40 την ψηλότερη γέφυρα της Ευρώπης και την τέταρτη ψηλότερη στον κόσμο, ως προς το ύψος του κατστρώματος.

Η Σεβίλλη διαθέτει ένα ποτάμι – λιμάνι που εξακολουθεί να δέχεται μεγάλα εμπορικά πλοία. Η νέα γέφυρα θα πρέπει να επιτρέπει τη διέλευση χωρίς εμπόδια, εξασφαλίζοντας ότι η ναυσιπλοΐα του Γουαδαλκιβίρ θα παραμείνει πλήρως λειτουργική.

Η γέφυρα SE-40 αποτελεί μέρος του περιφερειακού δακτυλίου ταχείας κυκλοφορίας που περιβάλλει τη Σεβίλλη, συνολικού μήκους 77,6 χιλιομέτρων.

Σκοπός της κατασκευής είναι να αποσυμφορήσει την κίνηση στις νότιες εισόδους της πόλης, να βελτιώσει τη διασύνδεση των βιομηχανικών περιοχών και να μειώσει τους χρόνους μετακίνησης για χιλιάδες οδηγούς καθημερινά.

Όταν ολοκληρωθεί, το έργο θα αποτελέσει ορόσημο για τη σύγχρονη ευρωπαϊκή μηχανική, ένα σύμβολο τεχνολογικής και αρχιτεκτονικής εξέλιξης για την Ισπανία.