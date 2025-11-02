Αυστραλός υποστηρίζει ότι μετεωρίτης κατέστρεψε το παρμπρίζ της ολοκαίνουργιας Tesla του

Ο άνδρας μόλις είχε παραλάβει το νέο του αυτοκίνητο, μάρκας Tesla

Newsbomb

Αυστραλός υποστηρίζει ότι μετεωρίτης κατέστρεψε το παρμπρίζ της ολοκαίνουργιας Tesla του
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από θαύμα σώθηκε ένας γιατρός στην Αυστραλία, όταν ένα άγνωστο αντικείμενο, το οποίο ισχυρίζεται ότι ήταν μετεωρίτης, συνέτριψε το παρμπρίζ του, λίγο αφότου είχε παραλάβει την ολοκαίνουργια Tesla του.

Ο κτηνίατρος από την πόλη Γουάιαλα περιέγραψε πως στο νέο του Tesla έγινε μία «πολύ βίαια έκρηξη» καθώς ταξίδευε στον αυτοκινητόδρομο Augusta. Μόλις είχε πάρει τα κλειδιά του νέου του αυτοκινήτου, όταν ακολούθησε αυτή η περιπέτεια που τον άφησε καλυμμένο με αίματα και θραύσματα γυαλιού.

Οι ειδικοί υποψιάζονται ότι το αντικείμενο που συνετρίβη στο παρμπρίζ του Δρ. Μέλβιλ – Σμιθ μπορεί να ήταν μετεωρίτης. Ο οδηγός είπε στο ABC ότι «πολλοί άνθρωποι λένε: “Όχι, δεν γίνεται”. Αλλά δώστε άλλη εξήγηση, τι άλλο μπορεί να λιώσει το παρμπρίζ σας; Νομίζω ότι θα είχα περισσότερες πιθανότητες να κερδίσω στο λαχείο, γιατί είναι τόσο σπάνιο».

Ο κτηνίατρος εξήγησε ότι το ηλεκτρικό του αυτοκίνητο ήταν σε λειτουργία αυτόνομης οδήγησης, οπότε δεν σταμάτησε όταν χτυπήθηκε. Πιστεύει ότι αυτό ήταν καθοριστικό στο γεγονός ότι δεν εξετράπη της πορείας του. Επιπλέον, περιέγραψε πως το παρμπρίζ του ήταν ζεστό στην αφή, ενώ, ένας κρατήρας είχε προκαλέσει σημαντική ζημιά και είχε λιώσει μέρος του γυαλιού.

«Ήταν ήρεμο βράδυ. Δεν είχε βροχή, δεν υπήρχε αστραπή. Κοιτάξαμε όλο το υλικό που κατέγραψαν οι κάμερες της Tesla και δεν βλέπαμε τίποτα. Ήταν απλώς μαύρο. Δεν υπήρχε τίποτα να δεις. Δεν υπήρχε φως, τίποτα. Ήταν τόσο γρήγορο που δεν το κατέγραψαν καν οι κάμερες. Την επόμενη μέρα πήγαμε σε ένα συνεργείο για παρμπρίζ και είπαν ότι δεν είχαν ξαναδεί κάτι παρόμοιο», περιέγραψε ακόμη.

Ο κτηνίατρος αποφάσισε να επικοινωνήσει με το Μουσείο της Νότιας Αυστραλίας, που χειρίζεται όλες τις αναφορές για χτυπήματα από μετεωρίτες στην περιοχή, για να επιβεβαιώσει τις υποψίες του και παρ’ ότι οι ειδικοί αρχικά τον άκουσαν με δυσπιστία, πλέον θεωρούν πιθανό ότι ένα μετεωρίτης μπορεί να προκάλεσε τη ζημιά στο νέο του αυτοκίνητο.

Το μουσείο, που υπογράμμισε ότι δεν έχει καταγράψει προηγούμενα περιστατικά παρόμοιας φύσεως, θα πάει το παρμπρίζ για ανάλυση. Ο Διευθυντής Συλλογών και Έρευνας επεσήμανε ότι οι ειδικοί θα προσπαθήσουν να διαπιστώσουν αν ένας μετεωρίτης ήταν η αιτία.

«Άλλες πιθανότητες περιλαμβάνουν θραύσματα από τον δρόμο που πετάχτηκαν από περαστικά οχήματα ή ακόμη και συντρίμμια δορυφόρου. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι πιθανότητες ενός μετεωριτικού χτυπήματος σε κινούμενο όχημα είναι εξαιρετικά μικρές, αλλά το μουσείο θέλει να κρατήσει ανοιχτό μυαλό», συμπλήρωσε.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:23ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Άντριου: Νέα ζωή σε πολυτελή βίλα 10 εκατ. λιρών στο Άμπου Ντάμπι

16:20ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Απέτρεψε την ουκρανική προέλαση στο μέτωπο του Ποκρόφσκ και του Κουπιάνσκ

15:51ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Ο Πανιώνιος πέρασε με ανατροπή από τη Σύρο

15:45ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Hellenic Championship: «Τρέλα» για τον Τζόκοβιτς - Μοίρασε χαμόγελα στο Telekom Center Athens

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Άμα σκοτωθεί άνθρωπος, το πράγμα δεν φτιάχνει» – Μαρτυρίες κατοίκων στο Newsbomb

15:42LIFESTYLE

Τζέσικα Σίμπσον: Όταν η έμπνευση για μουσική έγινε εξάρτηση από το αλκοόλ - Το ηχηρό καμπανάκι και η «επάνοδος στη ζωή» - Τι μήνυμα στέλνει 8 χρόνια μετά

15:31WHAT THE FACT

Μην τα αγνοήσεις: Τα 6 σημάδια ότι η δουλειά σου είναι τοξική για την ψυχική σου υγεία

15:26ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλός υποστηρίζει ότι μετεωρίτης κατέστρεψε το παρμπρίζ της ολοκαίνουργιας Tesla του

15:20ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε μονοκατοικία στους Αγίους Αναργύρους – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Πάει για ένα τεχνικό θαύμα: Η Ισπανία κατασκευάζει την ψηλότερη γέφυρα της Ευρώπης

15:02ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Από την Ουάσινγκτον στην Αθήνα: Τι σηματοδοτεί η άφιξη της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τα ελληνοτουρκικά

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Χωριό υπό πολιορκία τα Βορίζια, κλειστά τα στόματα: Η συγκλονιστική μαντινάδα συγγενή του θύματος στον φακό του Newsbomb

14:59ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Ηρακλής 103-87: «Καθάρισε» στο τέλος με Βεζένκοφ και Χολ

14:53ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Airbnb: Πόσο συμβάλλουν πραγματικά στη στεγαστική κρίση και τα οφέλη στην οικονομία - «Όχι στις οριζόντιες απαγορεύσεις», λέει η εταιρεία στο Newsbomb

14:26ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στη Βόρεια Ιταλία: Νεκροί πέντε ορειβάτες από χιονοστιβάδα στις Άλπεις

14:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Με δύο όπλα εκτέλεσαν τον Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα - Αποκάλυψη Newsbomb

14:09ΚΟΣΜΟΣ

H Κίνα παρουσιάζει το πιο γρήγορο τρένο του κόσμου: Θα έκανε τη διαδρομή Κόρινθος–Θεσσαλονίκη σε λιγότερο από μία ώρα

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Παρ'ολίγον τραγωδία: Pit bull επιτέθηκε σε 4χρονη - Της «έσκισε» το πρόσωπο - Σκληρές εικόνες

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Βρήκαν παράνομο οπλισμό σε αποθήκη – Φωτογραφίες του Newsbomb

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ανατροπή με τον θάνατο της 57χρονης - Δεν πέθανε από ανακοπή, σκοτώθηκε από σφαίρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:28ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία - Η λάθος απόφαση: Τι άλλαξε από τότε που η Άγκυρα τα απέρριπτε και η αναμέτρηση στο Αιγαίο

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Χωριό υπό πολιορκία τα Βορίζια, κλειστά τα στόματα: Η συγκλονιστική μαντινάδα συγγενή του θύματος στον φακό του Newsbomb

15:44ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Άμα σκοτωθεί άνθρωπος, το πράγμα δεν φτιάχνει» – Μαρτυρίες κατοίκων στο Newsbomb

12:43ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ταυτοποιήθηκαν οι πέντε δράστες του μακελειού – Μία σύλληψη και μία προσαγωγή, αναζητούνται οι τρεις – Ανατροπή με τον θάνατο της 57χρονης

14:18ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Με δύο όπλα εκτέλεσαν τον Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα - Αποκάλυψη Newsbomb

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Παλάου: Εξαφανίστηκαν οι αρουραίοι και αναγεννήθηκαν σπάνια πουλιά

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πώς ξεκίνησε το μακελειό στα Βορίζια - Η παλιά βεντέτα και η «συμφωνία» που δεν τηρήθηκε

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Παρ'ολίγον τραγωδία: Pit bull επιτέθηκε σε 4χρονη - Της «έσκισε» το πρόσωπο - Σκληρές εικόνες

07:17ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Πότε θα λάβουν οι δικαιούχοι έως 800 ευρώ – Η οριστική ημερομηνία

11:12ΕΛΛΑΔΑ

Στάθα Καραϊβάζ για Γιάννη Λάλα: «Αν ήταν αυτός που του πήρε τη ζωή ας τον συγχωρήσει ο Θεός»

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Η στιγμή της εφόδου των αστυνομικών σε σπίτια από την κάμερα του Newsbomb – Μία σύλληψη και μία προσαγωγή

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Η παγκόσμια λέξη της χρονιάς - Λίγοι γνωρίζουν τι σημαίνει και λιγότεροι να την εξηγήσουν

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Βρήκαν παράνομο οπλισμό σε αποθήκη – Φωτογραφίες του Newsbomb

15:08ΚΟΣΜΟΣ

Πάει για ένα τεχνικό θαύμα: Η Ισπανία κατασκευάζει την ψηλότερη γέφυρα της Ευρώπης

15:20ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα σε μονοκατοικία στους Αγίους Αναργύρους – Συναγερμός στην Πυροσβεστική

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Δημογλίδου από τα Βορίζια: «Δεν θα επιτρέψουμε να δοθεί συνέχεια»

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Ποιος ήταν ο 39χρονος που έχασε τη ζωή στα Βορίζια - «Σε φάγανε τα μπ...», φώναζε η αδελφή του

08:37ΕΛΛΑΔΑ

Από το Εμπορικό Ναυτικό στην οικοδομή: Η 25χρονη Tik Toker που «σπάει» τα στερεότυπα - «Κάνω αυτό που αγαπώ - Πάνω από τη μυϊκή δύναμη είναι ο νους»

10:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Υπερήρωας Γιάννης Αντετοκούνμπο! Πλακώθηκε με ληστή για να σώσει τη τσάντα μιας κυρίας - Βίντεο

09:56ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πού θα βρέξει τις επόμενες ώρες - Έρχεται ψυχρή «εισβολή» τη νέα εβδομάδα - Τι αλλάζει από τις 11 Νοεμβρίου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ