Αυστραλός υποστηρίζει ότι μετεωρίτης κατέστρεψε το παρμπρίζ της ολοκαίνουργιας Tesla του

Από θαύμα σώθηκε ένας γιατρός στην Αυστραλία, όταν ένα άγνωστο αντικείμενο, το οποίο ισχυρίζεται ότι ήταν μετεωρίτης, συνέτριψε το παρμπρίζ του, λίγο αφότου είχε παραλάβει την ολοκαίνουργια Tesla του.

Ο κτηνίατρος από την πόλη Γουάιαλα περιέγραψε πως στο νέο του Tesla έγινε μία «πολύ βίαια έκρηξη» καθώς ταξίδευε στον αυτοκινητόδρομο Augusta. Μόλις είχε πάρει τα κλειδιά του νέου του αυτοκινήτου, όταν ακολούθησε αυτή η περιπέτεια που τον άφησε καλυμμένο με αίματα και θραύσματα γυαλιού.

Οι ειδικοί υποψιάζονται ότι το αντικείμενο που συνετρίβη στο παρμπρίζ του Δρ. Μέλβιλ – Σμιθ μπορεί να ήταν μετεωρίτης. Ο οδηγός είπε στο ABC ότι «πολλοί άνθρωποι λένε: “Όχι, δεν γίνεται”. Αλλά δώστε άλλη εξήγηση, τι άλλο μπορεί να λιώσει το παρμπρίζ σας; Νομίζω ότι θα είχα περισσότερες πιθανότητες να κερδίσω στο λαχείο, γιατί είναι τόσο σπάνιο».

Ο κτηνίατρος εξήγησε ότι το ηλεκτρικό του αυτοκίνητο ήταν σε λειτουργία αυτόνομης οδήγησης, οπότε δεν σταμάτησε όταν χτυπήθηκε. Πιστεύει ότι αυτό ήταν καθοριστικό στο γεγονός ότι δεν εξετράπη της πορείας του. Επιπλέον, περιέγραψε πως το παρμπρίζ του ήταν ζεστό στην αφή, ενώ, ένας κρατήρας είχε προκαλέσει σημαντική ζημιά και είχε λιώσει μέρος του γυαλιού.

«Ήταν ήρεμο βράδυ. Δεν είχε βροχή, δεν υπήρχε αστραπή. Κοιτάξαμε όλο το υλικό που κατέγραψαν οι κάμερες της Tesla και δεν βλέπαμε τίποτα. Ήταν απλώς μαύρο. Δεν υπήρχε τίποτα να δεις. Δεν υπήρχε φως, τίποτα. Ήταν τόσο γρήγορο που δεν το κατέγραψαν καν οι κάμερες. Την επόμενη μέρα πήγαμε σε ένα συνεργείο για παρμπρίζ και είπαν ότι δεν είχαν ξαναδεί κάτι παρόμοιο», περιέγραψε ακόμη.

Ο κτηνίατρος αποφάσισε να επικοινωνήσει με το Μουσείο της Νότιας Αυστραλίας, που χειρίζεται όλες τις αναφορές για χτυπήματα από μετεωρίτες στην περιοχή, για να επιβεβαιώσει τις υποψίες του και παρ’ ότι οι ειδικοί αρχικά τον άκουσαν με δυσπιστία, πλέον θεωρούν πιθανό ότι ένα μετεωρίτης μπορεί να προκάλεσε τη ζημιά στο νέο του αυτοκίνητο.

Το μουσείο, που υπογράμμισε ότι δεν έχει καταγράψει προηγούμενα περιστατικά παρόμοιας φύσεως, θα πάει το παρμπρίζ για ανάλυση. Ο Διευθυντής Συλλογών και Έρευνας επεσήμανε ότι οι ειδικοί θα προσπαθήσουν να διαπιστώσουν αν ένας μετεωρίτης ήταν η αιτία.

«Άλλες πιθανότητες περιλαμβάνουν θραύσματα από τον δρόμο που πετάχτηκαν από περαστικά οχήματα ή ακόμη και συντρίμμια δορυφόρου. Θα πρέπει να θυμόμαστε ότι οι πιθανότητες ενός μετεωριτικού χτυπήματος σε κινούμενο όχημα είναι εξαιρετικά μικρές, αλλά το μουσείο θέλει να κρατήσει ανοιχτό μυαλό», συμπλήρωσε.