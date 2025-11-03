Επιδημία λιστέριας στις ΗΠΑ από προμαγειρεμένα ζυμαρικά - 6 νεκροί, 25 στο νοσοκομείο

Έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 25 νοσηλεύτηκαν λόγω επιδημίας λιστέριας που συνδέεται με ανακληθέντα προμαγειρεμένα ζυμαρικά, σύμφωνα με ενημέρωση που παρείχε η Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) την περασμένη εβδομάδα.

Η επιδημία που ανακοινώθηκε τον Ιούνιο, έχει προκαλέσει ένα κύμα ανακλήσεων έτοιμων προς κατανάλωση ζυμαρικών από τον προμηθευτή τροφίμων Nate's Fine Foods, σύμφωνα με τον FDA, ο οποίος συνεργάζεται με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) για να διερευνήσει την επιδημία λιστέριας σε πολλές πολιτείες.

«Από την τελευταία ενημέρωση του CDC για τον αριθμό των κρουσμάτων στις 25 Σεπτεμβρίου 2025, έχουν αναφερθεί συνολικά 7 νέες ασθένειες από 3 πολιτείες, με 2 επιπλέον θανάτους», έγραψε ο FDA στη νεότερη ενημέρωσή του, προσθέτοντας ότι «μία ασθένεια που σχετίζεται με την εγκυμοσύνη είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια εμβρύου».

Κρούσματα έχουν αναφερθεί σε 18 πολιτείες: Καλιφόρνια, Φλόριντα, Χαβάη, Ιλινόις, Ιντιάνα, Λουιζιάνα, Μίσιγκαν, Μινεσότα, Μιζούρι, Βόρεια Καρολίνα, Νεβάδα, Οχάιο, Όρεγκον, Νότια Καρολίνα, Τέξας, Γιούτα, Βιρτζίνια και Ουάσινγκτον.

Η εταιρία ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο ανακλήσεις διαφόρων προμαγειρεμένων ζυμαρικών, πολλά από τα οποία πωλούνται σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ

Η κατανάλωση τροφίμων που έχουν μολυνθεί με λιστέρια μπορεί να προκαλέσει λιστερίωση, μια επικίνδυνη λοίμωξη που μπορεί να επηρεάσει σοβαρά τους ηλικιωμένους, τα άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, τις έγκυες γυναίκες και τα νεογνά, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασφάλειας και Επιθεώρησης Τροφίμων (FSIS) .

«Η λιστερίωση μπορεί να προκαλέσει πυρετό, μυϊκούς πόνους, πονοκέφαλο, δυσκαμψία στον αυχένα, σύγχυση, απώλεια ισορροπίας και σπασμούς που μερικές φορές προηγούνται από διάρροια ή άλλα γαστρεντερικά συμπτώματα», αναφέρει το FSIS. «Στις έγκυες γυναίκες, η λοίμωξη μπορεί να προκαλέσει αποβολές, θνησιγένεια, πρόωρο τοκετό ή απειλητική για τη ζωή λοίμωξη του νεογνού».

Η λοίμωξη από λιστέρια είναι η τρίτη κύρια αιτία θανάτου από τροφιμογενείς ασθένειες στις ΗΠΑ, σύμφωνα με το CDC. Κάθε χρόνο στις ΗΠΑ, εκτιμάται ότι 1.250 άτομα μολύνονται με λιστέρια και 172 πεθαίνουν από τη λοίμωξη.