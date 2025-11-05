Γαλλία: «Λουκέτο» στο διαδικτυακό κατάστημα της Shein - Φρουρούμενα τα εγκαίνια πρώτου καταστήματος

Διαφημίσεις της κινεζικής εταιρείας Shein είναι ορατές έξω από το πολυκατάστημα BHV (Bazar de l'Hotel de Ville) πριν από το άνοιγμά του

Υπό ισχυρή αστυνομική παρουσία, με οδοφράγματα, έγιναν τα εγκαίνια του πρώτου παγκοσμίως φυσικού καταστήματος της Shein, καθώς η γαλλική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι αναστέλλει την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ασιατικού γίγαντα ηλεκτρονικού εμπορίου μετά τη δημόσια οργή για την πώληση παιδικών κούκλων σεξ

?Sur instruction du Premier ministre @SebLecornu, le @gouvernementFR engage la procédure de suspension de #Shein.



Plus d'infos : https://t.co/QfvsHwHS3z pic.twitter.com/aN8aGQGLf6 — Ministère de l'Économie et des Finances (@Economie_Gouv) November 5, 2025

Εκατοντάδες αγοραστές ξεχύθηκαν στο πρώτο μόνιμο φυσικό κατάστημα της Shein στον έκτο όροφο του πολυκαταστήματος BHV, ένα εμβληματικό παριζιάνικο ορόσημο που βρίσκεται απέναντι από το Hôtel de Ville από το 1856.

Παρά την εκτεταμένη αγανάκτηση στην παγκόσμια πρωτεύουσα της μόδας για το επιχειρηματικό μοντέλο fast-fashion του ασιατικού λιανοπωλητή και το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα, οι πρώτοι πρόθυμοι πελάτες έκαναν ουρές για ώρες έξω από το διάσημο πολυκατάστημα.

Une file d'attente interminable devant le BHV de Paris pour l'ouverture de la première boutique Shein.



Le déclassement de la France se mesure au succès de ces enseignes low-cost : Action, Lidl, Primark…



Des grands bazars où tout finit à la poubelle !pic.twitter.com/Lz6vUpOZou — Carėne Tardy (@Carene1984) November 5, 2025

Σε κοντινή απόσταση, ακτιβιστές για τα δικαιώματα των παιδιών πραγματοποίησαν διαδήλωση, με ομιλίες και μοιράζοντας φυλλάδια, συμπεριλαμβανομένου ενός που καταδίκαζε την «ύποπτη καταναγκαστική εργασία» και τη «ρύπανση» και προέτρεπε τους περαστικούς να υπογράψουν μια αναφορά κατά της παρουσίας του Shein στο πολυκατάστημα του Παρισιού.

Η Shein, ιδρύθηκε στην Κίνα το 2012 και τώρα εδρεύει στη Σιγκαπούρη. Εδώ και καιρό αντιμετωπίζει κατηγορίες για κακές συνθήκες εργασίας στην αλυσίδα εφοδιασμού της και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του εξαιρετικά γρήγορου μοντέλου μόδας της. Η επέκτασή της στη Γαλλία συνάντησε αντίσταση από πολιτικούς, συνδικάτα και κορυφαίους οίκους μόδας.

Λίγες μέρες πριν από τα προγραμματισμένα εγκαίνια, μια νέα διαμάχη ξέσπασε όταν αποκαλύφθηκε η πώληση παιδικών κούκλων σεξ στην πλατφόρμα της Shein.

Άνθρωποι διαμαρτύρονται έξω από το πολυκατάστημα BHV Marais στο Παρίσι, τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, όπου η Shein πρόκειται να ανοίξει το πρώτο της μόνιμο φυσικό κατάστημα παγκοσμίως. Η αφίσα στα δεξιά γράφει: «Η Shein εμπλέκεται σε σεξουαλική κακοποίηση παιδιών». AP/Nicolas Garriga

Η αποκάλυψη προκάλεσε πολιτική θύελλα και ώθησε τους εισαγγελείς να ξεκινήσουν δικαστική έρευνα όχι μόνο για τη Shein αλλά και για τους αντίπαλους ιστότοπους ηλεκτρονικού εμπορίου AliExpress, Temu και Wish για την πώληση τέτοιων κούκλων. Στο πλαίσιο αυτό έγινε μία σύλληψη ενός άνδρας, ο οποίος έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για σεξουαλική επίθεση, αφού παρήγγειλε μια παιδική σεξουαλική κούκλα από την Κίνα.

Το εν λόγω δέμα δεν προερχόταν από τη Shein, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εισαγγελέας Jean-Luc Blachon.

Η Shein δεσμεύτηκε να «συνεργαστεί πλήρως» με τις γαλλικές δικαστικές αρχές στην έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη και ανακοίνωσε την πλήρη απαγόρευση της πώλησης όλων των κούκλων του σεξ.

Η Shein σχεδιάζει επίσης να ανοίξει πέντε επιπλέον καταστήματα σε άλλες γαλλικές πόλεις, συμπεριλαμβανομένων των Ντιζόν, Γκρενόμπλ και Ρεμς.