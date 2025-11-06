Πυροσβέστες έσωσαν γατάκι που είχε παγιδευτεί σε κινητήρα αυτοκινήτου

Μικρό γατάκι διασώθηκε, αφού ένας καλός Σαμαρείτης το είδε κατά μήκος της διαδρομής I–275, στο Τάμπα των Ηνωμένων Πολιτειών και ειδοποίησε αμέσως την Πυροσβεστική.

Μετά την παρατήρηση από έναν περαστικό, το γατάκι, που ονομάζεται Σου, έτρεξε στον κινητήρα του αυτοκινήτου τους, ενός Subaru.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Τάμπα, καθώς η Σου δεν έλεγε να… φύγει από τον κινητήρα του οχήματος, ο οδηγός έκανε σήμα στον Διευθυντή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αεροδρομίου του Τάμπα, ο οποίος περνούσε εκείνη τη στιγμή από τον αυτοκινητόδρομο.

Ο επικεφαλής της Υπηρεσίας κάλεσε για βοήθεια και οι διασώστες έφτασαν στο σημείο ώστε να συνδράμουν στον απεγκλωβισμό της γατούλας.

Μετά την επιτυχή διάσωση της Σου κάτω από το όχημα, το γατάκι μεταφέρθηκε στη Ζωολογική Εταιρεία του Τάμπα.