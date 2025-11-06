Βρετανία: Παραδόθηκε ο ένας από τους δύο κρατούμενους που απελευθερώθηκαν κατά λάθος

Ο Smith καταδικάστηκε σε 45 μήνες φυλάκιση για πολλαπλά αδικήματα απάτης  τη Δευτέρα, αλλά απελευθερώθηκε κατά λάθος αργότερα την ίδια μέρα

Βρετανία: Παραδόθηκε ο ένας από τους δύο κρατούμενους που απελευθερώθηκαν κατά λάθος
Αριστερά ο Brahim Kaddour-Cherif και δεξιά ο William «Billy» Smith
Ένας από τους δύο κρατούμενους που απελευθερώθηκαν κατά λάθος από τη φυλακή HMP Wandsworth στη Βρετανία παραδόθηκε σήμερα στις αρχές.

Ο William «Billy» Smith, 35 ετών, απελευθερώθηκε κατά λάθος από τη φυλακή νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αλλά μετά από τριήμερο ανθρωποκυνηγητό, η αστυνομία του Surrey επιβεβαίωσε ότι παραδόθηκε στις αρχές την Πέμπτη.

Ο Smith καταδικάστηκε σε 45 μήνες φυλάκιση για πολλαπλά αδικήματα απάτης στο δικαστήριο Croydon Crown Court τη Δευτέρα, αλλά απελευθερώθηκε κατά λάθος αργότερα την ίδια μέρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News, η αποφυλάκισή του οφείλεται σε λάθος του δικαστηρίου, το οποίο ενημέρωσε τη φυλακή ότι η ποινή του ήταν με αναστολή.

Η διόρθωση στάλθηκε αρχικά σε λάθος πρόσωπο και όταν έφτασε στο σωστό μέρος, ο Smith είχε ήδη φύγει.

Η αστυνομία του Surrey δήλωσε: «Ακυρώνουμε την έκκλησή μας για βοήθεια στην εύρεση του καταζητούμενου 35χρονου William Smith, ο οποίος αφέθηκε κατά λάθος από τη φυλακή HMP Wandsworth τη Δευτέρα, 3 Νοεμβρίου. Ο Smith παραδόθηκε σήμερα στη φυλακή HMP Wandsworth».

Η αναζήτηση του σεξουαλικού εγκληματία Brahim Kaddour-Cherif συνεχίζεται.

Βρετανία: Επιδημία οι κατά λάθος αποφυλακίσεις

Πάντως οι κατά λάθος αποφυλακίσεις κρατουμένων έχουν πάρει μορφή επιδημίας στην Βρετανία προκαλώντας μεγάλες αντιδράσεις

Οι φυλακές Wandsworth παραδέχθηκαν την Τετάρτη πως ο Καντούρ-Σερίφ, που είχε καταδικαστεί για διάρρηξη με σκοπό την κλοπή, αποφυλακίστηκε κατά λάθος στις 29 Οκτωβρίου. Η αποφυλάκισή του ήρθε μόλις λίγες ημέρες μετά τη γνωστή υπόθεση λανθασμένης αποφυλάκισης του Αιθίοπα μετανάστη και δράστη σεξουαλικών αδικημάτων Χάντους Κεμπάτου από τις φυλακές Chelmsford στο Έσεξ.

Λίγες ώρες μετά την επιβεβαίωση της αποφυλάκισης του Καντούρ-Σερίφ από την Μητροπολιτική Αστυνομία, η αστυνομία του Surrey ανακοίνωσε ότι αναζητά και τον Ουίλιαμ Σμιθ - οποίος παραδόθηκε σήμερα- έπειτα από νέο λάθος του προσωπικού των φυλακών.

Ο 35χρονος, καταδικασμένος σε 45 μήνες κάθειρξη για πολλαπλές απάτες και γνωστός ως Billy, φέρεται πως αποφυλακίστηκε τη Δευτέρα. Δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη γιατί μεσολάβησε περίπου μία εβδομάδα από την πρώτη αποφυλάκιση στο Wandsworth μέχρι να ενημερωθεί η αστυνομία ότι ο κρατούμενος διέφυγε.

Και τα δύο περιστατικά ακολούθησαν δεσμεύσεις του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης και Υπουργού Δικαιοσύνης Ντέιβιντ Λάμι για αυστηρότερους ελέγχους στις αποφυλακίσεις κρατουμένων.

Ο Λάμι, ενώ αντικαθιστούσε τον Σερ Κιρ Στάρμερ στο Κοινοβούλιο, δέχθηκε πυρά, αλλά προσπάθησε να μεταθέσει την ευθύνη στην αντιπολίτευση. Η είδηση για την αποφυλάκιση του Καντούρ-Σερίφ έγινε γνωστή με το τέλος της συνεδρίασης του κοινοβουλίου και σχετική δήλωση εκ μέρους του υπουργού τονίζεται πως ήταν “απολύτως εξοργισμένος” για το περιστατικό.

