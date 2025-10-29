Ο Αιθίοπας που είχε καταδικαστεί για σεξουαλική επίθεση έλαβε 500 λίρες για να εγκαταλείψει τη χώρα

Ο Αιθίοπας μετανάστης Hadush Kebatu που είχε καταδικαστεί για σεξουαλική επίθεση, φέρεται να έλαβε 500 λίρες για να συναινέσει στην απέλασή του από την Βρετανία στην Αιθιοπία, έπειτα από την εσφαλμένη αποφυλάκισή του.

Η κυβέρνηση, η οποία επιβεβαίωσε ότι ο Kebatu επιβιβάστηκε σε αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Heathrow το βράδυ της Τρίτης, ανακοίνωσε ότι του απαγορεύεται οριστικά η επιστροφή στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Σύμφωνα με το Sky News, το ποσό των 500 λιρών καταβλήθηκε προκειμένου να αποφευχθεί μια μακρά νομική διαμάχη, αφού ο Kebatu είχε απειλήσει να εμποδίσει την απέλασή του.

Η υπουργός Εσωτερικών Shabana Mahmood δήλωσε ότι «έβαλε τα δυνατά της» για την απομάκρυνσή του, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η απόφαση για την πληρωμή ελήφθη από τις υπηρεσίες απέλασης και όχι από τους υπουργούς.

«Είμαι στην ευχάριστη θέση να επιβεβαιώσω ότι αυτός ο απαίσιος παιδόφιλος έχει απελαθεί. Οι δρόμοι μας είναι πιο ασφαλείς χάρη σε αυτό», ανέφερε.

Η σύλληψη έπειτα από ανθρωποκυνηγητό

Ο Kebatu εντοπίστηκε και συνελήφθη από τη Μητροπολιτική Αστυνομία στην περιοχή Finsbury Park του βόρειου Λονδίνου, περίπου στις 8:30 το πρωί της Κυριακής, έπειτα από ανθρωποκυνηγητό.

Τον περασμένο μήνα είχε κριθεί ένοχος για σεξουαλική επίθεση σε μαθήτρια και σε γυναίκα στο Epping του Essex, λίγες μόλις ημέρες μετά την άφιξή του στο Ηνωμένο Βασίλειο με μικρή βάρκα. Παρά το γεγονός ότι αναμενόταν να απελαθεί, αφέθηκε κατά λάθος ελεύθερος από τη φυλακή HMP Chelmsford την Παρασκευή, αντί να παραδοθεί στις αρχές μετανάστευσης.

Έμεινε ελεύθερος λιγότερο από 48 ώρες πριν συλληφθεί εκ νέου. Η λανθασμένη αποφυλάκισή του προκάλεσε έντονη ανησυχία και ερωτήματα σχετικά με το πώς κατάφερε να αφεθεί ελεύθερος.

Η υπουργός Εσωτερικών σχολίασε: «Το λάθος της περασμένης εβδομάδας δεν έπρεπε να είχε συμβεί ποτέ και συμμερίζομαι την οργή του κοινού για το γεγονός ότι συνέβη».

Σύμφωνα με την μαρτυρία ένας οδηγός διανομής που είχε συναντήσει τον Kebatu στο HMP Chelmsford τον περιέγραψε ως «συγχυσμένο», καθώς οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι τον συνόδευαν προς τον σιδηροδρομικό σταθμό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο μετανάστης επέστρεψε στην υποδοχή της φυλακής τέσσερις ή πέντε φορές πριν τελικά αναχωρήσει με τρένο για το Λονδίνο.

Ο υπουργός Δικαιοσύνης David Lammy απέδωσε την αποφυλάκιση του Kebatu σε ανθρώπινο λάθος και ανακοίνωσε «επείγουσα επανεξέταση» των διαδικασιών αποφυλάκισης, με την εισαγωγή νέων αυστηρότερων ελέγχων.

Από τη Δευτέρα, οι νέοι έλεγχοι περιλαμβάνουν πεντασέλιδο πρωτόκολλο οδηγιών και απαιτούν την υπογραφή ανώτερων στελεχών της φυλακής για κάθε αποφυλάκιση.

«Ήμουν σαφής εξαρχής ότι ένα τέτοιο λάθος είναι απαράδεκτο και πρέπει να διαλευκάνουμε πλήρως τι συνέβη», δήλωσε ο David Lammy.

Από τις φυλακές στο Λονδίνο

Η αποφυλάκιση του Κεμπάτου προκάλεσε διαμαρτυρίες έξω από το Bell Hotel στο Epping και σε άλλα σημεία της χώρας. Βγήκε από τη φυλακή έχοντας μαζί του λίγα προσωπικά χρήματα. Αρχικά βιντεοσκοπήθηκε στο Chelmsford να μιλά με πολίτες, πριν επιβιβαστεί σε τρένο για το Λονδίνο στις 12:41 το μεσημέρι της Παρασκευής. Κάμερες ασφαλείας τον κατέγραψαν στην περιοχή Dalston του Hackney λίγο πριν τις 8 το βράδυ της ίδιας ημέρας.

Νωρίτερα, είχε εμφανιστεί σε βιβλιοθήκη στο Dalston Square, φορώντας γκρι φόρμα φυλακισμένου και κρατώντας μια λευκή τσάντα με σχέδιο αβοκάντο.

Οι κινήσεις του το Σάββατο παραμένουν άγνωστες, ωστόσο η Μητροπολιτική Αστυνομία επιβεβαίωσε πως συνελήφθη την Κυριακή το πρωί στο Finsbury Park, τρεις ημέρες μετά την κατά λάθος αποφυλάκισή του.

Κατά τη σύλληψη, ο Kebatu είχε αλλάξει ρούχα και φορούσε τζιν, φούσκωτο μπουφάν και κουκούλα. Βίντεο τον δείχνει να οδηγείται στο πίσω μέρος αστυνομικού βαν.

«Του είπαν να πάει μόνος του στο κέντρο κράτησης»

Σύμφωνα με μαρτυρία διανομέα, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι τού είπαν ότι πρέπει να πάει μόνος του στο κέντρο απέλασης.

«Άκουσα έναν από τους φύλακες να του εξηγεί πώς να φτάσει στον σταθμό: “Πηγαίνεις από εδώ κάτω...” του είπε να πάρει το τρένο για να πάει “εκεί που πρέπει”. Αυτή η συνομιλία έγινε μπροστά από τη φυλακή», δήλωσε ο οδηγός.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο Κεμπάτου περιπλανήθηκε για περισσότερο από 90 λεπτά έξω από τη φυλακή γιατί δεν ήξερε «πού να πάει ή τι να κάνει». «Τον έδιωχναν λέγοντάς του “φύγε, έχεις αποφυλακιστεί”», είπε.

Το φιάσκο έχει φέρει σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση των Εργατικών, που αντιμετωπίζει νέα ερωτήματα για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης.

Το περιστατικό συνέπεσε με την έντονη κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για τις προσπάθειες περιορισμού της παράτυπης μετανάστευσης, μετά την υπόθεση άνδρα που απελάθηκε στη Γαλλία στο πλαίσιο του προγράμματος «ένας μέσα, ένας έξω», αλλά επέστρεψε στη Βρετανία με βάρκα λίγες ημέρες αργότερα.

Ο βουλευτής των Συντηρητικών Neil Hudson, από την περιφέρεια Epping Forest, χαρακτήρισε την αποφυλάκιση του Κεμπάτου «καταστροφικό λάθος» που «προκάλεσε βαθιά αγανάκτηση στην τοπική κοινωνία» και τόνισε πως «η ευθύνη πρέπει να φτάσει μέχρι την κορυφή».

«Ήθελε να κάνει το σωστό»

Ο οδηγός που τον είδε έξω από τη φυλακή πρόσθεσε: «Δεν τον υπερασπίζομαι, αλλά νομίζω πως ήθελε να κάνει το σωστό. Ήξερε ότι επρόκειτο να απελαθεί, απλώς δεν ήξερε πού να πάει ή πώς να φτάσει εκεί. Ξυνόταν στο κεφάλι και έλεγε συνεχώς “πού να πάω; πού να πάω;”». «Οι φύλακες δεν έδειχναν καμία διάθεση να τον βοηθήσουν, του έλεγαν απλώς ‘είσαι ελεύθερος, φύγε’».

Η υπόθεση της 14χρονης που παρενόχλησε σεξουαλικά ο Αιθίοπας

Ο Κεμπάτου είχε καταδικαστεί τον περασμένο μήνα σε φυλάκιση ενός έτους για τη σεξουαλική επίθεση σε 14χρονη. Σύμφωνα με το δικαστήριο του Chelmsford, ενήργησε «χυδαία και αποκρουστικά».

Ο μετανάστης άγγιξε τα πόδια και τα μαλλιά της ανήλικης, γνωρίζοντας ότι είναι μόλις 14 ετών. Της είπε ότι ήθελε να κάνει παιδί μαζί της και την προσκάλεσε στο Bell Hotel, όπου διέμενε.

Στη συνέχεια επιχείρησε να φιλήσει μια γυναίκα που προσπάθησε να παρέμβει, την άγγιξε στο πόδι και της είπε ότι ήταν «όμορφη».

Κατά τη δίκη του δήλωσε πως είναι 38 ετών, ωστόσο ο δικαστής ανέφερε ότι υπήρχαν στοιχεία που υποδείκνυαν ότι ήταν 41.

«Παραδόσου με ασφάλεια»

Ο διοικητής της Μητροπολιτικής Αστυνομίας James Conway είχε απευθύνει δημόσια έκκληση πριν τη σύλληψη, λέγοντας: «Θέλουμε να σε εντοπίσουμε με ασφαλή και ελεγχόμενο τρόπο. Είχες ήδη εκφράσει επιθυμία να επιστρέψεις στην Αιθιοπία μιλώντας με τις υπηρεσίες μετανάστευσης. Το καλύτερο για σένα είναι να έρθεις σε επαφή μαζί μας».

Ο αξιωματικός ανέφερε ότι ο Κεμπάτου είχε πραγματοποιήσει «αρκετά δρομολόγια» στο Λονδίνο μετά την αποφυλάκισή του και ότι «είχε πρόσβαση σε χρήματα».