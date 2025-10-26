Βρετανία: Συνελήφθη έπειτα από 3 ημέρες ο Αιθίοπας που είχε απελευθερωθεί κατά λάθος

Ο 41χρονος καταδικασμένος για σεξουαλικές επιθέσεις αντί να μεταφερθεί την Παρασκευή σε κέντρο κράτησης μεταναστών μέχρι να απελαθεί, αφέθηκε ελεύθερος

Μιλτιάδης Τσεκούρας

ΚΟΣΜΟΣ
4'
Ο Αιθίοπας Hadush Kebatu που απελευθερώθηκε κατά λάθος από τη φυλακή HMP Chelmsford της Βρετανίας την Παρασκευή, εντοπίστηκε και συνελήφθη έπειτα από ανθρωποκυνηγητό.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία αναφέρει ότι ο Kebatu συνελήφθη στην περιοχή Finsbury Park του Λονδίνου γύρω στις 8.30 το πρωί της Κυριακής.

«Πρόκειται για μια επιμελή και γρήγορη έρευνα που διεξήχθη από ειδικούς αξιωματικούς της Μητροπολιτικής Αστυνομίας, με την υποστήριξη της Αστυνομίας του Essex και της Βρετανικής Αστυνομίας Μεταφορών», δήλωσε ο διοικητής James Conway.

Ο Kebatu είχε καταδικαστεί σε 12 μήνες φυλάκιση τον Σεπτέμβριο για σεξουαλική επίθεση σε μια 14χρονη κοπέλα και μια γυναίκα στο Epping του Essex και βρίσκονταν στη φυλακή από τότε.

Ωστόσο, αφέθηκε κατά λάθος από τη φυλακή HMP Chelmsford την Παρασκευή το πρωί, προκαλώντας ένα τριήμερο ανθρωποκυνηγητό.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ο Kebatu επιβιβάστηκε σε τρένο με προορισμό το Λονδίνο από το σταθμό Chelmsford και εθεάθη για τελευταία φορά στις κάμερες CCTV λίγο πριν τις 8 μ.μ. την Παρασκευή στην περιοχή Dalston του Hackney.

Μετά την είδηση της κατά λάθος αποφυλάκισής του, ένας αξιωματικός της φυλακής τέθηκε σε διαθεσιμότητα και απομακρύνθηκε από τα καθήκοντά του, ενώ ο υπουργός Δικαιοσύνης David Lammy δήλωσε ότι ήταν «εξωφρενικός».

Βρετανία: «Ο Αιθίοπας προσπάθησε να επιστρέψει στη φυλακή, αλλά οι φρουροί τον έδιωξαν»

Χθες μαρτυρίες έκαναν λόγο ότι μέσα σε απόλυτη σύγχυση ο Hadush Kebatu προσπάθησε επανειλημμένα να επιστρέψει στο σωφρονιστικό κατάστημα αλλά εισέπραξε την αδιαφορία των φρουρών, που του έδειχναν την έξοδο και τον έστειλαν στον σιδηροδρομικό σταθμό Chelmsford.​

Σύμφωνα με αυτόπτη μάρτυρα, οδηγό διανομών που παρέδιδε εξοπλισμό στη φυλακή την ώρα της αποφυλάκισης, ο Kebatu ρώτησε επανειλημμένα «πού πρέπει να πάω;», φανερά ταραγμένος, κρατώντας στα χέρια τα χαρτιά και τα λίγα προσωπικά του αντικείμενα. Παρά τις προσπάθειές του να εξηγήσει ότι θα έπρεπε να απελαθεί κι όχι να αφεθεί ελεύθερος, οι υπάλληλοι ουσιαστικά τον προέτρεψαν να αποχωρήσει, δίνοντάς του και 76 λίρες για τα έξοδά του.​

Παρέμεινε επί ώρα έξω από τη φυλακή

Η σύγχυση και ο πανικός κορυφώθηκαν στη Βρετανία όταν αποκαλύφθηκε η κατά λάθος απελευθέρωσή του. Ο Kebatu φαίνεται να παρέμεινε επί ώρα έξω από το σωφρονιστικό κατάστημα, πριν τελικά του υποδειχθεί από τους φρουρούς να κατευθυνθεί προς το Λονδίνο, όπου και διαφεύγει έως τώρα.

Η αστυνομία του Έσσεξ, η Μητροπολιτική Αστυνομία και η Βρετανική Αστυνομία Μεταφορών εξακολουθούν να «επιστρατεύουν κάθε διαθέσιμο μέσο» για τον εντοπισμό του, ενώ ο υπουργός Δικαιοσύνης και ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχουν χαρακτηρίσει την υπόθεση «εντελώς απαράδεκτη» και «ντροπιαστική για το σύστημα».​

Την ίδια στιγμή, τα θύματα και η τοπική κοινωνία του Epping δηλώνουν αγανακτισμένοι και τρομοκρατημένοι, με νέες διαδηλώσεις να ξεσπούν έξω από το Bell Hotel όπου διέμενε ο Kebatu ως αιτών άσυλο μετά την άφιξή του στη Βρετανία.​

Εσωτερική έρευνα για το φιάσκο

Ο Kebatu, καταδικασμένος για συνολικά πέντε αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης, επρόκειτο να απελαθεί άμεσα στην Αιθιοπία μετά το τέλος της ποινής του, ωστόσο λόγω ανθρώπινου λάθους κατά την κατάταξη των κρατούμενων επέφερε την πρόωρη αποφυλάκισή του. Ήδη, έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα ο σωφρονιστικός υπάλληλος που υπέγραψε λανθασμένα την εντολή αποφυλάκισης, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη εσωτερική έρευνα για τα αίτια του φιάσκου.

Οι Αρχές καλούν όποιον γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με την υπόθεση να επικοινωνήσει άμεσα, υπογραμμίζοντας ότι «η ασφάλεια του κοινού αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και όλες οι δυνάμεις εργάζονται αδιάκοπα για να τον εντοπίσουν και να τον επαναφέρουν υπό κράτηση».

