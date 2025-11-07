Βρετανία: 68χρονος έσφαξε την πρώην συζυγό του με 19 μαχαιριές πάνω από τον τάφο του γιου τους

Φρίκη και αποτροπιασμό προκαλεί στη Βρετανία η αποκάλυψη μιας οικογενειακής τραγωδίας, καθώς ένας 68χρονος άνδρας κατακρεούργησε την πρώην σύζυγό του πάνω από τον τάφο του γιου τους, ο οποίος είχε αυτοκτονήσει. Ο δράστης αντιμετωπίζει ποινή κάθειρξης που μπορεί να φτάσει έως και τα 25 έτη.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, ο Μάρτιν Σούτερ ομολόγησε τη δολοφονία της 71χρονης Άνν Μπλάκγουντ στο νεκροταφείο της πόλης Stubbington, χρησιμοποιώντας – όπως διαπιστώθηκε – ένα κουζινομάχαιρο μήκους 20 εκατοστών.

Κατά τη διάρκεια της δίκης του, έγινε γνωστό ότι ο Σούτερ είχε στήσει ενέδρα στην πρώην σύζυγό του, περιμένοντάς τη για πέντε ώρες να φτάσει στο νεκροταφείο, ανήμερα των γενεθλίων του γιου τους.

Παρότι παραδέχτηκε ότι τη σκότωσε, ισχυρίστηκε πως δεν είχε μαζί του το μαχαίρι με πρόθεση να τη βλάψει, αλλά για να κόψει λουλούδια.

24 July 2023: Ann Blackwood, 71, was found fatally injured in a cemetery in Stubbington, Hampshire. Her ex-husband, Martin Suter, 66, has pleaded guilty to murder. He also faces 6 additional charges regarding assaulting a girl under 14. pic.twitter.com/RUZyx9xb3Y — CountingDeadWomen (@CountDeadWomen) September 24, 2025

Η περιγραφή του εγκλήματος προκάλεσε ανατριχίλα: ο Σούτερ μαχαίρωσε πισώπλατα την πρώην σύζυγό του και στη συνέχεια τη χτύπησε θανάσιμα με ένα ψαλίδι.

Μετά την πράξη του, τηλεφώνησε στην αστυνομία δηλώνοντας «μόλις σκότωσα την πρώην σύζυγό μου» και την κατηγόρησε για την αυτοκτονία του γιου τους, που είχε συμβεί το 2003.

Σύμφωνα με τις βρετανικές Αρχές, ο δράστης ήταν ευυπόληπτο μέλος της τοπικής κοινωνίας, ζούσε σε σπίτι αξίας 800.000 λιρών σε μια εύπορη περιοχή δημοφιλή στους λάτρεις της ιστιοπλοΐας και ήταν ιδιοκτήτης γιοτ. Ήταν επίσης μέλος του Πράσινου Κόμματος και είχε θέσει υποψηφιότητα σε παλαιότερες δημοτικές εκλογές.

Ωστόσο, ο Σούτερ είχε βρεθεί ξανά στο παρελθόν ενώπιον της δικαιοσύνης στο Μάντσεστερ, καθώς είχε καταδικαστεί για άσεμνη επίθεση σε ανήλικο κορίτσι.