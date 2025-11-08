Γαλλία: Τρεις γυναίκες κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν «τζιχαντιστική επίθεση» στο Παρίσι

Τρεις νεαρές γυναίκες, ηλικίας περίπου 20 ετών, συνελήφθησαν τον Οκτώβριο στο Παρίσι, καθώς κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν «τζιχαντιστική επίθεση», σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης που επικαλούνται την Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία της Γαλλίας.

Όπως ανέφεραν κύκλοι της Εισαγγελίας, «τρεις γυναίκες ύποπτες για το αδίκημα αυτό τέθηκαν υπό κράτηση», ενώ διευκρινίστηκε ότι «ένα σχέδιο επίθεσης ματαιώθηκε το φθινόπωρο».

Η εφημερίδα Le Parisien επισημαίνει ότι μία από τις συλληφθείσες φέρεται να διαχειριζόταν λογαριασμό στο TikTok με 20.000 ακόλουθους, όπου δημοσίευσε τζιχαντιστικό περιεχόμενο και είχε τον ρόλο της επικεφαλής.

Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, οι τρεις γυναίκες συζητούσαν στο διαδίκτυο το ενδεχόμενο βίαιων ενεργειών, αναφέροντας μεταξύ άλλων ως πιθανούς στόχους μία αίθουσα συναυλιών ή ένα μπαρ στο Παρίσι, ενώ φέρονται να συναντήθηκαν στη Λυών για τον σχεδιασμό της επίθεσης.