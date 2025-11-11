Η χώρα που ετοιμάζεται να αλλάξει την πρωτεύουσά της

Η Τεχεράνη ασφυκτιά από τον υπερπληθυσμό, τη ρύπανση και τη λειψυδρία. Ο πρόεδρος του Ιράν προτείνει τη μεταφορά της πρωτεύουσας στη νότια ακτή, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και αμφιβολίες.

Η χώρα που ετοιμάζεται να αλλάξει την πρωτεύουσά της
Η Τεχεράνη, με περισσότερους από 10 εκατομμύρια κατοίκους, έχει φτάσει στα όριά της. Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η κατάσταση δεν είναι πλέον βιώσιμη, τονίζοντας πως η μεταφορά της πρωτεύουσας δεν αποτελεί επιλογή, αλλά «εντολή επιβίωσης».

