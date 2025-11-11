Η χώρα που ετοιμάζεται να αλλάξει την πρωτεύουσά της

Η Τεχεράνη, με περισσότερους από 10 εκατομμύρια κατοίκους, έχει φτάσει στα όριά της. Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η κατάσταση δεν είναι πλέον βιώσιμη, τονίζοντας πως η μεταφορά της πρωτεύουσας δεν αποτελεί επιλογή, αλλά «εντολή επιβίωσης».

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας