«Το Τέρας των Άνδεων»: Ο serial killer που σκότωσε 110 κορίτσια και κυκλοφορεί... ελεύθερος!

Αν και οι Αρχές ανεβάζουν τον κατάλογο των θυμάτων του άνω των 300, ο Pedro Alonso López ζει ανάμεσά μας

Δημήτρης Δρίζος

«Το Τέρας των Άνδεων»: Ο serial killer που σκότωσε 110 κορίτσια και κυκλοφορεί... ελεύθερος!
Ο Pedro Alonso López, γνωστός ως το τρομακτικό «Τέρας των Άνδεων», συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο διαβόητους serial killers της ιστορίας.

Ο ίδιος ισχυριζόταν ότι σκότωσε εκατοντάδες νεαρά κορίτσια στην Κολομβία, τον Εκουαδόρ και το Περού. Παρά το φρικιαστικό του παρελθόν, ο López κυκλοφορεί ελεύθερος για δεκαετίες, με τις αρχές να μην γνωρίζουν που βρίσκεται σήμερα.

Ένα παιδί μέσα στη βία και τη φτώχεια

Ο Pedro Alonso López γεννήθηκε τον Οκτώβριο του 1948 στην επαρχία Τολίμα της Κολομβίας, σε έναν κόσμο ήδη γεμάτο βία και φτώχεια. Ο πατέρας του είχε βρει βίαιο θάνατο πριν τη γέννησή του, ενώ η μητέρα του, που εργαζόταν ως πόρνη, προσπαθούσε να μεγαλώσει 13 παιδιά υπό συνθήκες ακραίας ανέχειας.

Ο López βίωσε και υπέστη σκληρότητα από τα πρώτα χρόνια της ζωής του. Αργότερα ισχυρίστηκε ότι στα οκτώ του αποβλήθηκε από το σπίτι όταν η μητέρα του τον έπιασε να ασελγεί σε μία από τις αδερφές του, γεγονός που τον έριξε στους δρόμους της Μπογκοτά. Εκεί εντάχθηκε σε συμμορίες άστεγων παιδιών, κοιμόταν κάτω από γέφυρες και αναζητούσε τροφή στα σκουπίδια.

Σύμφωνα με τις δικές του μαρτυρίες, υπέστη επανειλημμένες επιθέσεις από ενήλικες αλλά και μεγαλύτερα παιδιά του δρόμου. Σε ηλικία 12 ετών φιλοξενήθηκε προσωρινά από μια αμερικανική ιεραποστολική οικογένεια, αλλά έφυγε μετά από κλοπή χρημάτων, δημιουργώντας ένα πρότυπο ζωής γεμάτο εξαπάτηση και φυγή.

1.jpg

Η είσοδος στη βία και το πρώτο έγκλημα

Στα 18 του, φυλακίστηκε για κλοπή οχήματος και στάλθηκε στη σκληρή φυλακή La Modelo της Μπογκοτά. Μόλις δύο ημέρες μετά την είσοδό του, υπέστη βιασμό από τρεις συγκρατούμενους. Η αντίδρασή του ήταν άμεση και ανελέητη: κατασκεύασε ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι και σκότωσε τους τρεις επιτιθέμενους. Οι φυλακές θεώρησαν τα εγκλήματα δικαιολογημένη αυτοάμυνα και του πρόσθεσαν μόλις δύο επιπλέον χρόνια.

Με την αποφυλάκισή του το 1978, ξεκίνησε μια εκστρατεία τρόμου μέσα από τις Άνδεις, που τον κατέστησε έναν από τους πιο τρομακτικούς θηρευτές της Νότιας Αμερικής.

Η βασιλεία τρόμου σε Κολομβία, Εκουαδόρ και Περού

Ο López περιπλανιόταν σε φτωχές και αυτόχθονες κοινότητες, κυρίως σε κορίτσια που πουλούσαν πράγματα στον δρόμο ή περπατούσαν μόνες τους. Τα προσέγγιζε με προσφορές χρημάτων ή μικροαντικειμένων, μερικές φορές προσποιούμενος ότι ζητούσε βοήθεια για να βρει στάση λεωφορείου. Αφού τις απομόνωνε, τις βίαζε και τις στραγγάλιζε, θάβοντας τα θύματά του σε αυτοσχέδιους τάφους.

Σε μεταγενέστερες συνεντεύξεις, ο López δήλωσε αδιάφορα ότι επέλεγε τα θύματά του επειδή «ήταν εύκολα». Για το κίνητρό του είπε: «Έχασα την αθωότητά μου στα οκτώ. Έτσι αποφάσισα να κάνω το ίδιο με όσα περισσότερα κορίτσια μπορούσα».

Μέχρι το 1979, ο αριθμός των εξαφανισμένων παιδιών γύρω από την εκουαδοριανή πόλη Ambato είχε φτάσει σε σοκαριστικά επίπεδα. Οι οικογένειες διανέμονταν φυλλάδια, η τοπική εφημερίδα δημοσίευε εκκλήσεις, αλλά οι αρχές απέδιδαν τις εξαφανίσεις σε ανθρώπινο εμπόριο ή οικογενειακές διαμάχες.

Η αποκάλυψη ήρθε όταν πλημμύρες στην περιοχή αποκάλυψαν τα σκελετικά λείψανα τεσσάρων κοριτσιών. Την ίδια περίοδο, ο López προσπάθησε να απαγάγει τη 12χρονη Maria Poveda, αλλά η μητέρα της επενέβη. Οι κάτοικοι τον συνέλαβαν και τον παρέδωσαν στις αρχές.

Οι φρικιαστικές αποκαλύψεις

Αρχικά, ο López αρνήθηκε τις κατηγορίες, αλλά μετά από λίγες ημέρες αποκάλυψε σε έναν «συγκρατούμενο», που στην πραγματικότητα ήταν μυστικός αστυνομικός, ότι είχε σκοτώσει εκατοντάδες κορίτσια. Οδήγησε τις αρχές σε απομακρυσμένες περιοχές, όπου ανακαλύφθηκαν δεκάδες τάφοι, καθένας με ένα νεαρό θύμα.

Με ψυχρή ακρίβεια, υπέδειξε κάθε σημείο. «Μου αρέσουν τα κορίτσια γιατί είναι αθώα», είπε σε έναν αστυνομικό. «Τα σκότωσα με αγάπη». Οι αρχές ανέσυραν 53 πτώματα στο Εκουαδόρ, ενώ ο López παραδέχτηκε τουλάχιστον 110 δολοφονίες στη χώρα. Υπολόγιζε επίσης δεκάδες θύματα στην Κολομβία και το Περού, ενδεχομένως πάνω από 300 συνολικά.

Το 1981, η δίκη του στο Ambato συγκλόνισε τον κόσμο. Οι γονείς των εξαφανισμένων παιδιών γέμισαν το δικαστήριο, αναζητώντας απαντήσεις και δικαιοσύνη. Ωστόσο, η εκουαδοριανή νομοθεσία εκείνης της εποχής όριζε ανώτατη ποινή φυλάκισης μόλις 16 χρόνια. Ο López καταδικάστηκε για 57 φόνους και στάλθηκε στη φυλακή υψηλής ασφαλείας García Moreno στην Quito.

Από τη φυλακή στην εξαφάνιση

Κατά τη διάρκεια της φυλάκισης, ο López έδινε αντιφατικές συνεντεύξεις, υπερηφανευόταν για τη «δύναμή του πάνω στη ζωή και τον θάνατο», αλλά μερικές φορές ισχυριζόταν ότι ήταν αθώος ή απλώς συνεργός. Οι συγκρατούμενοι προσπάθησαν επανειλημμένα να τον σκοτώσουν, και υπέστη αρκετές μαχαιριές. Παρά τις εκκλήσεις για αυστηρότερη ποινή, αφέθηκε ελεύθερος το 1994, δύο χρόνια νωρίτερα για «καλή συμπεριφορά».

Ο López μεταφέρθηκε στην Κολομβία, όπου καταδικάστηκε για τον φόνο της 12χρονης Flor Alba Sánchez, αλλά θεωρήθηκε ψυχικά ακατάλληλος και στάλθηκε σε ψυχιατρική κλινική στη Μπογκοτά. Το 1998 κρίθηκε ψυχικά υγιής και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση περίπου 55 λιρών, αλλά δεν εμφανίστηκε ποτέ στην αστυνομία.

Η τελευταία επιβεβαιωμένη εμφάνισή του ήταν τον Σεπτέμβριο του 1999, όταν πήγε σε κυβερνητικό γραφείο στη Μπογκοτά για νέο δελτίο ταυτότητας με ψεύτικα στοιχεία. Το 2002, η αστυνομία του Εκουαδόρ δήλωνε ότι το όνομά του εξακολουθούσε να «προκαλεί τρόμο» σε κάθε νέο περιστατικό εξαφανισμένου παιδιού.

2.jpg

Ένας ζωντανός μύθος τρόμου

Σήμερα, το «Τέρας των Άνδεων» θα ήταν περίπου 77 ετών. Αν ζει ακόμα, παραμένει ένας από τους πιο διαβόητους δολοφόνους στον κόσμο που ποτέ δεν ξανασυνελήφθη — ένας άνθρωπος που ενδεχομένως περιφέρεται ελεύθερος, παρά τις παραδοχές του για πάνω από 300 φόνους.

Η ιστορία του López θυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο πόσο εύκολα η βία, η φτώχεια και η αδυναμία των αρχών μπορούν να δημιουργήσουν έναν αληθινό εφιάλτη στην κοινωνία. Οι οικογένειες των θυμάτων εξακολουθούν να ζουν με τον τρόμο και την αγωνία ότι το «Τέρας των Άνδεων» μπορεί να χτυπήσει ξανά.

