Χημική ουσία σε προϊόντα καθαρισμού που έχουμε σπίτι συνδέονται με σοβαρές ασθένειες

Μια νέα αμερικανική μελέτη προκαλεί ανησυχία, καθώς αποκαλύπτει ότι εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να εκτίθενται σε μια χημική ουσία που βρίσκεται σε κοινά προϊόντα καθαρισμού και μπορεί να τριπλασιάσει τον κίνδυνο εμφάνισης ηπατικής ίνωσης — μιας πάθησης που μπορεί να αποβεί μοιραία.

Οι ερευνητές έμειναν έκπληκτοι από τα ευρήματα

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Ιατρική Σχολή Keck του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνιας, όπου επιστήμονες ανέλυσαν δείγματα αίματος από 1.614 ενήλικες άνω των 20 ετών, στο πλαίσιο της Εθνικής Έρευνας για την Υγεία και τη Διατροφή (NHANES) των ΗΠΑ.

Τα αποτελέσματα ήταν απρόσμενα: περίπου το 7% των συμμετεχόντων είχαν ανιχνεύσιμα επίπεδα τετραχλωροαιθυλενίου (Tetrachloroethylene ή PCE) στο αίμα τους — μιας χημικής ουσίας που χρησιμοποιείται σε κόλλες, καθαριστικά λεκέδων και γυαλιστικά για ανοξείδωτο ατσάλι.

Τριπλάσιος κίνδυνος για ηπατική ίνωση

Η παρουσία του PCE στο αίμα, σύμφωνα με τη μελέτη, μπορεί να τριπλασιάσει τον κίνδυνο ανάπτυξης ηπατικής ίνωσης. Πρόκειται για μια σταδιακή σκλήρυνση του ήπατος, καθώς λεπτές ζώνες ουλώδους ιστού περιορίζουν τη ροή του αίματος και μειώνουν την παροχή οξυγόνου και θρεπτικών συστατικών στο όργανο.

Η ηπατική ίνωση, όπως εξηγεί η Cleveland Clinic, μπορεί να εξελιχθεί σε καρκίνο του ήπατος, ηπατική ανεπάρκεια ή ακόμη και θάνατο, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις είναι αναστρέψιμη.

Ποιοι κινδυνεύουν περισσότερο

Ο επικεφαλής της μελέτης, ηπατολόγος και ειδικός στις μεταμοσχεύσεις ήπατος, δρ. Μπράιαν Λι, δήλωσε: «Μας εξέπληξε το πόσοι άνθρωποι έχουν ανιχνεύσιμα επίπεδα PCE στο αίμα τους και πόσο ισχυρή ήταν η σύνδεση με τη δημιουργία ουλών στο ήπαρ».

Ο ίδιος σημείωσε ότι η ουσία έχει συνδεθεί κυρίως με επαγγελματική έκθεση — όπως σε εργαζομένους σε στεγνοκαθαριστήρια — όμως η νέα μελέτη δείχνει ότι ακόμη και όσοι δεν εργάζονται άμεσα με το PCE μπορεί να εκτίθενται σε αυτό μέσω προϊόντων καθαρισμού.

Ενδιαφέρον έχει ότι οι ερευνητές διαπίστωσαν αυξημένα ποσοστά έκθεσης σε άτομα υψηλότερου εισοδήματος, καθώς είναι πιθανότερο να χρησιμοποιούν υπηρεσίες στεγνοκαθαριστηρίου. Παράλληλα, όσοι εργάζονται σε τέτοιες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο λόγω της παρατεταμένης, άμεσης έκθεσης.

Όχι το αλκοόλ, αλλά το καθαριστικό

Ένα ακόμη εύρημα που ξάφνιασε τους επιστήμονες είναι ότι άλλοι παράγοντες που συνδέονται συνήθως με κακή ηπατική υγεία — όπως η κατανάλωση αλκοόλ ή η παχυσαρκία — δεν φάνηκαν να παίζουν ρόλο όταν υπήρχε παρουσία PCE στο αίμα.

«Το PCE μπορεί να είναι ο κρυφός ένοχος σε ασθενείς που αναπτύσσουν ηπατική νόσο χωρίς να έχουν τα παραδοσιακά αίτια», τόνισε ο δρ. Λι.

Η μελέτη έρχεται να υπενθυμίσει ότι ακόμη και καθημερινές συνήθειες, όπως η χρήση καθαριστικών προϊόντων ή η αποστολή ρούχων στο στεγνοκαθαριστήριο, μπορεί να κρύβουν κινδύνους για την υγεία — κινδύνους που μέχρι σήμερα δεν είχαν εκτιμηθεί επαρκώς.