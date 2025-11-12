Κινέζοι αστροναύτες ασφαλείς αλλά εγκλωβισμένοι στον Τιανγκόνγκ: Πώς θα επιστρέψουν στη Γη;

Έξι αστροναύτες βρίσκονται στον κινεζικό διαστημικό σταθμό Τιανγκόνγκ μετά από πρόσκρουση με διαστημικά συντρίμμια. Η Κίνα ετοιμάζει σχέδιο ασφαλούς επιστροφής των τριών εξ αυτών, ενώ οι εργασίες προχωρούν κανονικά στον σταθμό.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας