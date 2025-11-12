Κινέζοι αστροναύτες ασφαλείς αλλά εγκλωβισμένοι στον Τιανγκόνγκ: Πώς θα επιστρέψουν στη Γη;
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Έξι αστροναύτες βρίσκονται στον κινεζικό διαστημικό σταθμό Τιανγκόνγκ μετά από πρόσκρουση με διαστημικά συντρίμμια. Η Κίνα ετοιμάζει σχέδιο ασφαλούς επιστροφής των τριών εξ αυτών, ενώ οι εργασίες προχωρούν κανονικά στον σταθμό.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:40 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Renault: Το νέο σχέδιο μάχης απέναντι στους Κινέζους
09:17 ∙ WHAT THE FACT
Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορείς να κάνεις όταν πλένεις ρούχα στο πλυντήριο
08:44 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
«Φωτιά με Φαρίντ» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
09:17 ∙ WHAT THE FACT
Αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορείς να κάνεις όταν πλένεις ρούχα στο πλυντήριο
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 12 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα
08:34 ∙ WHAT THE FACT