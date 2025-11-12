Bρετανός υπουργός Υγείας: «Δεν διεκδικώ τη θέση του Στάρμερ» - Φουντώνουν οι φήμες για «πραξικόπημα»

Ο υπουργός Υγείας της Βρετανίας Γουές Στρίτινγκ δήλωσε σήμερα ότι δεν θα διεκδικήσει τη θέση του Κιρ Στάρμερ, ύστερα από δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης που επικαλέστηκαν συμμάχους του Βρετανού πρωθυπουργού, οι οποίοι εξέφρασαν φόβους για πιθανό «πραξικόπημα» που θα μπορούσε να γίνει αργότερα αυτόν τον μήνα.

Ο υπουργός Υγείας σημείωσε εξάλλου ότι είναι πεπεισμένος πως ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα ηγηθεί του Εργατικού Κόμματος στις επόμενες γενικές εκλογές το 2029, απαντώντας σε ερωτήσεις όσον αφορά την ηγεσία του Στάρμερ.

Βρετανικά μέσα ενημέρωσης επικαλέστηκαν σήμερα συμμάχους του Στάρμερ, σύμφωνα με τους οποίους ο πρωθυπουργός θα αγωνισθεί εναντίον οποιασδήποτε πρόκλησης τεθεί στην ηγεσία του, αν αντιμετωπίσει απειλή, πιθανόν αμέσως μετά την κατάθεση του προϋπολογισμού στις 26 Νοεμβρίου. «Ο πρωθυπουργός δεν αγωνίζεται για τη θέση του σήμερα το πρωί», τόνισε ο Στρίτινγκ στον ραδιοσταθμό LBC.

Ο ίδιος και η υπουργός Εσωτερικών Σαμπάνα Μαχμούντ είχαν κατονομαστεί ως πιθανοί υποψήφιοι για να τον αντικαταστήσουν. «Η ενημέρωση αυτή είναι κατηγορηματικά αναληθής», σημείωσε επίσης ο Στρίτινγκ, μιλώντας στο ραδιοφωνικό δίκτυο BBC Radio. Το 2024, ο Στάρμερ ηγήθηκε μιας από τις μεγαλύτερες νίκες του Εργατικού Κόμματος στη βρετανική ιστορία, αλλά μόλις 16 μήνες αργότερα το κόμμα του πέφτει στις δημοσκοπήσεις.

Σε δηλώσεις που έκανε σε ραδιοτηλεοπτικούς φορείς, ο Στρίτινγκ σημείωσε εξάλλου ότι οι ενημερώσεις για μια πρόκληση στην ηγεσία του Στάρμερ είναι αυτοκαταστροφικές, διότι δίδουν την εντύπωση ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός αγωνίζεται για τη θέση του, ενώ στην πραγματικότητα επικεντρώνεται στον αγώνα για τη βελτίωση της Βρετανίας. «Δεν πρόκειται να αξιώσω την παραίτηση του πρωθυπουργού. Υποστηρίζω τον πρωθυπουργό. Το κάνω από τότε που εξελέγη ηγέτης του Εργατικού Κόμματος», τόνισε.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι ο Στάρμερ είναι ένας από τους πιο αντιδημοφιλείς πρωθυπουργούς όλων των εποχών, και το κόμμα του βρίσκεται πίσω από το λαϊκιστικό Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ εδώ και μήνες.

Το Εργατικό Κόμμα ετοιμάζεται τώρα για τη μάχη για τον προϋπολογισμό, ο οποίος θα κατατεθεί στις 26 Νοεμβρίου, με την υπουργό Οικονομικών Ρέιτσελ Ριβς να δηλώνει ότι θα πρέπει να αυξήσει τους φόρους για να καλύψει δημοσιονομική μαύρη τρύπα, έναν χρόνο αφότου αύξησε τους φόρους κατά 40 δισεκατομμύρια στερλίνες (περίπου 53,7 δισεκατομμύρια δολάρια), κάτι που, σύμφωνα με την ίδια, θα γινόταν μία μόνο φορά.