Ο κομάντο που «σκότωσε τον Μπιν Λάντεν» ζητά 25 εκατ. δολάρια επειδή τον είπαν... ψεύτη
Ο πρώην Navy SEAL Ρόμπερτ Ο’Νιλ, που υποστηρίζει πως ήταν εκείνος που εκτέλεσε τον Οσάμα μπιν Λάντεν, κατέθεσε αγωγή 25 εκατ. δολαρίων κατά δύο βετεράνων που τον κατηγορούν δημοσίως ότι λέει ψέματα
Ο Ρόμπερτ Ο’Νιλ είναι γνωστός ως ο άνθρωπος που πάτησε τη σκανδάλη στη μυστική επιχείρηση Neptune’s Spear, την νύχτα της 2ας Μαΐου 2011, όταν ο αρχηγός της Αλ Κάιντα Οσάμα μπιν Λάντεν σκοτώθηκε στο Πακιστάν.
Δεκατέσσερα χρόνια μετά, ο πρώην κομάντο βρίσκεται και πάλι στο προσκήνιο. Αυτή τη φορά, όχι για τα κατορθώματά του, αλλά για μια δικαστική διαμάχη με… podcasters.
