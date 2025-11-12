Σοκ στις ΗΠΑ: Το δημοφιλέστερο τραγούδι στα charts έχει φτιαχθεί από Τεχνητή Νοημοσύνη

Το τραγούδι «Walk My Walk» της ψηφιακής μπάντας Breaking Rust, που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη, κυριαρχεί στα Billboard 

Επιμέλεια - Δημήτριος Παπαγεωργίου

Σοκ στις ΗΠΑ: Το δημοφιλέστερο τραγούδι στα charts έχει φτιαχθεί από Τεχνητή Νοημοσύνη
Την μια μετά την άλλη κορυφή κατακτά η Τεχνητή Νοημοσύνη. Σειρά αυτή την φορά είχαν τα αμερικάνικα country charts, καθώς το νούμερο ένα τραγούδι σε αυτά ήταν ένα κομμάτι country που δημιουργήθηκε εξ' ολοκλήρου από AI. Αποκαλύπτοντας μια νέα πραγματικότητα όπου ο ανθρώπινος παράγοντας ανατρέπεται και η σχέση μας με τη δημιουργία και την τεχνολογία αλλάζει οριστικά.

Το τραγούδι «Walk My Walk» από το συγκρότημα Breaking Rust βρίσκεται στην κορυφή του Billboard στα «Country Digital Song Sales». Το συγκρότημα, όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του περιοδικού Newsweek, δημιουργήθηκε εξ ολοκλήρου από τεχνητή νοημοσύνη. Σε ένα ιδιόμορφο Blitzkrieg, η ψηφιακή μπάντα έκανε την εμφάνισή της στα μέσα Οκτωβρίου μέσω Instagram και μόλις μέσα σε λίγες εβδομάδες κατέκτησε την πρώτη θέση των charts.

Η παρουσία στο διαδίκτυο του Breaking Rust δεν δείχνει καμία ανθρώπινη συμμετοχή στη δημιουργία της μουσικής. Η «εικόνα» του συγκροτήματος περιορίζεται σε έναν ψηφιακά σχεδιασμένο καουμπόι και βίντεο με απλές σκηνές αγροτικών δραστηριοτήτων. Τα τραγούδια είναι σχεδόν ίδια, με μονότονα και απλοϊκά στιχάκια, που επιβεβαιώνουν τον τεχνητό χαρακτήρα του project. Το «Walk My Walk» όμως μετρά πάνω από 1,6 εκατομμύρια streams στις ΗΠΑ και οι Breaking Rust μπήκαν στο Top 10 των νέων καλλιτεχνών.

Η επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης στην μουσική βιομηχανία

Μόλις πριν από λίγους μήνες, έξι καλλιτέχνες που χρησιμοποιούν AI ή τεχνολογία υποβοηθούμενη από AI εμφανίστηκαν για πρώτη φορά σε διάφορους πίνακες του Billboard, σύμφωνα με το ίδιο το περιοδικό. Ο αριθμός αυτός πιθανά είναι μεγαλύτερος, καθώς γίνεται πιο δύσκολο να ανιχνευθεί ποιος ή τι ελέγχεται από AI και σε ποιο βαθμό. Οι καλλιτεχνικές αυτές δημιουργίες καλύπτουν πολλά είδη, από gospel και rock έως country, όμως συχνά προέρχονται από άγνωστες ή μυστηριώδεις πηγές.

Πολλοί γνωστοί καλλιτέχνες της country, όπως οι Darius Rucker και Matthew Ramsey, εκφράζουν φόβους ότι η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τους συνθέτες και «καταδικάζει σε θάνατο» την μεσαία τάξη της μουσικής βιομηχανίας. Ο Rucker χαρακτήρισε τη μουσική που δημιουργείται από AI «τρομακτική», προειδοποιώντας ότι κανείς δεν θέλει να «ξυπνήσει και να δει έναν ρομπότ να τον κοιτάζει».

Η Τεχνητή νοημοσύνη και η ψυχή της μουσικής

Η ιστορία δείχνει πως κανείς δεν μπορεί να σταματήσει την εισβολή της AI στο πεδίο του πολιτισμού. Παρότι δεν απειλεί να αντικαταστήσει την ανθρώπινη ψυχή ή το ανεξήγητο πάθος που κάνει την τέχνη μοναδική, η τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται ήδη ανάμεσά μας και επηρεάζει σημαντικά την αγορά. Πολλά από τα σημερινά mainstream προϊόντα είναι αδιάφορα, στερημένα έμπνευσης και μοιάζουν κατασκευασμένα με στόχο το κέρδος, και είναι ακριβώς εκεί που το AI αναδεικνύεται ως ανταγωνιστικός παίκτης. Η ερώτηση πλέον δεν είναι αν μπορεί να φτιάξει ένα επιτυχημένο country τραγούδι, αλλά αν μπορεί πραγματικά να αναπληρώσει τη δημιουργική σπίθα που χαρίζει ζωή σε αριστουργήματα του είδους.

Η περίπτωση του «Walk My Walk» αποτελεί παράδειγμα του πώς η τεχνητή νοημοσύνη ήδη επηρεάζει τη country μουσική – με επιτυχία στις πωλήσεις. Αλλά θα μπορούσε ποτέ η τεχνητή νοημοσύνη να δημιουργήσει το «He Stopped Loving Her Today» ή τον τρόπο με τον οποίο ο μεγάλος George Jones το ερμήνευσε και το παρουσίασε;

*Με πληροφορίες από BreitbartNews

