Το κουμπί ενεργοποίησης στα κινητά Samsung αποκτά νέα λειτουργία

Η Samsung επεκτείνει τις δυνατότητες AI στις συσκευές Galaxy, δίνοντας τη δυνατότητα στους χρήστες να μπορούν να συνοψίζουν απευθείας τους ιστότοπους – χάρη στην ενσωμάτωση του Google Gemini.

Η λειτουργία συμπληρώνει το ήδη γνωστό πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου Samsung και προσφέρει έναν τρόπο για να έχετε μια γρήγορη επισκόπηση των ιστότοπων, αναφέρει Το SamMobile.

Πατώντας παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας ή ένα ειδικό κουμπί Gemini, ανοίγει η επιλογή «Σύνοψη σελίδας». Μετά από ένα πάτημα, ξεκινά μια σύντομη κινούμενη εικόνα, πριν εμφανιστεί ένα παράθυρο με μια συνοπτική επισκόπηση της τρέχουσας ιστοσελίδας.

Σύμφωνα με το Android Central, οι χρήστες μπορούν επίσης να επεκτείνουν τη σύνοψη, να υποβάλουν ερωτήσεις ή να εμβαθύνουν σε συγκεκριμένα θέματα. Η λειτουργία λειτουργεί στο Chrome, στα Custom Tabs, στα Discover-Feeds, στο Google News και στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Στις συσκευές Galaxy, οι περιλήψεις που δημιουργούνται αποθηκεύονται αυτόματα στις συνομιλίες Gemini. Αυτό καθιστά εύκολη την ανάκληση περιεχομένου αργότερα ή την περαιτέρω επεξεργασία του από την τεχνητή νοημοσύνη – όλα αυτά χωρίς την ταλαιπωρία της αντιγραφής εμπρός και πίσω. Σύμφωνα με αναφορές από το SamMobile, η λειτουργία είναι επίσης διαθέσιμη σε iOS και iPadOS.

Στις αρχές του έτους, μια παρόμοια ενσωμάτωση είχε ήδη εγκατασταθεί στο πρόγραμμα περιήγησης Διαδικτύου της Samsung. Αν και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση, σύμφωνα με το SamMobile, η επέκταση θα μπορούσε να κυκλοφορήσει με τη σειρά Galaxy S26.

