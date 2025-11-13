World’s Best Cities 2026: Το Λονδίνο στην κορυφή της λίστας για 11η χρονιά - Η θέση της Αθήνας

Από τις πολιτιστικές πρωτεύουσες έως τα οικονομικά κέντρα, η Έκθεση για τις Καλύτερες Πόλεις του Κόσμου το 2026 κατατάσσει τις 100 κορυφαίες αστικές δυνάμεις παγκοσμίως. Η World’s Best Cities Report της Resonance σε συνεργασία με την Ipsos, που παρουσιάστηκε στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού World Travel Market (WTM), η εμβληματική κατάταξη αναδεικνύει τις πόλεις με τη μεγαλύτερη παγκόσμια επιρροή και οικονομική άνοδο για να ζήσει κανείς, να επισκεφτεί και να επενδύσει. Την πρώτη θέση για 11η συνεχόμενη χρονιά κατέκτησε ξανά το Λονδίνο, στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Νέα Υόρκη, ενώ το Παρίσι ακολουθεί στην τρίτη θέση. Η κατάταξη αξιολογεί τις πόλεις σε τρεις βασικούς άξονες: ποιότητα ζωής (liveability), ελκυστικότητα/αγάπη προς την πόλη (lovability) και ευημερία (prosperity). Το Λονδίνο κατέκτησε την πρώτη θέση στην ευημερία, τη δεύτερη στην αγάπη προς την πόλη και την τρίτη στην ποιότητα ζωής, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική ισχύ της βρετανικής πρωτεύουσας σε οικονομικό, πολιτιστικό και κοινωνικό επίπεδο. Εξασφαλίζει την κορυφαία θέση σε τρεις από τις 34 υποκατηγορίες. «Η μαγνητική έλξη του Λονδίνου συνεχίζει να προσελκύει ένα παγκόσμιο κοινό, από φοιτητές και επιχειρηματίες έως τουρίστες και εταιρικούς κολοσσούς. Η ισχυρή ανάκαμψη της πόλης μετά την πανδημία αντικατοπτρίζεται στις ισχυρές διεθνείς ταξιδιωτικές δαπάνες, οι οποίες το 2024 έφτασαν σχεδόν τα 22 δισεκατομμύρια δολάρια (από 17,4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023) και εξασφάλισαν στο Λονδίνο το τρίτο υψηλότερο ποσό παγκοσμίως, ξεπερνώντας προορισμούς όπως η Νέα Υόρκη και το Ντουμπάι» σημειώνουν οι συντάκτες της μελέτης.

Η έκθεση συνδυάζει δεδομένα από χρήστες, στατιστικούς δείκτες και έρευνα της Ipsos σε πάνω από 21.000 συμμετέχοντες σε 30 χώρες, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της διεθνούς απήχησης των πόλεων. Σύμφωνα με τον Κρις Φερ, πρόεδρο και CEO της Resonance, η κατάταξη δεν αποτελεί απλώς μία λίστα αλλά προσφέρει στρατηγική κατεύθυνση, αξιολόγηση κινδύνου και έναν οδικό χάρτη για τις μελλοντικές επενδύσεις και πολιτικές αστικής ανάπτυξης.

Η Νέα Υόρκη ξεχωρίζει στη δεύτερη θέση για τις συνεχείς επενδύσεις της στην πολιτιστική οικονομία, τα μεγάλα έργα αστικής ανάπτυξης και την παγκόσμια απήχησή της, παρά τις πολιτικές αλλαγές που επηρεάζουν την εικόνα των ΗΠΑ. «Η πόλη επιστρέφει στις κατασκευές, τις προσλήψεις, τα ανοίγματα - και τις διαφωνίες - σε μια κλίμακα και ένταση που μόνο η Νέα Υόρκη μπορεί να διαχειριστεί».

Το Παρίσι περιγράφεται ως μια πόλη με σταθερή ανάπτυξη και σεβασμό στην ιστορία της, συνδυάζοντας παράδοση και μελλοντική προοπτική. «Το Παρίσι εξακολουθεί να αποτελεί την πιο συναρπαστική αστική συμφωνία στον πλανήτη – ταυτόχρονα ιστορική και προοδευτική, κομψή και σκληρή, οικεία και παγκόσμια. Τα φώτα της δημοσιότητας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 αποκάλυψαν όχι μόνο την αθλητική αριστεία, αλλά και μια πόλη που έχει αναδιαμορφωθεί με τους δικούς της όρους: επιβραδύνει για περπάτημα, προσφέρεται για ποδηλασία, αναπνέει ελεύθερη και είναι ανοικτή στη μάθηση»

Η κορυφαία δεκάδα της λίστας World’s Best Cities για το 2026

Λονδίνο

Νέα Υόρκη

Παρίσι

Τόκιο

Μαδρίτη

Σιγκαπούρη

Ρώμη

Ντουμπάι

Βερολίνο

Βαρκελώνη

Η έκθεση τονίζει επίσης προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις, όπως οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η διαχείριση των φυσικών πόρων και η ανάγκη ενεργειακής μετάβασης. Παράλληλα, η άνιση ανάκαμψη της ζήτησης και οι μεταβαλλόμενες διεθνείς αντιλήψεις επηρεάζουν τη στρατηγική ανάπτυξη των αστικών κέντρων.

Η θέση της Αθήνας

Η Αθήνα κατέχει την 74η θέση σε σύνολο 100 πόλεων, με θετικά σχόλια για την ανάπτυξη και την αναζωογόνηση του αστικού τοπίου. «Η Αθήνα βιώνει μια ακόμη σημαντική στιγμή, και αυτή τη φορά όλα δείχνουν οτι θα διαρκέσει. Κατά μήκος της Ριβιέρας, το μεγα-έργο του Ελληνικού φτάνει σε ορατά ορόσημα: το Riviera Tower υψώνεται και γίνεται το ψηλότερο κτίριο στην Ελλάδα με 50 ορόφους. Τα πρώτα τμήματα του παράκτιου πάρκου και οι μαρίνες προχωρούν προς τα αποκαλυπτήριά τους το 2026, με τον κόμβο Riviera Galleria να έχει προγραμματιστεί να ακολουθήσει μέχρι τα μέσα του 2027. Στη Γλυφάδα, η One&Only Aesthesis έχει εγκατασταθεί, εδραιώνοντας μια σταθερή αύξηση στις πολυτελείς διαμονές σε όλη την ακτή. Η ευεξία είναι κάτι περισσότερο από μάρκετινγκ εδώ. Η Αθήνα κατατάσσεται εκπληκτικά στην 3η θέση στην υποκατηγορία μας για την Υγεία»

Στον πολιτισμό διακρίνεται το Δημοτικό Μουσικό Θέατρο ‘Ολύμπια’ Μαρία Κάλλας, συμβάλλοντας στην κατάταξη 36ης θέσης στην υποκατηγορία Θεάτρων & Συναυλιών. Η κινητικότητα αναβαθμίζεται σημαντικά, με την Αθήνα στην 27η θέση στην κατηγορία Walkability και την 20η στο Biking, ενώ οι νέες γραμμές του Μετρό και οι αναβαθμίσεις στο Τραμ υπογραμμίζουν τη βελτίωση της καθημερινής μετακίνησης. Οι διεθνείς αφίξεις τουριστών έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ το 2024 και η νέα αεροπορική συνδεσιμότητα προβλέπεται να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της Αθήνας στον χάρτη των αστικών προορισμών.