World’s Best Cities 2026: Το Λονδίνο στην κορυφή της λίστας για 11η χρονιά - Η θέση της Αθήνας

Ποιες είναι οι καλύτερες πόλεις του κόσμου για να ζήσει, να επισκεφθεί και να επενδύσει κανείς το 2026. Η θέση της Αθήνας

Newsbomb

World’s Best Cities 2026: Το Λονδίνο στην κορυφή της λίστας για 11η χρονιά - Η θέση της Αθήνας

To Λονδίνο για 11η χρονιά στην κορυφή της λίστας

ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από τις πολιτιστικές πρωτεύουσες έως τα οικονομικά κέντρα, η Έκθεση για τις Καλύτερες Πόλεις του Κόσμου το 2026 κατατάσσει τις 100 κορυφαίες αστικές δυνάμεις παγκοσμίως. Η World’s Best Cities Report της Resonance σε συνεργασία με την Ipsos, που παρουσιάστηκε στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού World Travel Market (WTM), η εμβληματική κατάταξη αναδεικνύει τις πόλεις με τη μεγαλύτερη παγκόσμια επιρροή και οικονομική άνοδο για να ζήσει κανείς, να επισκεφτεί και να επενδύσει.

Την πρώτη θέση για 11η συνεχόμενη χρονιά κατέκτησε ξανά το Λονδίνο, στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Νέα Υόρκη, ενώ το Παρίσι ακολουθεί στην τρίτη θέση. Η κατάταξη αξιολογεί τις πόλεις σε τρεις βασικούς άξονες: ποιότητα ζωής (liveability), ελκυστικότητα/αγάπη προς την πόλη (lovability) και ευημερία (prosperity). Το Λονδίνο κατέκτησε την πρώτη θέση στην ευημερία, τη δεύτερη στην αγάπη προς την πόλη και την τρίτη στην ποιότητα ζωής, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική ισχύ της βρετανικής πρωτεύουσας σε οικονομικό, πολιτιστικό και κοινωνικό επίπεδο. Εξασφαλίζει την κορυφαία θέση σε τρεις από τις 34 υποκατηγορίες.

«Η μαγνητική έλξη του Λονδίνου συνεχίζει να προσελκύει ένα παγκόσμιο κοινό, από φοιτητές και επιχειρηματίες έως τουρίστες και εταιρικούς κολοσσούς. Η ισχυρή ανάκαμψη της πόλης μετά την πανδημία αντικατοπτρίζεται στις ισχυρές διεθνείς ταξιδιωτικές δαπάνες, οι οποίες το 2024 έφτασαν σχεδόν τα 22 δισεκατομμύρια δολάρια (από 17,4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2023) και εξασφάλισαν στο Λονδίνο το τρίτο υψηλότερο ποσό παγκοσμίως, ξεπερνώντας προορισμούς όπως η Νέα Υόρκη και το Ντουμπάι» σημειώνουν οι συντάκτες της μελέτης.

Η έκθεση συνδυάζει δεδομένα από χρήστες, στατιστικούς δείκτες και έρευνα της Ipsos σε πάνω από 21.000 συμμετέχοντες σε 30 χώρες, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη εικόνα της διεθνούς απήχησης των πόλεων. Σύμφωνα με τον Κρις Φερ, πρόεδρο και CEO της Resonance, η κατάταξη δεν αποτελεί απλώς μία λίστα αλλά προσφέρει στρατηγική κατεύθυνση, αξιολόγηση κινδύνου και έναν οδικό χάρτη για τις μελλοντικές επενδύσεις και πολιτικές αστικής ανάπτυξης.

Η Νέα Υόρκη ξεχωρίζει στη δεύτερη θέση για τις συνεχείς επενδύσεις της στην πολιτιστική οικονομία, τα μεγάλα έργα αστικής ανάπτυξης και την παγκόσμια απήχησή της, παρά τις πολιτικές αλλαγές που επηρεάζουν την εικόνα των ΗΠΑ. «Η πόλη επιστρέφει στις κατασκευές, τις προσλήψεις, τα ανοίγματα - και τις διαφωνίες - σε μια κλίμακα και ένταση που μόνο η Νέα Υόρκη μπορεί να διαχειριστεί».

Το Παρίσι περιγράφεται ως μια πόλη με σταθερή ανάπτυξη και σεβασμό στην ιστορία της, συνδυάζοντας παράδοση και μελλοντική προοπτική. «Το Παρίσι εξακολουθεί να αποτελεί την πιο συναρπαστική αστική συμφωνία στον πλανήτη – ταυτόχρονα ιστορική και προοδευτική, κομψή και σκληρή, οικεία και παγκόσμια. Τα φώτα της δημοσιότητας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 αποκάλυψαν όχι μόνο την αθλητική αριστεία, αλλά και μια πόλη που έχει αναδιαμορφωθεί με τους δικούς της όρους: επιβραδύνει για περπάτημα, προσφέρεται για ποδηλασία, αναπνέει ελεύθερη και είναι ανοικτή στη μάθηση»

Η κορυφαία δεκάδα της λίστας World’s Best Cities για το 2026

  • Λονδίνο
  • Νέα Υόρκη
  • Παρίσι
  • Τόκιο
  • Μαδρίτη
  • Σιγκαπούρη
  • Ρώμη
  • Ντουμπάι
  • Βερολίνο
  • Βαρκελώνη

Η έκθεση τονίζει επίσης προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι πόλεις, όπως οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η διαχείριση των φυσικών πόρων και η ανάγκη ενεργειακής μετάβασης. Παράλληλα, η άνιση ανάκαμψη της ζήτησης και οι μεταβαλλόμενες διεθνείς αντιλήψεις επηρεάζουν τη στρατηγική ανάπτυξη των αστικών κέντρων.

Η θέση της Αθήνας

Η Αθήνα κατέχει την 74η θέση σε σύνολο 100 πόλεων, με θετικά σχόλια για την ανάπτυξη και την αναζωογόνηση του αστικού τοπίου. «Η Αθήνα βιώνει μια ακόμη σημαντική στιγμή, και αυτή τη φορά όλα δείχνουν οτι θα διαρκέσει. Κατά μήκος της Ριβιέρας, το μεγα-έργο του Ελληνικού φτάνει σε ορατά ορόσημα: το Riviera Tower υψώνεται και γίνεται το ψηλότερο κτίριο στην Ελλάδα με 50 ορόφους. Τα πρώτα τμήματα του παράκτιου πάρκου και οι μαρίνες προχωρούν προς τα αποκαλυπτήριά τους το 2026, με τον κόμβο Riviera Galleria να έχει προγραμματιστεί να ακολουθήσει μέχρι τα μέσα του 2027. Στη Γλυφάδα, η One&Only Aesthesis έχει εγκατασταθεί, εδραιώνοντας μια σταθερή αύξηση στις πολυτελείς διαμονές σε όλη την ακτή. Η ευεξία είναι κάτι περισσότερο από μάρκετινγκ εδώ. Η Αθήνα κατατάσσεται εκπληκτικά στην 3η θέση στην υποκατηγορία μας για την Υγεία»

athens.jpg

Στον πολιτισμό διακρίνεται το Δημοτικό Μουσικό Θέατρο ‘Ολύμπια’ Μαρία Κάλλας, συμβάλλοντας στην κατάταξη 36ης θέσης στην υποκατηγορία Θεάτρων & Συναυλιών. Η κινητικότητα αναβαθμίζεται σημαντικά, με την Αθήνα στην 27η θέση στην κατηγορία Walkability και την 20η στο Biking, ενώ οι νέες γραμμές του Μετρό και οι αναβαθμίσεις στο Τραμ υπογραμμίζουν τη βελτίωση της καθημερινής μετακίνησης. Οι διεθνείς αφίξεις τουριστών έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ το 2024 και η νέα αεροπορική συνδεσιμότητα προβλέπεται να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση της Αθήνας στον χάρτη των αστικών προορισμών.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:01ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Ελλάδα στο Διάστημα: Εγκαίνια του νέου Κέντρου Ελέγχου και Καθοδήγησης Δορυφόρων (C2) της Planetek

14:57ΕΛΛΑΔΑ

Σέρρες: Στον εισαγγελέα πέντε από τους 30 μετανάστες για την εξέγερση στη δομή μεταναστών

14:52ΕΛΛΑΔΑ

Με τρία νέα υπερσύγχρονα αεροσκάφη «τονώνεται» το Πυροσβεστικό Σώμα - Συστήματα με πτητική εμβέλεια άνω των 1.500 χιλιομέτρων

14:50WHAT THE FACT

Ειδικοί προειδοποιούν για μετεωρολογικό φαινόμενο το 2026 - Ζητούν προετοιμασία

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός διοργανώνει εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Διαβήτη 2025 στην Πλατεία Συντάγματος

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο Ναύπλιο: Κατέληξε ο ηλικιωμένος που έπεσε από μπαλκόνι

14:34ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague, Αρμάνι Μιλάνο - Ολυμπιακός: Με Ντιφάλα η διαιτητική ομάδα

14:32ΚΟΣΜΟΣ

Η εργασιομανής νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας συγκάλεσε σύσκεψη στις 3 τα ξημερώματα - «Είναι υπερβολικά νωρίς, ό,τι κι αν συμβαίνει»

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαία δυστυχήματα: Στην κορυφή της Ευρώπης η Ελλάδα - Δύο περιοχές στις τρεις πρώτες με τα περισσότερα θύματα, λέει η Eurostat

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα θα παραλάβει το 2028 το πρώτο πυροσβεστικό αεροσκάφος Canadair CL 515 που θα μπορεί να επιχειρεί και το βράδυ, ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης

14:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χατζηδάκης: €2,5 δισ. στα περιφερειακά προγράμματα ανάπτυξης για την περίοδο 2026 - 2033

14:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φάμελλος: «Ο ΣΥΡΙΖΑ σοβάρεψε - Στις εκλογές να υπάρχει προοδευτικό ενωτικό ψηφοδέλτιο με στόχο την κυβέρνηση»

14:22ΚΟΣΜΟΣ

Viral η «τούμπα» επί σκηνής του πρώτου ρωσικού ανθρωποειδούς ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη - Κατέρρευσε λίγα δευτερόλεπτα μετά την εμφάνισή του

14:21ΚΟΣΜΟΣ

World’s Best Cities 2026: Το Λονδίνο στην κορυφή της λίστας για 11η χρονιά - Η θέση της Αθήνας

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή επίθεση στις φυλακές Τρικάλων: Αφγανός βαρυποινίτης μαχαίρωσε 49χρονο συγκρατούμενό του

14:08ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Οργισμένοι κτηνοτρόφοι έριξαν γάλα στον δρόμο - «Είστε ανεπιθύμητοι στη Θεσσαλία»

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Στην τελική ευθεία ο οδικός άξονας Πατρών-Πύργου — Δείτε εντυπωσιακά πλάνα

13:49ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα στη γαστρονομική ελίτ της Ευρώπης: Πειραιάς και Αθήνα στην κορυφή της λίστας με τις «αυθεντικές» γεύσεις

13:38WHAT THE FACT

«Είναι το πρώτο που έχει ποτέ κινηματογραφηθεί ζωντανό» - H πρώτη λήψη βίντεο προϊστορικού ψαριού

13:32ΕΛΛΑΔΑ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Συνάντηση με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο - «Είναι θαυμάσιο που σας γνωρίζω»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:28ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαία δυστυχήματα: Στην κορυφή της Ευρώπης η Ελλάδα - Δύο περιοχές στις τρεις πρώτες με τα περισσότερα θύματα, λέει η Eurostat

09:01ΚΟΣΜΟΣ

Νέο ντοκιμαντέρ για τον Χίτλερ: Έπασχε από μικροφαλλία - Τι είναι το σύνδρομο Kallman που επηρέασε τη νοσηρή του σκέψη

13:09ΕΛΛΑΔΑ

«Έβαλε παραπάνω δύναμη; Του γλίστρησε το μαχαίρι;» - Ερευνούν πώς χάθηκε ο 40χρονος κρεοπώλης που κατά λάθος έκοψε την μηριαία αρτηρία του

06:56ΣΕΙΣΜΟΙ

Χάρτης σεισμικού κινδύνου: Στο «κόκκινο» η Αθήνα - Ποιες περιοχές κινδυνεύουν από Ρίχτερ

10:49ΕΛΛΑΔΑ

«Ηταν το πεπρωμένο του»: Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια για τον γιο του Ντένις που σκοτώθηκε στα Τέμπη

13:30ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Βορίζια: Ο 23χρονος συγγενής του Καργάκη έφτιαξε τη βόμβα που προκάλεσε το μακελειό

14:27ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα θα παραλάβει το 2028 το πρώτο πυροσβεστικό αεροσκάφος Canadair CL 515 που θα μπορεί να επιχειρεί και το βράδυ, ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης

10:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι δείχνει το ECC για τον Δεκέμβριο - Ποια είναι τα δεδομένα για τα φετινά Χριστούγεννα

11:24ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αυτή είναι η 49χρονη που σκοτώθηκε σε φούρνο - Πώς έγινε το φρικτό δυστύχημα

14:50WHAT THE FACT

Ειδικοί προειδοποιούν για μετεωρολογικό φαινόμενο το 2026 - Ζητούν προετοιμασία

13:20ΚΟΣΜΟΣ

Last penny... for your thoughts: Τέλος εποχής για το ιστορικό αμερικανικό νόμισμα έπειτα από 232 χρόνια

12:41ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Σπαραγμός στην κηδεία του 3χρονου Ανδρέα - «Πού είσαι αγάπη μου» φώναζε η μητέρα του

07:48ΕΛΛΑΔΑ

Βλάβη σε ζωτικά όργανα και στον εγκέφαλο ο 22χρονος που προσπάθησε να φάει αμάσητο μπέργκερ για challenge

14:32ΚΟΣΜΟΣ

Η εργασιομανής νέα πρωθυπουργός της Ιαπωνίας συγκάλεσε σύσκεψη στις 3 τα ξημερώματα - «Είναι υπερβολικά νωρίς, ό,τι κι αν συμβαίνει»

12:46ΥΓΕΙΑ

«Ξεκινά από τα πόδια»: Το «σιωπηλό» σύμπτωμα για καρδιακή ανεπάρκεια, ηπατική νόσο ή θρόμβους αίματος

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο: Καρχαρίας τριών μέτρων εντοπίστηκε στην Αργολίδα - Ψαράς «πάλεψε» για να τον απελευθερώσει

11:17ΚΟΣΜΟΣ

Φρικτή δολοφονία στην Ιταλία: Μητέρα έκοψε το λαιμό του εννιάχρονου γιου της

08:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Η ημερομηνία που τελειώνει η καλοκαρία

12:43LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Από το 20% στο 2% - Χαμός στην απογευματινή ζώνη των καναλιών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ