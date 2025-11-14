Σουηδία: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση λεωφορείου - Νεκροί και τραυματίες

Ένα λεωφορείο βγήκε από τον δρόμο και έπεσε πάνω σε στάση λεωφορείου στο Έστερμαλμ, στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο, στο κέντρο της Στοκχόλμης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ενημερωτικού ιστοτόπου Expressen, τουλάχιστον τρεις άνθρωποι είναι νεκροί και αρκετοί τραυματίες.

«Προς το παρόν, η αστυνομία δεν σχολιάζει πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό, το φύλο ή τις ηλικίες των θυμάτων», αναφέρουν οι σουηδικές αρχές.

??SWEDEN - A buss rammed into a bus stop and initial reports is one individual have parished and several others with different type of injuries



The driver is taken to custody after medical attention was provided and will be questioned about the incident??#sverige #sweden… pic.twitter.com/Qm0y7SYRj7 — Arda ?? (@Arda_swe81) November 14, 2025

Πολλοί άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι τραυματίστηκαν όταν ένα λεωφορείο έπεσε πάνω μια στάση λεωφορείου στο κέντρο της Στοκχόλμης σήμερα, ανακοίνωσε η σουηδική αστυνομία, προσθέτοντας ότι είναι πολύ νωρίς για να πει τι προκάλεσε το συμβάν.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια της Στοκχόλμης, πέντε άτομα τραυματίστηκαν, δύο εκ των οποίων μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο. Η αστυνομία επιβεβαιώνει ότι δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους στο ατύχημα.

Υπάρχουν τραυματίεςκαι μερικοί από αυτούς είναι σοβαρά, αναφέρει η Πυροσβεστική της Σουηδίας.

Το περιστατικό χαρακτηρίζεται ως ανθρωποκτονία εξ αμελείας και ο οδηγός του λεωφορείου έχει συλληφθεί, σύμφωνα με την αστυνομία.

Αρκετοί άνθρωποι ήταν μάρτυρες του δυστυχήματος. «Επικρατούσε απόλυτο χάος», δήλωσε η μάρτυρας Μισέλ Μακ Κι στην εφημερίδα «Aftonbladet».

Μόλις είχε κατέβει από ένα άλλο λεωφορείο όταν συνέβη το ατύχημα. Ένας γείτονας άκουσε έναν δυνατό κρότο: «Πήδηξα στο παράθυρο και είδα ένα λεωφορείο που είχε τρακάρει και αρκετούς ανθρώπους να κείτονται στο έδαφος».

Μια γυναίκα που ζει κοντά λέει ότι καθόταν στον καναπέ όταν ξαφνικά άκουσε έναν κρότο έξω.

Πρωθυπουργός: «Οι σκέψεις μου είναι με τους πληγέντες και τους συγγενείς τους»

«Με άγγιξε η τραγική είδηση ​​ότι αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τραυματίστηκαν σε στάση λεωφορείου στο κέντρο της Στοκχόλμης. Άνθρωποι που ίσως επέστρεφαν σπίτι τους, σε συγγενείς, φίλους ή σε ένα ήσυχο βράδυ στο σπίτι.» Δεν γνωρίζουμε ακόμη την αιτία, αλλά αυτή τη στιγμή οι σκέψεις μου είναι κυρίως με τους τραυματίες και τους συγγενείς τους.

«Η αστυνομία, τα ασθενοφόρα και οι υπηρεσίες διάσωσης έχουν τώρα ένα πολύ δύσκολο και σημαντικό έργο να επιτελέσουν. Προτρέπω όλους να επιδείξουν σεβασμό και κατανόηση για τα καθήκοντά τους», γράφει ο πρωθυπουργός Ούλφ Κρίστερσον (Μ) σε σχόλιό του στο SVT.

Διαβάστε επίσης