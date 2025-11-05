Λεωφορείο «εγκλωβίστηκε» εξαιτίας παρκαρισμένου αυτοκινήτου - Με τα πόδια συνέχισαν οι επιβάτες

Το λεωφορείο «εγκλωβίστηκε» με αποτέλεσμα να ανοίξε τις πόρτες ώστε να συνεχίσουν την διαδρομή τους με τα πόδια οι επιβάτες

Καμία διάθεση συμμόρφωσης παρά τον αυστηροποιημένο ΚΟΚ και τον σαφώς αυξημένο αριθμό καμερών που έχουν τοποθετηθεί, φαίνεται πως έχουν οι Έλληνες οδηγοί. Νεότερο «θύμα» ασυνείδητου οδηγού έπεσαν οι επιβάτες του λεωφορείου της γραμμής 830 Αγία Βαρβάρα – Στ. Κορυδαλλός.

Το συμβάν πραγματοποιήθηκε πριν από μερικές ημέρες, όταν ένας οδηγός πάρκαρε παράνομα το αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να «εγκλωβίσει» ένα λεωφορείο το οποίο δεν μπορούσε να στρίψει.

Αρχικά, ο οδηγός του λεωφορείου ξεκίνησε να κορνάρει μήπως ο οδηγός του αυτοκινήτου τις άκουγε και μετακινούσε το όχημα του, ωστόσο βλέποντας πως η προσπάθειά του δεν καρποφόρησε ο οδηγός του λεωφορείου αποφάσισε να ανοίξει τις πόρτες του οχήματος προκειμένου οι επιβάτες να «το πάρουν» με τα πόδια για να φτάσουν στον προορισμό τους.

Στο βίντεο φαίνονται οι απόπειρες του οδηγού να καταφέρει με μανούβρα να στρίψει, δίχως όμως αποτέλεσμα.