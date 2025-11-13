Θεσσαλονίκη - Τέλος στο κυκλοφοριακό χάος: Ο νέος χάρτης στάθμευσης για τουριστικά λεωφορεία

Αρχίζει το «συμμάζεμα» των τουριστικών λεωφορείων που προκαλούσαν κυκλοφοριακό «έμφραγμα» μπροστά σε μνημεία και hotspots.

Θεσσαλονίκη - Τέλος στο κυκλοφοριακό χάος: Ο νέος χάρτης στάθμευσης για τουριστικά λεωφορεία
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης επιχειρεί να λύσει ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε την πόλη: την άναρχη στάθμευση των τουριστικών λεωφορείων, η οποία δημιουργούσε κινδύνους και έντονο μποτιλιάρισμα, ιδιαίτερα στις περιοχές του Βασιλικού Θεάτρου και της Αγίου Δημητρίου.

Έπειτα από διαβούλευση με τους επαγγελματίες του τουριστικού κλάδου, καταρτίστηκε ειδικό πλάνο που έλαβε ήδη την έγκριση της Δημοτικής Επιτροπής και αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση κεντρικών αρτηριών και τη διευκόλυνση χιλιάδων επισκεπτών.

Πού χωροθετούνται οι νέες θέσεις

Στο πλαίσιο του σχεδίου, ο Δήμος προχωρά στη χωροθέτηση δεκάδων νέων θέσεων στάθμευσης σε στρατηγικά σημεία της πόλης, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

  • Λεωφόρος 3ης Σεπτεμβρίου (10 Θέσεις): Θα εξυπηρετούν επισκέπτες για τον Λευκό Πύργο, το Αρχαιολογικό και Βυζαντινό Μουσείο. Για να δημιουργηθούν, καταργούνται 24 θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης.

  • Οδός Στ. Κυριακίδη (5 Θέσεις): Για πρόσβαση στον Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου, το Μουσείο Κεμάλ και την Αρχαία Αγορά.

  • Αγ. Δημητρίου (4 Θέσεις): Διαμορφώνονται σε ειδική εσοχή απέναντι από το ΥΜΑΘ, αντιμετωπίζοντας ένα από τα κρισιμότερα σημεία συμφόρησης.

  • Κων/νου Οικονόμου (3 Θέσεις): Εξυπηρέτηση του εμπορικού κέντρου και των αγορών (Λαδάδικα, Μοδιάνο, Καπάνι).

  • Άνω Πόλη / Ακροπόλεως (2 Θέσεις): Για τουρίστες προς το Επταπύργιο, τον Πύργο Τριγωνίου και τους Κήπους του Πασά.

  • Λιμάνι και Μνημεία: Πρόσθετες θέσεις χωροθετούνται στην εσοχή της Ν. Κουντουριώτου (4 θέσεις, κοντά στην πύλη του λιμανιού), στο Ολυμπιακό Μουσείο (1 θέση), και στην Ολυμπιάδος (2 θέσεις, για Μουσείο Κεμάλ).

Όρια στάθμευσης

Το σχέδιο προβλέπει την κατάργηση θέσεων σε σημεία όπως η οδός Φιλίππου (έναντι Ρωμαϊκής Αγοράς) και τμήματα της Αγ. Δημητρίου. Οι θέσεις αυτές θα μετατραπούν σε χώρους ελεγχόμενης στάθμευσης ή θέσεις μονίμων κατοίκων.

Σε όλες τις νέες και διατηρούμενες θέσεις, θα επιτρέπεται η στάθμευση για μέγιστο διάστημα δύο (2) ωρών, αρκετό για την ολοκλήρωση της ξενάγησης. Εξαίρεση αποτελούν οι θέσεις στο Βασιλικό Θέατρο και την Αγίου Δημητρίου, όπου θα επιτρέπεται μόνο η ολιγόλεπτη στάση για αποβίβαση και επιβίβαση επισκεπτών.

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, κ. Πρόδρομος Νικηφορίδης, τόνισε ότι η πρωτοβουλία είναι απαραίτητη για να μπει «τάξη σε ένα πρόβλημα χρόνων», αντιμετωπίζοντας πέρα από το μποτιλιάρισμα και τη μόλυνση από τα καυσαέρια των λεωφορείων που λειτουργούσαν σε κατοικημένες περιοχές.

