Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 24 Αυγούστου στη συμβολή των οδών Μοναστηρίου και Μιχαήλ Καλού, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr περίπου στις 19:00 μοτοσικλέτα συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε υπήκοους Αλβανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο 55χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με το Σωματείο ΕΚΑΒ 2 Θεσσαλονίκης, ο πολυτραυματίας σταθεροποιήθηκε επί τόπου. Διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.

Στο σημείο του τροχαίου έσπευσε ένα ασθενοφόρο, μία κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, τέσσερις διασώστες και ένας γιατρός.

