Σοβαρό τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Τουριστικό λεωφορείο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα
Πολυτραυματίας ο οδηγός του δικύκλου
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 24 Αυγούστου στη συμβολή των οδών Μοναστηρίου και Μιχαήλ Καλού, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival.gr περίπου στις 19:00 μοτοσικλέτα συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με τουριστικό λεωφορείο που μετέφερε υπήκοους Αλβανίας, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά ο 55χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας.
Σύμφωνα με το Σωματείο ΕΚΑΒ 2 Θεσσαλονίκης, ο πολυτραυματίας σταθεροποιήθηκε επί τόπου. Διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ.
Στο σημείο του τροχαίου έσπευσε ένα ασθενοφόρο, μία κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, τέσσερις διασώστες και ένας γιατρός.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:44 ∙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
Τέλος το παραδοσιακό ραδιόφωνο στα αυτοκίνητα - Τι θα το αντικαταστήσει
09:09 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε Super League και δράση στην Ευρώπη
09:01 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Νεκρός ο κωμικός Reggie Carroll - Δολοφονήθηκε στο Μισισιπί
08:54 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
«Όμορφα και ωραία» η ΑΕΚ - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων
08:04 ∙ ΕΛΛΑΔΑ