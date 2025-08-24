Τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία οδό: Στις φυλακές Κομητηνής ο οδηγός του φορτηγού

Στις φυλακές της Κομοτηνής θα μεταφερθεί ο Βούλγαρος οδηγός που προκάλεσε το σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα με τα 3 θύματα στην Εγνατία Οδό Ξάνθης – Κομοτηνής την περασμένη Δευτέρα (18.08.2025).

Υπενθυμίζεται πως το φορτηγό που οδηγούσε καρφώθηκε πάνω σε αυτοκίνητο που είχε ακινητοποιηθεί λόγω της ουράς στα διόδια της Εγνατίας Οδού. Ο οδηγός κρίθηκε προφυλακιστέος με σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή.

Τα 3 θύματα πέθαναν ακαριαία λόγω της φωτιάς που ξέσπασε ενώ στο νοσοκομείο μεταφέρθηκαν και οι επιβάτες ενός ακόμα αυτοκινήτου που ήταν συγγενείς των θυμάτων.

Ο 56χρονος, λόγω της πρόσκρουσης, νοσηλεύτηκε στο «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου τον επισκέφθηκε η εισαγγελέας Ξάνθης, και του απήγγειλε κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, πρόκληση σωματικών βλαβών από αμέλεια, και επικίνδυνη οδήγηση.

Πήρε εξιτήριο το πρωί του Σαββάτου και οδηγήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας Ξάνθης για να απολογηθεί και θα οδηγηθεί στις φυλακές Κομοτηνής, αναφέρει η ΕΡΤ.

Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις

Ο οδηγός υποβλήθηκε σε τοξικολογικές εξετάσεις, για να διαπιστωθεί αν είχε καταναλώσει αλκοόλ. Τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων αναμένονται τις επόμενες ημέρες, ενώ έχει οριστεί και ο πραγματογνώμονας, ο οποίος θα προσδιορίσει την ταχύτητα με την οποία κινούνταν το φορτηγό την ώρα του τροχαίου δυστυχήματος.

