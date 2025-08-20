Εγνατία Οδός: Απανθρακώθηκαν ζωντανοί οι 3 νεκροί στο φρικτό δυστύχημα - Τι δείχνει η ιατροδικαστική

Η τραγωδία με τους τρείς νεκρούς που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (18/08) στην Εγνατία Οδό ίσως να είχε αποφευχθεί αν το αυτοκίνητο που επέβαιναν τα θύματα δεν είχε τυλιχθεί στις φλόγες ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης με το φορτηγό που οδηγούσε ο 59χρονος Βούλγαρος.

Ο ιατροδικαστής Νικόλαος Κιφνίδης, που διενήργησε τη νεκροψία – νεκροτομή, ανέφερε στο Νewsbomb.gr ότι και οι τρεις σοροί έφεραν σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι, τον θώρακα και την κοιλιακή χώρα, πολλαπλά κατάγματα πλευρών, καθώς και ρήξεις εσωτερικών οργάνων.

Όπως εξήγησε ο ιατροδικαστής Κιφνίδης, το όχημα ενεπλάκη σε σύγκρουση και τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα την απανθράκωση των τριών επιβαινόντων. Ο θάνατός τους προκλήθηκε από τη φωτιά, ωστόσο οι κακώσεις που υπέστησαν κατά το τροχαίο ήταν επίσης σοβαρές. Ειδικότερα, ο οδηγός είχε ρωγμώδες κάταγμα στη βάση του κρανίου.

Ο ιατροδικαστής τόνισε ότι οι τραυματισμοί προκάλεσαν άμεση απώλεια αισθήσεων, με αποτέλεσμα όλοι οι επιβαίνοντες να λιποθυμήσουν πριν ξεσπάσει η φωτιά, γεγονός που σημαίνει ότι δεν πέθαναν από τα χτυπήματα αλλά από τις συνέπειες της πυρκαγιάς.

Από τη μοιραία πυρκαγιά απανθρακώθηκαν ο 59χρονος οδηγός του ΙΧ, ο 61χρονος συνοδηγός και η 57χρονη επιβάτης. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για τέσσερις υπηκόους Αλβανίας με άδεια παραμονής στην Ελλάδα και όλοι τους ήταν κάτοικοι Αθηνών. Από το όχημα που τυλίχτηκε στις φλόγες κατάφερε να βγει μόνη της μία 49χρονη γυναίκα από την Αλβανία, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Κομοτηνής.

Στο όχημα που προπορευόταν του αυτοκινήτου που διαλύθηκε και ανεφλέγη μετά την πρόσκρουση του μεγάλου φορτηγού επέβαιναν συγγενείς των θυμάτων. Το τραγικό του πολύνεκρου τροχαίου είναι ότι στο αυτοκίνητο που βρισκόταν μπροστά από το όχημα που έγινε φλεγόμενος τάφος για τρεις ανθρώπους βρίσκονταν ο 36χρονος οδηγός, η 28χρονη έγγυος σύζυγός του και κόρη δύο εκ των τριών θυμάτων του δυστυχήματος και δύο αγόρια ηλικίας 4 και 5 ετών, εγγόνια δύο εκ των τριών θυμάτων που επίσης υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες μιας αδιανόητης τραγωδίας.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες τα θύματα πριν τυλιχθεί στις φλόγες το ΙΧ του εκλιπαρούσαν για βοήθεια. Μάρτυρας περιγράφει στον ΑΝΤ1 πως «τους ακούγαμε και τους τρεις ανθρώπους που εκλιπαρούσαν να τους βγάλουμε: “Βγάλτε μας, βγάλτε μας”. Φώναζαν “βοήθεια, βγάλτε μας, σώστε μας”. Κάηκαν ζωντανοί οι άνθρωποι. Κάηκαν ζωντανοί. Τους είδαμε με τα μάτια μας και τους τρεις τους ανθρώπους, απανθρακωμένους. Δεν μπορούσαμε να τους βγάλουμε είχαν σφηνώσει».

