Εγνατία Οδός: Φώναζαν «σώστε μας» – Σοκαριστικές μαρτυρίες για την τραγωδία με τους τρεις νεκρούς

Οι εικόνες από την Εγνατία Οδό προκαλούν σοκ. Στο ύψος των διοδίων Ιάσμου, στη Ροδόπη, δύο αυτοκίνητα κι ένα φορτηγό, στο ρεύμα προς Ξάνθη, συγκρούστηκαν σφοδρά μερικές εκατοντάδες μέτρα πριν τα γκισέ των διοδίων.

Ο οδηγός του φορτηγού από τη Βουλγαρία έπεσε πάνω στα οχήματα, τα οποία ήταν ακινητοποιημένα λόγω αυξημένης κίνησης. Το πρώτο αυτοκίνητο «τυλίχθηκε» στις φλόγες, με αποτέλεσμα να βρει ακαριαίο θάνατο ένα ζευγάρι, 59 και 57 ετών και ένας άνδρας 61 ετών. Από θαύμα σώθηκε μία γυναίκα 49 ετών.

Αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει στον ΑΝΤ1 πως «τους ακούγαμε και τους τρεις ανθρώπους που εκλιπαρούσαν να τους βγάλουμε: “Βγάλτε μας, βγάλτε μας”. Φώναζαν “βοήθεια, βγάλτε μας, σώστε μας”. Κάηκαν ζωντανοί οι άνθρωποι. Κάηκαν ζωντανοί. Τους είδαμε με τα μάτια μας και τους τρεις τους ανθρώπους, απανθρακωμένους. Δεν μπορούσαμε να τους βγάλουμε είχαν σφηνώσει».

Το φλεγόμενο αυτοκίνητο έπεσε στο μπροστινό του, όπου βρίσκονταν η έγκυος κόρη του απανθρακωμένου ζευγαριού μαζί με τα παιδιά της, 4 και 6 ετών και ο άνδρας της.

Τα αυτοκίνητα επέστρεφαν από γάμο. Στις φλόγες «τυλίχθηκε» και η νταλίκα με τους Βούλγαρους, οδηγό και συνοδηγό, να καταφέρνουν να απεγκλωβιστούν εγκαίρως. Ο οδηγός του βαρέος οχήματος αντιμετωπίζει πλέον σοβαρές κατηγορίες, για ανθρωποκτονία εξ αμελείας.

Οι Αρχές διερευνούν αν ο οδηγός είχε καταναλώσει αλκοόλ, αν η προσοχή του είχε αποσπαστεί και κατ’ επέκταση πώς δεν αντιλήφθηκε την ουρά των 600 μέτρων πριν από τα διόδια.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Εγνατίας Οδού, Κωνσταντίνος Κουτσούκος, μίλησε με αφορμή το πολύνεκρο τροχαίο δυστύχημα και σημείωσε πως «το 90% των τροχαίων που σημειώνονται οφείλεται αποκλειστικά σε ανθρώπινο παράγοντα και γι’ αυτό χρειάζεται αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς».

Σε καταγγελίες που ακούστηκαν για ελλιπή σήμανση, απάντησε ότι «αυτό δεν ισχύει».

«Χρειάζεται περισσότερη προσοχή και για ακόμη έναν λόγο. Η κίνηση στον αυτοκινητόδρομο έχει αυξηθεί σημαντικά το τελευταίο χρονικό διάστημα με ό,τι συνεπάγεται αυτό», προσέθεσε.

Επίσης, αναφορικά με τα παράπονα που υπάρχουν για τη συντήρηση του αυτοκινητόδρομου, σημείωσε ότι «κάνουμε ότι είναι ανθρωπίνως δυνατό, παρά τα όποια προβλήματα υπάρχουν κατά καιρούς για οικονομικούς ή άλλους λόγους», αλλά παραδέχθηκε ότι «σε ορισμένα σημεία η συντήρηση δεν είναι η ιδανική και απαιτείται κάτι περισσότερο».

