Εγνατία Οδός: Πώς έγινε η φονική καραμπόλα – Τα παιδιά και τα εγγόνια ήταν στο μπροστινό ΙΧ

Το φορτηγό έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στο τελευταίο αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να «ξεσπάσει» πυρκαγιά και να σκοτωθούν ακαριαία τρεις άνθρωποι

Εγνατία Οδός: Πώς έγινε η φονική καραμπόλα – Τα παιδιά και τα εγγόνια ήταν στο μπροστινό ΙΧ
Σοκάρουν οι εικόνες από το τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα, λίγα μέτρα πριν τα διόδια του Ιάσμου, στην Εγνατία Οδό. Τρεις άνθρωποι απανθρακώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν σοβαρά, έπειτα από τρομακτική σύγκρουση φορτηγού με δύο αυτοκίνητα.

«Έγινε ένα τρακάρισμα πάνω στην Εγνατία Οδό. Μετά, πήραν φωτιά τα αυτοκίνητα, μόλις έγινε το ατύχημα πήρε γρήγορα φωτιά. Ήταν τρία άτομα μέσα. Προσπάθησα να σβήσω τη φωτιά, έξω που είχε πάρει δηλαδή», ανέφερε κάτοικος της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες, το ένα από τα δύο αυτοκίνητα ακινητοποιήθηκε ξαφνικά, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους.

Το φορτηγό έπεσε με μεγάλη ταχύτητα πάνω στο τελευταίο αυτοκίνητο. Η φωτιά που προκλήθηκε στο εγκλωβισμένο ΙΧ ανάμεσα στα δύο οχήματα, επεφύλαξε φριχτό θάνατο σε τρεις από τους τέσσερις επιβάτες.

Η μοναδική διασωθείσα νοσηλεύεται σε κατάσταση – σοκ.

Οι επιβάτες των δύο αυτοκινήτων αποτελούσαν την ίδια παρέα που επέστρεφε από γάμο. Νεκροί είναι ο 59χρονος οδηγός και δύο επιβάτες, 61 και 57 ετών, ενώ, διασώθηκε μία 49χρονη.

Στο μπροστινό όχημα ήταν συγγενείς τους, ο 36χρονος οδηγός, η 28χρονη συνοδηγός και δύο αγόρια ηλικίας 4 και 5 ετών που κατοικούν στην Αθήνα.

Σοβαρά τραυματισμένος είναι ο Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού, που χειρουργήθηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο εκτός κινδύνου. Στο νοσοκομείο βρίσκεται και ο συνοδηγός του φορτηγού, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

