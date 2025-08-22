Εγνατία Οδός: Προφυλακίστηκε ο Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού για το φονικό τροχαίο

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε ο Βούλγαρος οδηγός του φορτηγού μετά την απολογία του, ο οποίος συνελήφθη για το τραγικό τροχαίο στην Εγνατία Οδό τη Δευτέρα (18/08), αποτέλεσμα του οποίου ήταν ο θάνατος τριών ανθρώπων.

Ο κατηγορούμενος βρέθηκε σήμερα (22/08) ενώπιον των δικαστικών Αρχών, εφόσον έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν να προφυλακιστεί.

Ο 56χρονος Βούλγαρος κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή, σωματική βλάβη και επικίνδυνη οδήγηση.

Απανθρακώθηκαν ζωντανοί οι τρεις άνθρωποι

Η τραγωδία με τους τρεις νεκρούς που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (18/08) στην Εγνατία Οδό, ίσως να είχε αποφευχθεί αν το αυτοκίνητο που επέβαιναν τα θύματα δεν είχε τυλιχθεί στις φλόγες ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης με το φορτηγό που οδηγούσε ο Βούλγαρος.

Ο ιατροδικαστής Νικόλαος Κιφνίδης που διενήργησε τη νεκροψία – νεκροτομή, ανέφερε ότι και οι τρεις σοροί έφεραν σοβαρές κακώσεις στο κεφάλι, τον θώρακα και την κοιλιακή χώρα, πολλαπλά κατάγματα πλευρών, καθώς και ρήξεις εσωτερικών οργάνων, μιλώντας στο Νewsbomb και την Αναστασία – Βασιλική Γκολέμη.

Όπως εξήγησε ο ιατροδικαστής, το όχημα ενεπλάκη σε σύγκρουση και τυλίχθηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα την απανθράκωση των τριών επιβαινόντων. Ο θάνατός τους προκλήθηκε από τη φωτιά, ωστόσο, οι κακώσεις που υπέστησαν κατά το τροχαίο ήταν επίσης σοβαρές. Ο οδηγός είχε ρωγμώδες κάταγμα στη βάση του κρανίου.

Ο ιατροδικαστής τόνισε ότι οι τραυματισμοί προκάλεσαν άμεση απώλεια αισθήσεων, με αποτέλεσμα όλοι οι επιβαίνοντες να λιποθυμήσουν πριν ξεσπάσει η φωτιά, γεγονός που σημαίνει ότι δεν πέθαναν από τα χτυπήματα αλλά από τις συνέπειες της πυρκαγιάς.

Από τη μοιραία πυρκαγιά απανθρακώθηκαν ο οδηγός του ΙΧ (59 ετών), ο συνοδηγός (61 ετών) και η επιβάτιδα (57 ετών). Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, πρόκειται για τέσσερις υπηκόους Αλβανίας με άδεια παραμονής στην Ελλάδα και όλοι τους έμεναν στην Αθήνα. Από το φλεγόμενο όχημα κατάφερε να απεγκλωβιστεί μόνη της μία 49χρονη γυναίκα από την Αλβανία, που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Κομοτηνής.

