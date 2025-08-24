Οδηγήση γουρούνας: Όσα πρέπει να γνωρίζεις - Το νομικό πλαίσιο και τα μυστικά της ασφαλούς οδήγησης

Με αφορμή το τροχαίο ατύχημα με γουρούνα του δισεκατομμυριούχου Τομ Γκρίνγουντ στη Μύκονο, επανέρχεται στο προσκήνιο οι όροι οδήγησης αλλά και οι ιδιαιτερότητες αυτού του δημοφιλούς μέσου μεταφοράς, κυρίως για τα ελληνικά νησιά. Άλλωστε το τροχαίου αυτό δεν αποτελεί μεμονωμένο περιστατικό, αφού χιλιάδες είναι οι οδηγοί που νοικιάζουν γουρούνες, χωρίς ουσιαστικά καμία εκπαίδευση, γεγονός που οδηγεί μοιραία σε τροχαία ατυχήματα, πολλές φορές και θανατηφόρα.

Ο Χρήστος Γιαννούκας, Σύμβουλος Οδικής Ασφάλειας, Εκπαιδευτής Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής και Ειδικός Ασφαλούς Οδήγησης και Μεταφοράς Επιβατών/Εμπορευμάτων, εξηγεί στο Newsbomb τι ισχύει με το μέσο αυτό, το νομικό πλαίσιο, αλλά και τους κινδύνους.

Νομικό πλαίσιο, κίνδυνοι και Οδική Ασφάλεια στην Ελλάδα και την Ευρώπη

Οι γουρούνες (ATV – All Terrain Vehicles) έχουν γίνει ιδιαίτερα δημοφιλείς στην Ελλάδα, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, κυρίως σε τουριστικούς προορισμούς και νησιά. Πολλοί τις θεωρούν ένα εύκολο και «διασκεδαστικό» μέσο μετακίνησης, όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Το ATV είναι όχημα με ιδιαιτερότητες, που σχεδιάστηκε πρωτίστως για εκτός δρόμου χρήση και απαιτεί γνώση, πλήρη προστατευτικό εξοπλισμό (κράνος, γάντια, μπουφάν με προστασίες, επιγονατίδες, επιαγκωνίδες, παντελόνι, κλειστά παπούτσια) και υπευθυνότητα από τον οδηγό.

Νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και το Π.Δ. 51/2012, τα μικρά τετράκυκλα έως 50cc οδηγούνται με δίπλωμα ΑΜ (μοτοποδήλατο). Τα τετράκυκλα μεγαλύτερου κυβισμού οδηγούνται με δίπλωμα Β (αυτοκίνητο).

Η κατηγορία Β1, που προβλέπεται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για βαριά τετράκυκλα, δεν εκδίδεται στην Ελλάδα. Η οδήγησή τους καλύπτεται από το δίπλωμα Β. Στην πράξη, σχεδόν όλα τα ATV που νοικιάζονται στα νησιά απαιτούν άδεια Β.

Για να κυκλοφορήσουν νόμιμα στον δρόμο στην Ελλάδα, τα ATV πρέπει να έχουν άδεια κυκλοφορίας, πινακίδες, ασφάλιση, φώτα, φρένα, ελαστικά σε καλή κατάσταση και έγκριση τύπου, όπως ισχύει για κάθε μηχανοκίνητο όχημα.

Ευρωπαϊκό πλαίσιο

Στην Ευρώπη, τα ATV θεωρούνται πρωτίστως οχήματα εκτός δρόμου. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 168/2013 ορίζει ότι τα μικρά τετράκυκλα έως 50cc οδηγούνται με άδεια μοτοποδηλάτου (ΑΜ), ενώ τα μεγαλύτερα ανήκουν στην κατηγορία Β1. Σε χώρες όπως η Γαλλία και η Ουγγαρία εκδίδεται η κατηγορία Β1. Στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία, η κατηγορία Β1 δεν εφαρμόζεται και η οδήγηση γίνεται με δίπλωμα Β.

Για να επιτραπεί η κυκλοφορία τους στον δρόμο στην Ευρώπη, τα ATV πρέπει να πληρούν αυστηρές τεχνικές και ασφαλιστικές προδιαγραφές (φώτα, φρένα, ελαστικά, έγκριση τύπου, πινακίδες, ασφάλιση). Σε αρκετές χώρες επιτρέπονται μόνο υπό αυτούς τους περιορισμούς, ενώ αλλού απαγορεύονται πλήρως, θεωρούμενα αποκλειστικά οχήματα εκτός δρόμου.

Ιδιαιτερότητες και κίνδυνοι

Το ATV δεν συμπεριφέρεται ούτε σαν αυτοκίνητο ούτε σαν μοτοσικλέτα. Έχει υψηλό κέντρο βάρους και στενό μετατρόχιο, που αυξάνουν τον κίνδυνο ανατροπής, ειδικά στις στροφές ή σε κεκλιμένα εδάφη. Στην άσφαλτο, όπου η πρόσφυση είναι διαφορετική από το χώμα, η οδήγηση γίνεται ακόμη πιο απαιτητική.

Πολλοί οδηγοί ATV τα χρησιμοποιούν χωρίς κράνος, χωρίς τον παραμικρό εξοπλισμό, συχνά μάλιστα έχοντας καταναλώσει αλκοόλ ή κινούμενοι με υψηλή ταχύτητα.

Αυτή η νοοτροπία οδηγεί σε τροχαία συμβάντα με ATV, ειδικά σε τουριστικές περιοχές, σε συνδυασμό με λανθασμένη τεχνική στις στροφές και τις κατωφέρειες, υπερφόρτωση του οχήματος ή μεταφορά δεύτερου επιβάτη χωρίς σωστή στάση.

Εκπαίδευση και Τεχνική Οδήγησης

Η ασφαλής χρήση ATV απαιτεί εκπαίδευση και συστηματική εξάσκηση. Στις στροφές χρειάζεται μετατόπιση βάρους προς το εσωτερικό για σταθερότητα. Στο φρενάρισμα απαιτείται ισορροπία εμπρός και πίσω φρένου, με αποφυγή απότομων κινήσεων. Σε κατωφέρειες και πλαγιές απαιτείται χαμηλή ταχύτητα, χαμηλή σχέση στο κιβώτιο και το σώμα χαμηλά προς το ανώτερο σημείο της πλαγιάς.

Παρότι στην Ελλάδα δεν προβλέπεται υποχρεωτική εκπαίδευση ειδικά για ATV, ούτε και στην πλειονότητα της Ευρώπης, οι οδηγοί καλούνται να τα χειριστούν μόνο με δίπλωμα Β, χωρίς καμία πρακτική εξάσκηση στις ιδιαιτερότητές τους. Αυτό το κενό εκπαίδευσης αυξάνει δραματικά την επικινδυνότητα.

Στην πράξη, η εκπαίδευση είναι αναγκαία και πρέπει να θεσπιστεί. Οι οδηγοί χρειάζονται καθοδήγηση στη σωστή στάση σώματος, στη διαχείριση επιτάχυνσης και επιβράδυνσης, στη χρήση γκαζιού και φρένων με ισορροπία, στη μεταφορά βάρους σε διαφορετικά εδάφη (άμμο, χαλίκι, άσφαλτο), καθώς και στις αντιδράσεις σε περίπτωση ολίσθησης ή απώλειας σταθερότητας. Η έλλειψη εκπαίδευσης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στα τροχαία συμβάντα.