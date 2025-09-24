Τροχαίο ατύχημα στη Θεσσαλονίκη: Τουριστικό λεωφορείο παρέσυρε πεζή

Μια γυναίκα τραυματίστηκε σε τροχαίο ατύχημα στη Θεσσαλονίκη, όταν παρασύρθηκε από τουριστικό λεωφορείο σε κεντρικό σημείο της πόλης, περί τις 4 το απόγευμα της Τετάρτης.

Η τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Παπανικολάου για παροχή πρώτων βοηθειών.

Όπως μεταδίδει το voria.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 16:00, όταν μια γυναίκα που επιχειρούσε να διασχίσει την οδό Αγίου Δημητρίου, κοντά στο κτίριο του υπουργείου Μακεδονίας και Θράκης, παρασύρθηκε από τουριστικό λεωφορείο. Η σύγκρουση προκάλεσε τον τραυματισμό της, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν άμεσα οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Στο σημείο έφτασε γρήγορα ασθενοφόρο, το οποίο παρέλαβε την τραυματισμένη γυναίκα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Παπανικολάου για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα, ενώ δεν έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της.