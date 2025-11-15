Βρετανία: Η πίτσα σε κρίση - Η νέα τάση που ταράζει τις αλυσίδες

Η αγορά της πίτσας στο Ηνωμένο Βασίλειο φαίνεται πως έχει φτάσει στα όριά της. Σύμφωνα με τους Financial Times, η βρετανική αγορά έχει πλέον «κορεστεί», αποτέλεσμα της υπερβολικής προσφοράς αλλά και της μειωμένης ζήτησης, καθώς οι καταναλωτές στρέφονται σε άλλες επιλογές. Το αποτέλεσμα: πολλές πιτσαρίες αλλάζουν μενού ή κατεβάζουν ρολά.

Η μεγαλύτερη αλυσίδα πιτσαριών στη Βρετανία έχει ήδη προσθέσει στο μενού 200 από τα 1.400 καταστήματά της τηγανητό κοτόπουλο, σνίτσελ και φτερούγες. Παράλληλα, αμερικανική αλυσίδα πιτσαριών ανακοίνωσε το κλείσιμο 68 καταστημάτων σε Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία, ενώ η άλλη αμερικανική αλυσίδαέκλεισε 74 μόνο τον Αύγουστο.

Οι FT σημειώνουν ότι η πίτσα έχει γίνει θύμα της ίδιας της επιτυχίας της: κέρδισε τόσο πολύ το βρετανικό κοινό που πλέον δεν έχει περιθώρια ανάπτυξης. Στο Λονδίνο υπάρχει τουλάχιστον μία πιτσαρία σε κάθε τετράγωνο, από διεθνείς αλυσίδες έως ιταλικές φίρμες και ανεξάρτητα «αυθεντικά» ναπολιτάνικα μαγαζιά. Η ποιότητα θεωρείται γενικά υψηλή, με αποτέλεσμα κανείς να μπορεί να φάει μια Μαργαρίτα στις όχθες του Τάμεση που να συναγωνίζεται εκείνη στη Νάπολη.

Ωστόσο, ο κορεσμός οδηγεί τους καταναλωτές σε πιο ποικίλες επιλογές: μέρος του κοινού στρέφεται σε διεθνείς κουζίνες, ενώ άλλοι προτιμούν ένα ακόμη κλασικό φθηνό γρήγορο φαγητό – το κοτόπουλο. Οι μεγάλες αλυσίδες καταγράφουν αύξηση τζίρου, την ώρα που η μεγαλύτερη αλυσίδα πιτσαριών στη Μεγάλη Βρετανία σημείωσε πτώση 1,5% στο τελευταίο τρίμηνο.

«Οι διατροφικές συνήθειες του κόσμου αλλάζουν, έστω και ελαφρώς», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Domino’s, Άντριου Ρένι, στους FT. «Παγκοσμίως, το κοτόπουλο είναι η πρωτεΐνη με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη. Η προσθήκη του στο μενού μας ήταν σχεδόν αυτονόητη. Στη σημερινή Βρετανία, το κοτόπουλο έχει ξεπεράσει την πίτσα».

Η πίτσα, πάντως, δεν πρόκειται να εξαφανιστεί από τη βρετανική αγορά. Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται η ιταλική πρεσβεία στο Λονδίνο, τα ιταλικά εστιατόρια, μεταξύ των οποίων και πάμπολλες πιτσαρίες, είναι τα πολυπληθέστερα στη βρετανική πρωτεύουσα, ξεπερνώντας ακόμη και τις παραδοσιακές pub.

Σε πρόσφατη συνέντευξη που κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα, ο πρώην πρωθυπουργός Τόνι Μπλερ θυμάται το περιστατικό όπου ο Σίλβιο Μπερλουσκόνι τον πήρε τηλέφωνο, ενοχλημένος επειδή μαθητές λονδρέζικου σχολείου, κληθέντες να επιλέξουν ένα σύμβολο για κάθε χώρα του G7, διάλεξαν την… πίτσα για την Ιταλία.

«Μα πώς είναι δυνατόν;» φέρεται να του είπε ο Μπερλουσκόνι.

«Είμαστε η χώρα του Δάντη, του Λεονάρντο, του Μιχαήλ Αγγέλου, της Βενετίας και της Φλωρεντίας!» Ναι, αλλά είστε και η χώρα της πίτσας.